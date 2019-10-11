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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6581) марш (239) Марків (66)

 Марш на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Марківа відбудеться в Києві 14 жовтня

14 жовтня в Києві відбудеться Марш на підтримку захисника України Віталія Марківа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу у фейсбуці.

"14 жовтня об 11:00 приходь на Михайлівську площу на марш за нашого захисника! Наша вимога – справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік", - повідомили організатори.

12 липня 2019 року італійський суд засудив українського воїна до 24 років ув'язнення.

Віталій Марків, як зазначається, – член Самооборони Майдану під час Революції Гідності, заступник командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення НГУ ім.Кульчицького,який брав участь у боях під Слов’янськом весною 2014 року. Наразі його безпідставно звинувачують у загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська (Донецька обл.)

"На День Захисника України ми вийдемо, щоб запитати у Міністерства закордонних справ України  про стан "справи Марківа" та вимагати активізації процесу його звільнення, після чого пройдемо колоною до Поосольства Італії у Києві з вимогою справедливого суду для Віталія", - додали організатори.

Також читайте: Упереджене емоційне політичне рішення, до якого причетна Росія, - Клімкін про вирок нацгвардійцю Марківу

Також наголошується, що марш є неполітичним, тому учасників закликали використовувати тільки національну символіку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153423
 
   
 Топ коментарі
 
не змогли ми відстояти свого воїна за кордоном..
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добирайте слова, бо скрєпи вам повідламуємо.
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зараз прибіжать добродії і на Петьку провину перекинуть.
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не змогли ми відстояти свого воїна за кордоном..
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Долею Марківа займався Аваков, а тепер українці мають такий негативний результат. Саме того Авакова Зе залишив на посаді?
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зараз прибіжать добродії і на Петьку провину перекинуть.
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то что этот Маркив совершил преступление вообще рассматривается?
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так для начала и разберитесь який. За что его на 24 года в демократической стране посадили?
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так ви скажіть, чого соромитесь ?
ваша ж перемога кацапсінська, маєте пишатись цією справою.
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за убийство журналиста или журналистов. И это не секрет. И оснований не верить этому нет.
И касапы тут не причем. Это не они стреляли, а ваш майданный герой.
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а то нічого що цей журналіст перебував разом з сепарнею, яка вела бойові дії проти українців ?
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Мы не в детском саду. Это другая сторона конфликта и убивать журналиста тем более зарубежного который освещал события с другой стороны это вашему не преступление?
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ні. бо не треба лізти в зону бойових дій.
снаряд не обирає - бойовик то чи журналіст.
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хто йому надавав права на перебування в зоні бойових дій ?
кацапчики. отже і з вас потрібно питати.
понаплоджувалось мразоти.. щоб вас всіх виморило.
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вот и спрашивайте с кацапов, если с итальянцев не получилось. Может они вам поподробней разьяснят кем они этого Маркива считают..
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я не кацап. Я русскоязычный украинец. Или по вашему - вата. Так что ищите кацапов и давайте спасайте своего нацика.
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не кожний росіскомовний ватнік, так само як і не кожний україномовний є неватніком.
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а я ватник. Приятно познакомится. Какие планы на вечер?
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Кинул страницу в закладки, чтобы не забыть. Хочу посмотреть сколько прийдёт поддержать честного человека, воевавшего за свою страну, а сколько придёт скиглить про Нет капитуляции.
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добирайте слова, бо скрєпи вам повідламуємо.
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У нього телескопічні скрєпи, які ховаються в середину в залежності від зміни влади.
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так свое "посмотреть" ты ,подкацапник,вообще можешь в одно место засунуть)
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Треба тільки втечу організувати , більше нічого не допоможе !!! Макаронники на гроші ласі , підкупити їх не буде важко !!! Або викрасти якогось італійця , а потім обміняти . А ті "марші" ,як мертвому припарка ! Марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Маркива пройдет в Киеве 14 октября - Цензор.НЕТ 8672
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Надо на Зеленского браслетик надеть. С моряками ведь помогло.
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cобаков хочет отвлечь вминание от марша 'НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ'

не обращайте внимание на собакова
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