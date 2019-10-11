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Все про:Гриценко Анатолій (313) конфіскація (266) НАЗК (646) внесок (7)

 До держбюджету конфіскують понад 1 млн грн незаконного внеску на підтримку Гриценка як кандидата в президенти, - НАЗК

Деражнянський районний суд Хмельницької області виніс рішення про конфіскацію 1млн 150 тис. грн внеску, здійсненого з порушенням на підтримку кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Так, розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо притягнення до відповідальності фізичної особи, яка порушила встановлений порядок надання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації кандидата на пост Президента України, суд визнав особу винною із застосуванням штрафу у 1190 грн та конфіскації на користь держави всієї суми внеску", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що факт вчинення адміністративного правопорушення виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата. Постанова набрала законної сили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153438
 
 
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ну, теперь "бравый полковник Гриценко", должен застрелиться из ЗРК "Бук", которые он успешно продавал за бесценок за границу..
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Эти 1190 грн, откровенно сказать, выглядят как издевательский щелчок по носу.
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Кушай Гриценко - за свою поддержку слуг. И не подавись
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Надо будет помониторить ЗН. И что там теперь будут писать про "злочинну владу"?
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Своє підле завдання грицацуй виконав на всі 100%. Як і інші ГНИДИ: садовий, "націоналісти", та інша тупорила шваль. Відволікли голоси виборців від ЮВТ, не давши їй пройти в другий тур. Всі ці "оппозиціонери" з рейтінгом від 0,5% до 2,5% грали проти ЮВТ, і скоріш за все, мали за це матеріальну вигоду і від пінчука, фірташа, ахметова, баригжного хряка...І від риг і від бариг. Цікаво, а скільки отримало "баблосиків" оте ЧМО - юрій володимирович тимошенко? Ну а результат діяльності всіх цих ГНИД, як і результат недоумкуватості виборців, Україна спостерігає нині. Втрете на одні і тіж граблі - "АБИНЕЮЛЬКА"!
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Ой ржу не могу.......
Нашли самого грубого нарушителя......
А вы петюню и гросю проверяли? А джекпотника ляха? Юлю?
Вот где БАБЛО!
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