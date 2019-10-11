 На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов

Про це розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору" глава правління УЗ Євген Кравцов.

"Ми почали з Михальчука (член правління УЗ, якого пов'язують з братами Дубневичами. - Ред.) - це показовий приклад", - зазначив він.

Кравцов підкреслив, що багато людей із середнього і вищого менеджменту, які працювали або продовжують працювати в УЗ, не найпрозоріші з точки зору репутації та прийнятих рішень.

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"Наступні три місяці, можна це назвати "джихадом", будуть великі кадрові рішення. Мінімум, половина керівного складу буде замінена", - розповів він.

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Кравцовим читайте тут.