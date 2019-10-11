 У майбутньому це можна буде обговорювати, але зараз це передчасно, - Зеленський про легалізацію зброї

Про це глава держави заявив на пресмарафоні з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Я думаю, що в країні, на території якої дуже багато зброї, неофіційної, ми не можемо давати можливість, щоб люди носили зброю", - сказав він.
Зеленський додав, що в майбутньому це можна буде обговорювати в "якомусь форматі", але зараз це передчасно.
сейчас президент Зеленский, который постоянно критиковал попередников "которые совершенно ничего не могли и были врагами "...
может быть зебильная власть все же начнет работать, не пеняя на попередников? все таки абсолютное большинство, "свой прокурор", то да сё......
И мы поймем... и простим.
Заводы и параходы уже не ваши...
Скоро и не по своей земле ходить будете...
РАБЫ...
РАБАМ ОРУЖИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
ВОТ ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ САМ МОЖЕТ РЕШИТЬ КТО ОН!!
Ще й платити за легальний ствол 1000$.
Надійніше купити чорний за 300-500$ і раптом що його потім просто знищити. І хай шукають вітра в полі.
Оружие и так легально. Просто нужно принять закон, обеспечивающий оборот оружия, а не делать безумные деньги за наградняках и чернухе... Я сейчас в Турции отдыхаю - тут есть закон об оружии. На базаре купить не реально, но легально купить и оформить в полиции - без проблем. На мой вопрос "Не перестреляли друг друга" ответ один - "А зачем?". Нам до них еще далеко ..
а у нас всегда было и тем более будет
сегодня Покрова
и когда как не в этот день гордится украинцами
мы не покупали билеты в конслагеря
мы всегда встречали врага с оружием в руках
и не обрезанным нам рассказывать о том, шо оно не на разі))
скоро
изаените
Бидло!
І зауважте, про "передчасність" надання дозволу на зброю городить бидло яке нахапало "нагородної" зброї !
Дуже ймовірно що самого ЗЕблоїда писалетом "нагородив" ще Овоч!
суки)))
А вдруг гои очнутся и спросят: "А почему нашей страной правят маланцы?"
Старая замызганая тема всей власти начиная с СССР - вас убьют , а мы за вас отомстим....... потом.....может быть!
Особенно смотря на наших "рехформированных" полицейских, которые себя защитить не могут и на вокруг пьяного хулигана 5 экипажами стоят и "руки за спиной".....
Сам это в Херсоне видел....
Да и рядом в Николаеве
https://112.ua/obshchestvo/v-nikolaeve-dva-huligana-mazhora-kotoryh-ne-mogli-usmirit-5-ekipazhey-patrulnoy-policii-poluchili-po-2-goda-tyurmy-za-draku-409524.html