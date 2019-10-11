 Голів трьох сільрад на Київщині судитимуть за розкрадання 2,4 млн на ремонті доріг

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Так, слідство встановило, що упродовж 2017-2018 років службові особи сіл Нові Петрівці, Новосілки та Хотянівка Вишгородського району Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

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Роботи були проведені не в повному обсязі і неякісно, ​​а їхній обсяг не відповідає відомостям, зазначеним в документах. Збиток становив понад 2,4 млн гривень. Фігурантам вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальні акти відносно причетних осіб буде направлено до суду для розгляду по суті.

Раніше главам Новопетрівської, Новосілківської і Хотянівської сільських рад було повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.