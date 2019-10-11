 Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LB.ua".

"Я б хотів, щоб вони відбулися якомога раніше, тому що часу вести позиційні дискусії не так багато. Але, схоже, вони будуть, найімовірніше, ближче до весни", - заявив він.

Ткаченко додав, що точної відповіді на питання, чи будуть місцеві вибори по всій Україні, немає.

"З моєї точки зору, проводити вибори з метою перезавантаження системи потрібно вже на тривалий період", - зазначив нардеп.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Учора, під час пресмарафону, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нардеп Олександр Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави Київської міської державної адміністрації.