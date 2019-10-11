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 Економіка
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 Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус

Щорічна виручка від експорту озброєнь державним концерном "Укроборонпром" становить $400 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо НВ повідомив генеральний директор компанії Айварас Абромавичус.

"Дві третини обороту "Укроборонпрому" - це продаж на експорт. Одна третина - поставка озброєння нашим збройним силам. На вільний ринок ми продаємо озброєння лише приблизно на $400 мільйонів на рік", - заявив він.

За словами Абромавичуса, Російська Федерація є ключовим конкурентом України на низці ринків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". До цього він обіймав посаду голови Наглядової ради компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153431
 
 
 Топ коментарі
 
За то сколько украсть можно . А склады взрывать так вообще . Гляньте на свыню офшорную.
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Там и столетние "максимы" есть. В то время, как "Укроборонпром" продает передовые образцы оружия зарубеж.
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Как там усралввагон задрот поживает? На металл порезали уже? Доход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5852
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Как там усралввагон задрот поживает? На металл порезали уже?
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Da net Litva kotoraja sama nedelajet oruzyje tolko elektroniku bolse imejet deneg s prodazej vojenoj texniki . Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6255
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Странно , почему наши "калашниковыми" защищают Украину ?
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Там и столетние "максимы" есть. В то время, как "Укроборонпром" продает передовые образцы оружия зарубеж.
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Главнокомандующий установил 14-ти часовой рекорд.Доход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2016В первые 30 минут всё было понятноДоход "Укроборонпрома" от экспорта вооружений составляет всего лишь $400 млн в год, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2016
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максим был один в первых годах войны, но скажи мне, зайчик, какие передовые образцы Украина продает зарубеж?
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Дивлячись якій "рубєж" деяким африканцям і палка-копалка супергаджет.
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в тебе дуже криве уявлення про африканський континент.
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Нормальне, я так і написав "деяким", але чукча не чітатель да?
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За то сколько украсть можно . А склады взрывать так вообще . Гляньте на свыню офшорную.
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Торговля оружием перестала быть прибыльной?
Или это только у нас.
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Торговля устаревшим оружием перестала быть прибыльной.
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Не свисти! США досі купує мосінки і СКС для постелушек!
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а где денег взять . часть продали на заработанные закупили для себя . налоги платить не хотите .
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раньше украина входил в топ-5 мировых экспортеров. так что скажем спасибо папередникам
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глянь что экспортировали, в каких годах, и сколько у нас этого осталось, а потом ******* будешь.
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sledaknm 345f6f04 Експортер і виробник,це різні речі.На ринку зброї дуже сильна конкуренція.
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да, это трагедия, без шуток. за те деньги, что мы платим все пво можно было укомплектовать. чтобы не дрожать от каждого скрипа кремлевских башен. а $400 млн. - это 4..8 современных самолетов...
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Раша вводит по 50 новых самолетов и вертолетов в год. Так что 4 самолета в год для Украины - выбрасывание денег на ветер.
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Вчера был на выставке "Озброєння та безпека". Чудны дела твои, Господи. Поковки для орудийных стволов делает завод ЭМСС, который принадлежит "Росатому"
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Та бо ********* спокойно может демпинговать ту же продукцию, даже в убыток себе будет гадить. Они кубам-сириям около 100млрд. списали долгов. С Рашкой просто не хотят ссориться. (Рашка скажет нигерам: Купите БТРы в Украины - перестанем обслуживать вертолеты ваши или что там у вас есть) И так странно шо хоть 400млн. наскребли. А, амерам РЛС продали же и вроде пару танков Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3950
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Nado orentirovat na zapad konecno i uroven prodazi texniki dolzen byt adekvatni.Vot eta sfera gde mozno zarabotat bolsyje dengi dlia gosudarstva.
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Хоче запропонувати продавати воякам ВСУ набої по ринковим цінам?
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