 У майбутньому це можна буде обговорювати, але зараз це передчасно, - Зеленський про легалізацію зброї

Про це глава держави заявив на пресмарафоні з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Я думаю, що в країні, на території якої дуже багато зброї, неофіційної, ми не можемо давати можливість, щоб люди носили зброю", - сказав він.

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Зеленський додав, що в майбутньому це можна буде обговорювати в "якомусь форматі", але зараз це передчасно.