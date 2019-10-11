 Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу білоруського лідера, про це він повідомив у листі-подяці, який адресував Зеленському.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив лист подяки Президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави подякував українському лідеру за теплий прийом білоруської делегації в Житомирі, зазначивши, що проведені переговори на вищому рівні продемонстрували солідарність країн у питаннях міжнародного порядку денного та двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

"Підсумки II Форуму регіонів України та Білорусі яскраво підтверджують необхідність подальшого розвитку прямого міжрегіонального діалогу", - наголосив Лукашенко.

Крім того, він висловив упевненість в успішній реалізації всіх білорусько-українських проєктів у промисловості, сільському господарстві, енергетиці, транспортній та логістичній галузях, а також у розширенні культурних зв'язків для зміцнення традицій добросусідства.

"Переконаний, що домовленості, досягнуті в Житомирі, будуть обов'язково реалізовані. Розраховую на продовження активних і змістовних контактів", - зазначив Лукашенко.

"Президент також запросив Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь у зручний для нього час", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, 4 жовтня Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив робочий візит в український Житомир, де провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та взяв участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі.

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