 Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свободи "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, з яких причин Хорошковський відвідував Офіс президента, колишній чиновник підкреслив, що є приватною особою, бо у нього "немає жодної публічної позиції", одночасно на уточнення щодо мети зустрічей із Зеленським заявив: "Ну ви ж ставили президенту це запитання? .. Мої позиції такі ж, як і у президента. Тобто, я думаю, що вам стане це відомо пізніше ".

Журналісти поцікавилися, які відносини у нього з президентом: або вони дружать, або Хорошковський, враховуючи політичний досвід, дає поради молодому високопосадовцю, на що той сказав: "Колись ми разом працювали, якщо ви пам'ятаєте".

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Щодо планів після повернення в Україну займатися бізнесом чи повертатися в публічну політику, ексглава СБУ сказав: "Я бізнесом і не перестаю займатися протягом останніх цих 7 років. А щодо того, що я повернувся, так я повертався і раніше. У мене є дуже багато сфер інтересів, в тому числі, і за кордоном, тому я як приїжджав, так і буду приїжджати, як їхав, так і буду їхати ".

Як повідомлялося в розслідуванні "Схем", Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну і навідуватися в Офіс президента. Тільки з початку жовтня журналісти змогли зафіксувати мінімум два візити Валерія Хорошковського на Банкову.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня у час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.