 Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський

Про це він сказав в спілкуванні з журналістами під час пресмарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. І я не можу на це вплинути. Я не розумію, чому так довго треба говорити. Змінилося все. ІТ, інновації, ми швидші, ми не чекаємо зустрічі тиждень, ми телефонуємо, листи не пишемо - ми пишемо смс…", - сказав Зеленський.
Він додав, що регламент ВР треба змінювати.
"Дійсно такі ми прийшли люди – в турборежимі хочемо змінювати країну. Чесно, і через це, як я вже говорив, є реальні помилки. Помилки можна виправляти", - сказав Зеленський.
Вова-турборежимный. Он современный чувак. Он не боится ошибок. А чего бояться?. В нашей стране, обычно, ошибки совершают одни, а шкурой своей за это расплачиваются другие.
тепер головне - не дати зеленій дрисні натурборежимити
Ти ПРЕЗИДЕНТ, а не чучхе або єлбаси.
Тож оце "лично мне" тут не треба вивалювати. Всмоктав?
Чтоб Украина в турбулентность не попала из-за ваших турбо
Ось так воно у житті. Хтось використовує інтраназальний хімічний оверклокінг для добрих турбосправ... а хтось робить турбохерню геополітичних масштабів
Рождённый дятлом ввысь стремится.
К орлам за облака несётся.
Не знаю как другие птицы,
Но дятел точно *********…
мно чути і як то все в унісон з народом...Тільки він забув одне - він єдиний,хто може то все виправити...
Это ж надо: за пару месяцев про$рать то что Порох пять лет создавал: авторитет на международной арене.
Турбинаторы, блин.
Ау, пан Президент ! В Украине около 100 тысяч (!) километров дорог требуют ремонта. Правительство Гройсмана отремонтировало 7000.
Остальные в турборежиме будете ремонтировать ?
И как насчёт лекарств для тяжелобольных, которые в страну перестали поступать после ухода Супрун ?