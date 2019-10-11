EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1662  7
Матеріали за темою:
Все про:відставка (569) США (5628) Помпео (150)

 Радник Помпео Маккінлі подав у відставку через справу щодо України, - The Washington Post

Старший радник держсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккінлі подав у відставку через те, що Помпео "нездатний захистити співробітників, пов'язаних зі справою в Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Washington Post.

Видання повідомляє, що Маккінлі йде у відставку через те, що розчарований недостатньою підтримкою з боку Помпео дипломатів, які були пов'язані зі справою про ймовірний тиск на владу України з боку США.

Маккінлі обіймав низку дипломатичних постів, зокрема він був послом в Афганістані, Колумбії і Перу, Маккінлі служив послом у Бразилії минулого року, коли Помпео найняв його радником.

Маккінлі був особливо стурбований відставкою посла США в Україні Марі Йованович після звинувачення з боку ЗМІ в її нелояльності уряду.

За словами Рудольфа Джуліані, Трамп попросив Помпео її звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не впевнений, що скажу своєму помічникові Єрмаку свідчити в США у справі про імпічмент Трампа, - Зеленський

Раніше Wall Street Journal повідомляв, що президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Марі Йованович на тлі скарг цієї весни його прихильників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані.

Зазначається, що, хоча від'їзд Йованович у травні з України Держдеп США підніс як "запланований", проте її перебування на посту посла було на три місяці коротшим за звичайний трирічний термін.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Серед інших у Конгрес для надання пояснень викликали Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153418
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
умеет Зеля себе врагов наживать.. молодец!!!
 показати весь коментар
 
 
Украина в данном случае набирает американских друзей.Зе открестился и справедливо от вмешательство в выборы США.Помню в 2016 приплясывали Яценюк,Аваков,Порошенко..А потом выглядели опплёванными ,когда победил Трамп.Срочно зачищали свои ФБ .
 показати весь коментар
 
 
Лавина набирает ход!!Мне кажется ,демократы держат козыри в рукаве.Орда просто пляшет с американских событий.
 показати весь коментар
 
Орда пляшет под звуки рояля на котором играет зЕзидент одной страны жытели корой очень верят в сказки.
 показати весь коментар
 
Херня . Через суд Украины восстанавливайся и подавай свою кандидатуру как минимум в мэры а то и президента .
 показати весь коментар
 
Это является коссвенным подтверждением давления Трампа на Укарину. Помощь демократам для импичмента.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору