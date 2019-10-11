 На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов

Про це розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору" глава правління УЗ Євген Кравцов.
"Ми почали з Михальчука (член правління УЗ, якого пов'язують з братами Дубневичами. - Ред.) - це показовий приклад", - зазначив він.
Кравцов підкреслив, що багато людей із середнього і вищого менеджменту, які працювали або продовжують працювати в УЗ, не найпрозоріші з точки зору репутації та прийнятих рішень.
"Наступні три місяці, можна це назвати "джихадом", будуть великі кадрові рішення. Мінімум, половина керівного складу буде замінена", - розповів він.
Повний текст інтерв'ю з Євгеном Кравцовим читайте тут.
А джихад это -
"Понятие военного джихада (вооружённой борьбы за распространение ислама) стало основным значением слова для немусульман и получило название «священная война» Почему же он зелёный,а не соевый
откуда ты? животное
ты бороду носиш в джихад??
так таких джихадистов еще батька Махно в шкуры свинячие заворачивал
или бл%дей меняют?