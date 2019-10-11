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Все про:Зеленський (3187) розслідування (1551) Хорошковський (96)

 Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський

Колишній голова Служби безпеки України часів Януковича Валерій Хорошковський заявив, що про причини зустрічі з президентом Володимиром Зеленським буде відомо пізніше.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свободи "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, з яких причин Хорошковський відвідував Офіс президента, колишній чиновник підкреслив, що є приватною особою, бо у нього "немає жодної публічної позиції", одночасно на уточнення щодо мети зустрічей із Зеленським заявив: "Ну ви ж ставили президенту це запитання? .. Мої позиції такі ж, як і у президента. Тобто, я думаю, що вам стане це відомо пізніше ".

Журналісти поцікавилися, які відносини у нього з президентом: або вони дружать, або Хорошковський, враховуючи політичний досвід, дає поради молодому високопосадовцю, на що той сказав: "Колись ми разом працювали, якщо ви пам'ятаєте".

Також дивіться: Хорошковський прилітав в Україну разом з російським банкіром Порохняком, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодо планів після повернення в Україну займатися бізнесом чи повертатися в публічну політику, ексглава СБУ сказав: "Я бізнесом і не перестаю займатися протягом останніх цих 7 років. А щодо того, що я повернувся, так я повертався і раніше. У мене є дуже багато сфер інтересів, в тому числі, і за кордоном, тому я як приїжджав, так і буду приїжджати, як їхав, так і буду їхати ".

Як повідомлялося в розслідуванні "Схем", Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну і навідуватися в Офіс президента. Тільки з початку жовтня журналісти змогли зафіксувати мінімум два візити Валерія Хорошковського на Банкову.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня у час пресмарафону підтвердив, що зустрічався з Хорошковським тет-а-тет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153412
 
   
 Топ коментарі
 
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
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Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 3142 Tema9
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 2194

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Хорошие кенты у вазелина...
Сплошные латентные рыги...
А этот нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации (шоб не забанил модер) - так вообще за свои услуги получил от Януковича звание генерала армии - хотя в армии служил в чине рядового...

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Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
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Tema9
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 2194

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Гордон випадково зняв сюжет з Азаровим. Хорошковський тусить. Саламатін на черзі? Повзуча інтервенція.
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А вони що , кудись тікали ? Порошенко - засновник ПР.А блок Порошенко - суцільні "риги".
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Просто не хочу з тобою сперечатися!
ПНХ, кацап!
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Бабушка Беня сказала премьер-министр,значит премьер-министр.
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а если по простому
идите на йух, ракло
вы чьих будете???
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Причина встреч с Зеленским будет известна позже, на следующем марафоне, - Хорошковский Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский - Цензор.НЕТ 2759
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да простят меня читающие, но я сказал бы попізже Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский - Цензор.НЕТ 9115
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Тупая отмазка которая показывает направление и приоритеты Зе
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Курирование российских банков в Украине-это малое, чем в реалиях занимается Хорошковский в Украине. Альфа-групп в его контроле, напомню,перед парламентскими многими в твиттере был выставлен инсайд,что Альфа-групп спонсировал предвыборную кампанию Зе!
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Теж мені таємниця велика. Хорошковський побачив червоні трусєля, ще й ГРУ доповіло що Богдан в Туреччині... От і приїхав.
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Итак понятно. Кучма-Пинчук за личную преданность согласовывами пост для своей шестерки.
Кстати, на всех постах работу развалил полностью, Галактон, вообще, порезали на металл.
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Хорошковский при ЮВТ возглавлял таможню,был бенефициаром Соцбанка.У него было много положительного.Казнокрадства не припоминаю
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Оно, конешно!
Маразм, он неотвратим!
Всю металлургию Кучма заграбастал его руками, Укрсоцбанк, Галактон, Оранту.
Это только то, что помнится на вскидку.
Про озыме поколиння, вообще молчу.
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Может за это уже достаточно импичмента?
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konuhov
Может за это уже достаточно импичмента?
Процедура імпічменту в прийнятому нещодавно зекомандою законі прописана так - що це нереально зробити... Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 9102
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Только, как Муссолини.
Но того сначала расстреляли, этого потом расстреляем.
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уже писали,что Хорошковский консультирует по теме реформирования таможни.
При нем вроде начиналась эта реформа,а после его ухода увяла.
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"Владимир Александрович, сколько и с кем должен еще Богдан выпить шампанского, чтобы вы его уволили ?... " (вопрос "журналиста" "Схем" на пресс-конференции) Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 6290

Владимир Александрович, а шо такое? А почему Вы не сообщаете "Схемам" по каким вопросам Вы встречались с Хорошковским , аж 2 раза? А шо это за непорядок?
Петр Ляксеевич нам все-все рассказывал!!!!! Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 892 Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 892 (Особенно про Медведчука)
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а звідки ж ви знаєте якщо Петр Ляксеич вам не розказував?
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На пресконференції, на питаня журналістів, що ЗМІ контролюють олігархи, Зеленський заявив:"Я домовлюся з олігархами". Почалось!
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Помните способ бьістро договориться с барьігой , ну , там где утюг и паяльник?
Проверено , работает отлично!
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Генералиссимус Хорошковский видит такое дело,что пора возвращаться и зарабатывать ( грабить) Ни на что другое у него ума нет . но когда то очутился возле Могилевичей и поперло . Юле его навязали , она его считала пидаром и ненавидела ..
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если он не таясь говорит, что причина встреч будет известна позже, значить речь идет о должности, вопрос только о какой ? можно погадать как говорят на кофейной гуще- у Хорошковского опыт работы на таможне, СБУ, в медийной сфере, но прилетал с российским банкиром, в то же время ЗЕ проводил встречу в начале октября в НБУ .Интрига остается
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Ну, за каким уезжала эта гнида - ума не приложу.
Мо, подобно Тигипко, просто решил с девками порезвиться, хоть, скорее, с мальчиками.
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та чогось при Пороху не повертались. Мабуть сцялись. І єфремов хоч боком хоч раком, а сидів.
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ААААААА Свинарчукiв за грати, Порох - барыга, все покрали, зубожиння, будем садить.
И обана, из-за угла Беня и шобла региАналов.

Ведь Зе - самый честный и лучший штопаный презерватив.
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Как по мне, очень токсичный и мутный прощелыга. Как однажды ему дали едкую характеристику ребята из "Обкома" - Холерий Канальевич Ворошковский.
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