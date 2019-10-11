 Зараз не йдеться про легалізацію канабісу – Зеленський

Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Як ви ставитеся до декриміналізації каннабісу?" - запитала журналістка.
"Дивіться, зараз не йдеться про легалізацію канабісу. Але я знаю, що дуже багато людей хоче займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо це розглядати тільки після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну марихуану... Тому коли будуть відповіді на всі ці питання, а це ж гострі питання, дуже гострі... Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так, що ті, хто хоче, потерплять", – сказав він.
За його словами, зараз це питання не у пріоритеті.
"Ми не виписали всі ризики, із цим пов'язані. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Нас не треба порівнювати, там, наприклад, із Канадою, де це можна, й іншими країнами. Ми ще не готові, ми боремося зараз, навпаки, з наркотиками. Якщо у нас завтра не буде високого рівня наркоманів... Я вибачаюся, людей, які хворі цією проблемою, не хочу їх теж ображати. Якщо ми все це поборемо, якщо все буде чисто, тоді ми можемо повернутися до розгляду цієї справи", – заявив президент.
Вибачте, що звернувся до Вас особисто.
Мав на увазі узагальнення.
типо римляни? онуки Цезаря? вчені типу ***** ?
Слово КОНОПЛЯ їх харить? може тепер його заборонять, як неполіткоректне і расистське? га?
2.коли йдеться про множину- посіви чи сировину- допускається вживати архаічне "конОплі", а якщо говоримо про одну рослину, про агрокультуру, або про ботанічну систематику рослин (рід) потрібно говорити "конопля". Ви ж не говорите, сподіваюсь, "пшеницІ" чи "кукурудзИ" ? Про вишиватницькі "реформи" а-ля гриневич і супрун прошу не розповідати.
3. ваше зауваження не по суті мого коментаря, тому прошу не переводити на дріб'язки. також можете не писати мені, що речення починається з великої літери. я в курсі.
самим мало
и еще шоб ракло накуренное безнаказанно праздники устраивало?)))
ой дурааак.... он хоть понимает, что речь идет об онкобольных умирающих людях?? которым медицинский каннабис критически нужен как болеутоляющее. Что они потерпят, нечеловеческую боль в свои последние дни?? конченый идиот
Дети борцов с марихуаной тоже хотят кушать!
А в Британии "кушать" дорого.