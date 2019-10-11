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Все про:корупція (2605) Укрзалізниця (824) Дубневич (29) Кравцов Євген (81)

 "Укрзалізниця" активно відходить від впливу Дубневичів та інших прізвищ, - Кравцов

Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що вплив політиків на залізничний сектор сходить нанівець.

Про це він розповів в інтерв'ю "БізнесЦензору".

"Дуже активно відходить (УЗ від впливу братів Дубневичів. - Ред.). Тут питання в тому, що приклад Дубневичів найяскравіший, про це знали всі. Але таких "Дубневичів" в УЗ немало", - зазначив він.

За словами Кравцова, процес "відходу від впливу прізвищ" займає певний час.

"На сьогодні ми намагаємося максимально відходити. Повторюся, це потребує певного часу, але це неминуче", - додав він.

Глава правління УЗ також зазначив про плани змінити стандарти, які були прописані під єдиного виробника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" передала правоохоронцям інформацію про мільйонні збитки, заподіяні Дубневичами, - Кравцов

"Ми не можемо заборонити брати участь у тендерах компаніям, які можуть бути пов'язані з Дубневичами. Але умови мають і будуть конкурентними. І ми сподіваємося, що УЗ отримає зовсім інші умови за ціною", - сказав Кравцов.

Повний текст інтерв'ю з Євгеном Кравцовим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153413
 
 
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Відходить від Дубіневичей і заходить поід Дубінських, Шефірів, Клопомойських.
Невідомо що краще.
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та ви нічого не розумієте , головне процесс . ну тіпа - ху йня війна , головне маневри ))))
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Поздно. Это надо было делать даже не вчера. А Кравцов, которому уходить последним, пусть не забудет выключить свет.
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Тут мало відходити...Тут треба,що Дубневичі приходили в Лук"янівське СІЗО,або хоч в Бригідки...
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