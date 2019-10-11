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Все про:Білорусь (851) Зеленський (3187) Лукашенко (421) запрошення (6)

 Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь у зручний для нього час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу білоруського лідера, про це він повідомив у листі-подяці, який адресував Зеленському.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив лист подяки Президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави подякував українському лідеру за теплий прийом білоруської делегації в Житомирі, зазначивши, що проведені переговори на вищому рівні продемонстрували солідарність країн у питаннях міжнародного порядку денного та двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

"Підсумки II Форуму регіонів України та Білорусі яскраво підтверджують необхідність подальшого розвитку прямого міжрегіонального діалогу", - наголосив Лукашенко.

Крім того, він висловив упевненість в успішній реалізації всіх білорусько-українських проєктів у промисловості, сільському господарстві, енергетиці, транспортній та логістичній галузях, а також у розширенні культурних зв'язків для зміцнення традицій добросусідства.

"Переконаний, що домовленості, досягнуті в Житомирі, будуть обов'язково реалізовані. Розраховую на продовження активних і змістовних контактів", - зазначив Лукашенко.

"Президент також запросив Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь у зручний для нього час", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, 4 жовтня Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив робочий візит в український Житомир, де провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та взяв участь у пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153424
 
 
 Топ коментарі
 
А там і хуйло підтягнеться... Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 1260
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 3601
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Більше ніхто зелю не запрошує.
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он таким путем пойдет , беларусь - смоленск - ростов ? как Гриб.
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ага.. а там ФСБ Зелю выкрадет, клонирует, и подменят..
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А зачем его менять, он и так справляется. Дадут только в стакан капель кремлевских для турборежима
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это вам не в вашингтон летать на свиданку с дональдом, сябер безвозмездно в гости пригшлашает
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Порох хоть на президента похож . Не то что нынешнее хз шо .. ! .
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Три мешка картошки подарит . Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 8119 "Всё чем могу"
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Нанюхается картофельного крахмала, будет гнать еще сильней чем вчера в пельменной!
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А потім поміняємо його на Надію Савченко Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6032
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Та ну на! Чи думаєш шо тоді на його місце її виберуть 73% довболохів?
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Еще один диктатор прокремлевский вылез, заманивает в свое логово. А там и ***** как бы мимо проходил и зашел. Желательно с вещами Зештанмаера забирай недоделок картопельный
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Зеля , народ не слепой и тупой , даже те , кто за тебя голосовал .
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Опять срёшься под себя? Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 7465
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Под тебя уже некуда, ты даже пузыри на поверхность говна только мелкие выпускаешь. Ресницы тебе пузыри не щекочут, когда поднимаются вверх?
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Хочет получить очередной контракт на перефасовку креветок, только на этот раз от Украины?
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Полковнику Зе никто
Не пишет.
Полковника Зе никто
Не ждет.
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Свинособака, тут не наливают. Иди домой. Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 2333
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Так ты жадный и своих товарищей не угощаешь? Эй, Лахта, тут у вас завёлся единоличник по потреблению Боярышника.
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Свинособака, почему ты всегда хочешь бухануть? Алкаш?
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В тебе літери переплутані...
И тут вылезли зебыльные политолохи - Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 4785 0-7сергей сергеев 44e19e14 Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь - Цензор.НЕТ 6460
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Так они решили детство Лукашенко послушав вчерашний марафон Зелемойского, прямо копия по великодуховному бреду, а не марафон.
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Помнится Януковощ именно после посещения Рашки сделал поворот от Европы на 180 градусов. ***** и КГБшники его так обработали вплоть до рассказа что с ним и с его семьей будет если не вернет Украину под кремль. Походу и Зештанмаера уже держат на крючке. Не зря он говорил что боится на лисапете ездить потому что ему угрожали.
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конечно , вдруг как яныка , пере...** ут яйцом , до потери сознания .
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Лука уже никто и звать его никак. Он даже свою территорию не контролирует. Там полным ходом уже работает ФСБ и росийская армия. А Луке дали еще пару лет на доживание и работу местного клоуна присматривать за обосраными коровами и развлекать людей
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А там как Гриба вывезут на Лубянку "на разговор". Беларусь не то место которое гарантирует украинским гражданам безопасность от "русишХфаСшистов".
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УКРАИНСКИМ да , безопасность не гарантирует . А Зюзе там ничего не угрожает . Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь - Цензор.НЕТ 4460 .
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Да,Владимир приезжайте,только не забывайте,что кгб это филиал фсб ,возьмут в заложники и на должность не посмотрят,ещё у них сильнейшие специалисты по химической "обороне"государственных интересов.
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луке надо нажарить шаурмы, а то зелебоба к картофану не привык. Или мацы напечь Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь - Цензор.НЕТ 3771
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Зеля, Гриб уже ездил в Беларусь по приглашению
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