 Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свободи "Схеми", передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання, з яких причин Хорошковський відвідував Офіс президента, колишній чиновник підкреслив, що є приватною особою, бо у нього "немає жодної публічної позиції", одночасно на уточнення щодо мети зустрічей із Зеленським заявив: "Ну ви ж ставили президенту це запитання? .. Мої позиції такі ж, як і у президента. Тобто, я думаю, що вам стане це відомо пізніше ".
Журналісти поцікавилися, які відносини у нього з президентом: або вони дружать, або Хорошковський, враховуючи політичний досвід, дає поради молодому високопосадовцю, на що той сказав: "Колись ми разом працювали, якщо ви пам'ятаєте".
Щодо планів після повернення в Україну займатися бізнесом чи повертатися в публічну політику, ексглава СБУ сказав: "Я бізнесом і не перестаю займатися протягом останніх цих 7 років. А щодо того, що я повернувся, так я повертався і раніше. У мене є дуже багато сфер інтересів, в тому числі, і за кордоном, тому я як приїжджав, так і буду приїжджати, як їхав, так і буду їхати ".
Як повідомлялося в розслідуванні "Схем", Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну і навідуватися в Офіс президента. Тільки з початку жовтня журналісти змогли зафіксувати мінімум два візити Валерія Хорошковського на Банкову.
Президент Володимир Зеленський 10 жовтня у час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.
Сплошные латентные рыги...
А этот нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации (шоб не забанил модер) - так вообще за свои услуги получил от Януковича звание генерала армии - хотя в армии служил в чине рядового...
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
ПНХ, кацап!
идите на йух, ракло
вы чьих будете???
...
Кстати, на всех постах работу развалил полностью, Галактон, вообще, порезали на металл.
Маразм, он неотвратим!
Всю металлургию Кучма заграбастал его руками, Укрсоцбанк, Галактон, Оранту.
Это только то, что помнится на вскидку.
Про озыме поколиння, вообще молчу.
Может за это уже достаточно импичмента?
Процедура імпічменту в прийнятому нещодавно зекомандою законі прописана так - що це нереально зробити...
Но того сначала расстреляли, этого потом расстреляем.
При нем вроде начиналась эта реформа,а после его ухода увяла.
Владимир Александрович, а шо такое? А почему Вы не сообщаете "Схемам" по каким вопросам Вы встречались с Хорошковским , аж 2 раза? А шо это за непорядок?
Петр Ляксеевич нам все-все рассказывал!!!!! (Особенно про Медведчука)
Проверено , работает отлично!
Мо, подобно Тигипко, просто решил с девками порезвиться, хоть, скорее, с мальчиками.
И обана, из-за угла Беня и шобла региАналов.
Ведь Зе - самый честный и лучший штопаный презерватив.