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Все про:кадри (158) Укрзалізниця (824) Кравцов Євген (81)

 На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов

На цей момент загалом у структурі "Укрзалізниці" проведена заміна 15% керівного складу.

Про це розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору" глава правління УЗ Євген Кравцов.

"Ми почали з Михальчука (член правління УЗ, якого пов'язують з братами Дубневичами. - Ред.) - це показовий приклад", - зазначив він.

Кравцов підкреслив, що багато людей із середнього і вищого менеджменту, які працювали або продовжують працювати в УЗ, не найпрозоріші з точки зору репутації та прийнятих рішень.

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"Наступні три місяці, можна це назвати "джихадом", будуть великі кадрові рішення. Мінімум, половина керівного складу буде замінена", - розповів він.

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Кравцовим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153420
 
   
 Топ коментарі
 
Этот зелёный тупень знает значение слова "джихад"?
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иди в свою мокшанскую тундру, алень)
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боюсь. опосля цего УЗ может превратиться в ХЗ На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2827
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Этот зелёный тупень знает значение слова "джихад"?
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Тільки но хотів написати. Але нічого, ці безграмотні кожні дві години щось дебільне (чи правильніше - зебільне) льопають.
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Євген Павлович Кравцов - український юрист, топ-менеджер та державний службовець, голова правління АТ "Укрзалізниця" з 10 січня 2019 року[1], виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» з 30 березня по 25 травня 2016 року та з 10 серпня 2017 року по 10 січня 2019 року, перший заступник міністра інфраструктури України з 25 травня 2016 року по 9 серпня 2017 року.

А джихад это -
"Понятие военного джихада (вооружённой борьбы за распространение ислама) стало основным значением слова для немусульман и получило название «священная война» Почему же он зелёный,а не соевый
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А вы побольше покупайте подстаканники по 2 тыс грн за штуку. Устроили, блин, государство в государстве.
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бен ладен недоделанный
откуда ты? животное
ты бороду носиш в джихад??
так таких джихадистов еще батька Махно в шкуры свинячие заворачивал
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давно пора порохоботов разгонять и садить их. И не только УЗ.
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Руководящий состав там меняют все 27 лет подряд, при каждом новом руководстве. Когда тебе принесли 1 млн$ меньше всего задумываешься кто начальник.
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боюсь. опосля цего УЗ может превратиться в ХЗ На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2827
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У них, как я смотрю, племянники, парикмахеры и любовницы не заканчиваются.
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И кого поставите, женский Квартал?!
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переставляют кровати?
или бл%дей меняют?
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Будет заменена на кого? На тех, шо были до?
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парень у руля с 2017 года. что мешало раньше это сделать? нюню
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