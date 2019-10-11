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Все про:вибори (4543) КМДА (717) Київ (6581) Ткаченко Олександр (37)

 Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко

Нардеп Олександр Ткаченко, кандидатуру якого президент розглядає на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), заявив, що вибори мера Києва, найімовірніше, відбудуться ближче до весни 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LB.ua".

"Я б хотів, щоб вони відбулися якомога раніше, тому що часу вести позиційні дискусії не так багато. Але, схоже, вони будуть, найімовірніше, ближче до весни", - заявив він.

Ткаченко додав, що точної відповіді на питання, чи будуть місцеві вибори по всій Україні, немає.

"З моєї точки зору, проводити вибори з метою перезавантаження системи потрібно вже на тривалий період", - зазначив нардеп.

Читайте також: Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Учора, під час пресмарафону, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нардеп Олександр Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави Київської міської державної адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153411
 
 
 Топ коментарі
 
Він мабуть хотів сказати "..вибори Ткаченка мером Києва...".
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Знов весна. Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7791 Вісна прідьот, - сажать будім. Десь я вже чув таке.
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Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - тоді у тебе не буде шансів, зебіл.
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Д Е Б І Л О Ї Д Е!!! нема в Україні«меґів»та мерій Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 178
ПРОСТО НЕ ІСНУЄ! Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9575
«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?
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Він мабуть хотів сказати "..вибори Ткаченка мером Києва...".
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Знов весна. Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7791 Вісна прідьот, - сажать будім. Десь я вже чув таке.
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Что ето за петух ходячий. Какое ты право имеешь меров менять? Меров вообще то народ выбирает. Или вам нужно срочно в Киеве вывесить триколоры кацапские?
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Хоть Киев не трогайте Зелепуты сепарские
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Без Києва вони знаходяться в епіцентрі можливого вибуху.
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відчуваю що ткаченко разом з бубочкою будуть бєжать...від *задоволенних жизню* киян
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Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - тоді у тебе не буде шансів, зебіл.
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А це ще питання, бо Віталька теж наробив багато неприємних справ
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Тоді все правильно. На рингу із Ткаченко виб'ють залишки його недолугого мозку.
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ЗЕлепПуты спешат все под себя подмять...
Игрь Валеричу нужно ОООЧЕНЬ МНОГО ШЕКЕЛЕЙ
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Ткаченко имеет такое же отношение к мэрии и к Киеву, как морская свинка - к морю и к свиньям
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