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 Події, Суспільство
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Все про:дороги (786) Київська область (1024) крадіжка (310)

 Голів трьох сільрад на Київщині судитимуть за розкрадання 2,4 млн на ремонті доріг

Київською місцевою прокуратурою №1 спільно з поліцією і СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання 2,4 млн гривень, виділених державою на ремонт доріг у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Так, слідство встановило, що упродовж 2017-2018 років службові особи сіл Нові Петрівці, Новосілки та Хотянівка Вишгородського району Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

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Роботи були проведені не в повному обсязі і неякісно, ​​а їхній обсяг не відповідає відомостям, зазначеним в документах. Збиток становив понад 2,4 млн гривень. Фігурантам вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальні акти відносно причетних осіб буде направлено до суду для розгляду по суті.

Раніше главам Новопетрівської, Новосілківської і Хотянівської сільських рад було повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153436
 
 
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Ауеть))) Любую. дорогу делают на 10 см уже, и на 5 мм тоньше. Как это проверить? Никак! На расстоянии 100 км это несколько миллионов на карман.
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Длину меряют линейкой, а толщину контрольной вырезкой
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Ты Гэний! Можно преподавать в первом классе. Важно что тебя, проверяющего, приведут в то место, где все это имеет нужные параметры, потому что ты в доле. Или это не понятно? Слишком вУмные работают грузчиками на складе или сторожами. Если думаешь что такая ситуация только в Украине то )))
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