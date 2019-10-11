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Все про:Криворіжсталь (3) приватизація (150) Укртелеком (21)

 Повернення "Укртелекому" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - "Дзеркало тижня"

Плани уряду залучити в Україну 50 млрд доларів інвестицій - зокрема за допомогою масштабної приватизації великих і малих об'єктів держвласності - можуть не здійснитися, якщо продовжаться спроби реприватизувати найбільші підприємства, які вже давно змінили власника.

Насамперед це стосується таких гігантів, як "Укртелеком" і "Криворіжсталь", пише "Дзеркало тижня".

У матеріалі аналізуються успішні і провальні кейси з роздержавлення великих компаній. "Криворіжсталь" і "Укртелеком", під час приватизації яких держскарбниця поповнилася 24,2 і 10,6 млрд грн відповідно, - показові вдалі приклади. Після зміни власника підприємства успішно розвиваються, передають Українські новини.

Наміри держави повернути їх собі згубно позначаться не тільки на них самих, але і на процесі подальшої приватизації, яка запланована на майбутній рік.
"Навіщо державі "Криворіжсталь" або "Укртелеком" і чи зможе вона, повернувши собі підприємство, стати його ефективним власником? Звідки в скарбниці знайдуться кошти на розвиток і модернізацію таких гігантів? Що отримає бюджет від підприємства в перші ж роки після можливої ​​реприватизації і чи перекриють ці кошти витрачені ресурси?", - задається питаннями автор матеріалу.

Джерело нагадує, що повернення того ж "Укртелекому" в держвласність - це насамперед повернення його нинішньому власникові 10,6 млрд грн, сплачених під час приватизації.
На цей момент об'єктами приватизації в Україні цікавляться багато іноземних інвесторів, однак вони обережні. Їх відштовхують непередбачуваність державних інституцій, незахищеність приватної власності, велике податкове навантаження під час ведення бізнесу, корупція, недосконалість судової системи. І те, що всі ці чинники сьогодні активно нейтралізуються і ліквідуються новою владною командою, засвоїли і побачили ще не всі потенційні інвестори, йдеться в матеріалі.

Тому головне завдання - давати їм тільки позитивні сигнали, демонструвати позитивні новації в дії (скорочення податкового тягаря, прозорість процедур, впровадження законодавчих норм, що захищають бізнес будь-якого масштабу). А реприватизація (якою виправданою вона б не здавалася всередині країни) видається дуже поганим сигналом для міжнародної інвестиційної спільноти: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонувала викупити. У такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд дол. інвестицій за п'ять років, підсумовує видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153437
 
 
 Топ коментарі
 
А кто украл Криворожсталь?
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Твоє відро вже навіть не свербить?
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Паниковский: "я вас всех продам, куплю, и снова продам, но уже по более дорогой цене".

Беда "Укртелекома" началась сразу после прихода молодых и борзых эффективных менеджеров. Были созданы такие условия что связисты - технари были вынуждены уволиться потому как им глотку заткнуть было тяжело. А этим что не скажи - под козырек. А теперь конечно когда все украдено и сдано в аренду можно и назад затолкать.
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ЗЕРКАЛО ГРИЩЕНКО ВЫ ЧТО СПЯТИЛИ КОГДА ЭТО ВОЗВРАТ УКРАДЕННОГО БЫЛО НАРУШЕНИЕМ ПРИВАТИЗАЦИИ?? вовсе мозг Мостовой отбило я смотрю поражение ее муженька на выбораз на Атамана... нет может Гриценко лучший вариант- чем клоун ЗЕ и все же... Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 3576
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его уже крали потом при Ющегко продали на тендере... а вот теперь поторно Зеля хочет скасуваты приватизацию тендер и опять продать но бабки положить себе а вот Укрателеком был куплен Ахметовым за бабки которые ему из бюджета на покупку выделил Азаров по приказу Януковича прикольно так у государства покупаю и плачу его же деньгами...и если это не кража.... то как еще называется?????
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Евреям все мало . Будут деребанить Украину со страшной силой.
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Могу поспорить , что укрателеком приберут к рукам евреи , Коломойский через свои фирмы .
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Когда речь идёт о приватизации, нужно принять таблеточку от Альцгеймера, и вспомнить: а как оно было после распада СССР. А было вот как: предприятие приватизируется, после чего закрывается (кому нужны конкуренты на мировом рынке); здание сносится, и на его месте строят торговый центр, или склад, или жилой дом.
Это называется: деиндустриализация.
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И были немногие нормальные собственники которые спасли приватизированные совковые монстры от складов металлолома - тот же Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский опять же. "Народ" должен им спасибо сказать а не гавкать "олигархи".
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За что сказать спасибо ? Что имеет с этого народ кроме загрязнения воздуха?
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Можно уточнить с налогами ? Не народ платит налоги в бюджет , а с этого бюджета получают дотации те самые «бизнесмены « ? Укрателеком не был куплен ринатом за бюджетные деньги ? А что значит рабочие места ? Там люди ещё хуже чем рабы , потому что рабой хоть кормят.
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1. Я писал не конкретно про Укртелеком а про другие предприятия, та же Криворожсталь, Рошен, и пр. Платят налоги в бюджет. Чот не так?
2. "хуже чем рабы" - это называется рынок. Не платят денег и даже "не кормят" - ну так вперед, искать другую работу. Никто никого силой не держит. С голоду сейчас никто не умирает.
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2. "хуже чем рабы" - это называется рынок. -- что бы писать тебе о рынке, тебе надо сначала знать и выучить что это такое . Рынок ничего общего не имеет с рабством . На рынке людям платят за их работу и достойно платят . Вот в Дании где есть рынок , людям платят минимум 110 крон в час перед налогом , потому что есть такой закон . Если работодатель захочет тебе , мне и другому заплатит не 110 , а 109 крон в час , так это уже будет нарушение закона и за нарушение закона есть и ответственность ? Почему тогда не принять такой закон в Украине ? Потому что это воры , не хотят людям платит . Нет рынка в Украине , есть рабовладельцы . 2. Что Рошен ? Налоги не платит ? Свинью порошенко поймали в офшорах ?
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Офшоры есть у всех, и у Трампа. Так что налоги платит, согласно зщаконодательству.
Рабы - на рынке труда нет понятия "достойно платить". Есть понятие "рыночная зарплата". Если люди соглашаются работать за эту зарплату - значит зарплата рыночная. Все.
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ну так вперед, искать другую работу. Никто никого силой не держит. -- прийдет другой раб ? Правильно ? Рабов в Украине много ? Есть с чего выбрать ?
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ну да, а в чем проблема? Люди за эти деньги согласны работать, с какого им платить больше?
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При крахе СССР, хозяева мировой экономики передали чёткий список руководителям постсоветских государств: какие предприятия нужно закрыть (их оказалось несколько десятков тысяч). Некоторые, однако, было решено не закрывать, чтобы заткнуть "дыры" существовавшие на тот момент в мировой экономической системе.
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извини, но это сказки на уровне сказок про "масонов" и пр.
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Почему же "сказки" ? Всё это было абсолютно конкретно. Вот один из примеров, совершенно характерных для той эпохи: МЭЛЗ (Московский Электроламповый Завод). К моменту краха СССР, он выпускал миллион цветных кинескопов в год (цветной кинескоп - это пять тысяч технологических операций, большинство с прецизионной точностью). После краха СССР, завод остановлен, затем попытался выпускать стеклотару, затем объявлен банкротом.
Такова была судьба десятков тысяч предприятий.
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и правильно, ты найди сейчас хоть один электроламповый завод. Технология умерла. Монстры времен СССР должны были умереть.
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Цветные кинескопы выпускались ещё 20 лет после этого, пока плазменные и LCD экраны не пришли им на смену.
Просто был убит конкурент, и всё. Повернення "Укртелекому" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 676
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И с кем же он простите конкурировал? С Тошибой, Хитачи, Сони, Панасоником? Похмелитесь.
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Где сегодня выпускаются радиолампы:
Завод "Светлана": https://www.audiomania.ru/shop/svetlana.html

Равно как во всём мире выпускают электровакуумные приборы СВЧ: клистроны, магнетроны. Также и сверхмощные радиолампы с водяным охлаждением: для выходных каскадов радиопередатчиков.
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Вам этот список передавали? Вы при этом присутствовали или как?
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Зебилы , вы уже готовы до дефолта ? Еврейка Моника Зеленски и еврей Коломойский ведут Украину до дефолта .
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Паниковский: "я вас всех продам, куплю, и снова продам, но уже по более дорогой цене".

Беда "Укртелекома" началась сразу после прихода молодых и борзых эффективных менеджеров. Были созданы такие условия что связисты - технари были вынуждены уволиться потому как им глотку заткнуть было тяжело. А этим что не скажи - под козырек. А теперь конечно когда все украдено и сдано в аренду можно и назад затолкать.
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Состояние Криворожстали не могу прокомментировать.А вот "успешное развитие "Укртелекома" видно, проходя по городу.Сколько сотрудников уволили - десятки тысяч.Аналоговые,механические станции сдали на металл(очень хороший металл ГДР и Чехословакии).Все кабели из канализации по всему городу вытащили порезали по 5 метров и на медь.Куда ушли деньги ни слова.Производственные помещения либо продали,либо в аренду сдали .А от административных остались прием платежей и оказание услуг..Ну правда где то цифра,выносы и кроссы должны остаться.Кругом фирмы магазины на месте Укртелекома. А абонентов уменьшилось вдвое или даже больше.Очень успешное развитие.
Была конкуренция ЦСС Фарлеп(не упомню всех) теперь всё у Ахметова. Если государство для себя проделало тоже что Ахметов(включая тарифы) то было бы не 10,5 млдр,а на порядок больше.Кстати канализация никогда не принадлежала телекому,а принадлежала городу.По рассказам в Киеве канализацию делали ещё немцы.Теперь это тоже Ахметов?
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Не чіпайте отця бамбаса іхтамнєтова ! Він дає населенню робочі місця , з платнею - тарілкою супа ! Він встановлює найгуманніші тарифи ! Слава іхтамнєтову -іхтамнєтов понад усе !😆
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