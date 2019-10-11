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Все про:війна (1761) впізнання (21) експертиза (133) Донбас (13286) військовослужбовці (2543)

 У базі даних залишаються 942 ДНК-профілі неідентифікованих загиблих на Донбасі, - МВС

Станом на кінець вересня в центральному обліку генетичних ознак людини міститься 942 ДНК-профілі неідентифікованих загиблих зі сходу України.

Про це повідомляється у відповідь департаменту комунікації МВС на відповідний запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"…поміщено ДНК-профілі 942 невпізнаних трупів із зони проведення антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що загалом в Україні на обліку понад 1600 ДНК-профілів неідентифікованих загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять ініціювати повторну експертизу для впізнання останків 13 загиблих під Іловайськом воїнів. СПИСОК

Зауважмо, що військові пошуковці намагаються ідентифікувати тіла загиблих у Донецькій і Луганській областях. Як розповідав координатор гуманітарного проєкту ЗСУ "Евакуація 200" підполковник Михайло Котелевський, з 2014 по 2018 роки рятувальникам вдалося вивезти із зони бойових дій на Донбасі 1,5 тисячі тіл та останків українських військових. Пошукові роботи проводяться спільними зусиллями, зокрема й представників громадянського сектору та Червоного Хреста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153429
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Героям ! Вечная память !
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Еще + тысяча шесот погибших в войне с кацапами. А Зештанмаер волнуется что нужно возобновить авиасообщение с Мацквой и амнистировать уродов убивших десятки тысяч украинцев

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Там же не тільки зразки наших хлопців. Там багато кацапсячого біомусора, а орки ніколи не обізвуться. Їм хуйло не дозволить це робити ніколи.
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Еще + тысяча шесот погибших в войне с кацапами. А Зештанмаер волнуется что нужно возобновить авиасообщение с Мацквой и амнистировать уродов убивших десятки тысяч украинцев

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Серед зразків не тільки наші Герої. Скоріш за все там ще багато кацапсячого лайна. яке прийшло воювати за руЗЬГій мір та здохло на нашій землі.
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я також хотів це зауважити... там таких чи не половина, якщо не більше...
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не больше а так и есть, Украинцы родные которых пропали уже давно сдали образцы своих ДНК .
так что для идентификации нужны пробы с россии и гандонии, а срузьким они не нужны, уже давно за них получены деньги и на радостях пропиты
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Странно что родствеников это не волнует.
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Там же не тільки зразки наших хлопців. Там багато кацапсячого біомусора, а орки ніколи не обізвуться. Їм ***** не дозволить це робити ніколи.
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так они и сами никогда не захотят, ведь уже за биомусор погашен кредит и пропит остаток и плюс есть всегда повод выпить за то гавно
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дивись коменти вище. Тих, можливо, і не колише...
Втім, останнім часом я помітив з повідомлень зі ЗМІ, що щорічно двоє-троє наших невідомих полеглих ідентифікується саме по ДНК. Можливо, і більше; але я сам для себе підрахував - в ЗМІ щороку повідомляється про двох, чи трьох.
Але було ще одне повідомлення: родичі та однополчани розшукують порядка трьохсот з хвостиком (точну цифру - призабув, на жаль) невідомо як пропавших (безвісти) воїнів ЗСУ та добробатів. Виходить, що інші з тої тисячі ДНК - не розшукуються... Бо нікому не потрібні... "Бабы еще нарожают" (с).
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А что бы брать образцы ДНК ПЕРЕД отправкой на фронт мозгов не хватает !? Что бы потом не искать родственников, которых ПРОСТО может и не быть !?
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