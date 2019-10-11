 У базі даних залишаються 942 ДНК-профілі неідентифікованих загиблих на Донбасі, - МВС

Про це повідомляється у відповідь департаменту комунікації МВС на відповідний запит, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"…поміщено ДНК-профілі 942 невпізнаних трупів із зони проведення антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил", - йдеться у відповіді.
Зазначається, що загалом в Україні на обліку понад 1600 ДНК-профілів неідентифікованих загиблих.
Зауважмо, що військові пошуковці намагаються ідентифікувати тіла загиблих у Донецькій і Луганській областях. Як розповідав координатор гуманітарного проєкту ЗСУ "Евакуація 200" підполковник Михайло Котелевський, з 2014 по 2018 роки рятувальникам вдалося вивезти із зони бойових дій на Донбасі 1,5 тисячі тіл та останків українських військових. Пошукові роботи проводяться спільними зусиллями, зокрема й представників громадянського сектору та Червоного Хреста.
так что для идентификации нужны пробы с россии и гандонии, а срузьким они не нужны, уже давно за них получены деньги и на радостях пропиты
Втім, останнім часом я помітив з повідомлень зі ЗМІ, що щорічно двоє-троє наших невідомих полеглих ідентифікується саме по ДНК. Можливо, і більше; але я сам для себе підрахував - в ЗМІ щороку повідомляється про двох, чи трьох.
Але було ще одне повідомлення: родичі та однополчани розшукують порядка трьохсот з хвостиком (точну цифру - призабув, на жаль) невідомо як пропавших (безвісти) воїнів ЗСУ та добробатів. Виходить, що інші з тої тисячі ДНК - не розшукуються... Бо нікому не потрібні... "Бабы еще нарожают" (с).