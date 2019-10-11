 До держбюджету конфіскують понад 1 млн грн незаконного внеску на підтримку Гриценка як кандидата в президенти, - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Так, розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо притягнення до відповідальності фізичної особи, яка порушила встановлений порядок надання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації кандидата на пост Президента України, суд визнав особу винною із застосуванням штрафу у 1190 грн та конфіскації на користь держави всієї суми внеску", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що факт вчинення адміністративного правопорушення виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата. Постанова набрала законної сили.