 Дохід "Укроборонпрому" від експорту озброєнь становить лише $400 млн на рік, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо НВ повідомив генеральний директор компанії Айварас Абромавичус.
"Дві третини обороту "Укроборонпрому" - це продаж на експорт. Одна третина - поставка озброєння нашим збройним силам. На вільний ринок ми продаємо озброєння лише приблизно на $400 мільйонів на рік", - заявив він.
За словами Абромавичуса, Російська Федерація є ключовим конкурентом України на низці ринків.
Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". До цього він обіймав посаду голови Наглядової ради компанії.
Или это только у нас.