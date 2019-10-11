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Все про:Зеленський (3187) легалізація наркотиків (14) наркотики (856) марихуана (72)

 Зараз не йдеться про легалізацію канабісу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що легалізація канабісу в Україні поки не є актуальним питанням.

Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Як ви ставитеся до декриміналізації каннабісу?" - запитала журналістка.

"Дивіться, зараз не йдеться про легалізацію канабісу. Але я знаю, що дуже багато людей хоче займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо це розглядати тільки після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну марихуану... Тому коли будуть відповіді на всі ці питання, а це ж гострі питання, дуже гострі... Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так, що ті, хто хоче, потерплять", – сказав він.

За його словами, зараз це питання не у пріоритеті.

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"Ми не виписали всі ризики, із цим пов'язані. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Нас не треба порівнювати, там, наприклад, із Канадою, де це можна, й іншими країнами. Ми ще не готові, ми боремося зараз, навпаки, з наркотиками. Якщо у нас завтра не буде високого рівня наркоманів... Я вибачаюся, людей, які хворі цією проблемою, не хочу їх теж ображати. Якщо ми все це поборемо, якщо все буде чисто, тоді ми можемо повернутися до розгляду цієї справи", – заявив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153410
 
 
 Топ коментарі
 
да ему просто лично похер...., сам то он на кокаине сидит...
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Следующая конференция зубила будет в наркологическом отделении.
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"Мне кажется так: те, кто хочет, потерпят"
ой дурааак.... он хоть понимает, что речь идет об онкобольных умирающих людях?? которым медицинский каннабис критически нужен как болеутоляющее. Что они потерпят, нечеловеческую боль в свои последние дни?? конченый идиот
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да ему просто лично похер...., сам то он на кокаине сидит...
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А чому б шизофренкам, які проголосували за клоуна і на дати КАНАБІС? Ой, вей - це буде весело!
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та вы что - если они еще и буйными станут, то вообще капец прийдет
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Навпаки, вони стануть спокійні як чемодан, що посміхається.
Зараз не йдеться про легалізацію канабісу – Зеленський - Цензор.НЕТ 6235
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Наталія, невже ви не звернули уваги на те, що тим, кому було по-приколу голосувати за не зрозуміле ЗЕ вже шлунки перевертає?
Вибачте, що звернувся до Вас особисто.
Мав на увазі узагальнення.
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я бы не сказала - кто-то может и одумался, а полно еще тех, кто ждет от него манны небесной
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Следующая конференция зубила будет в наркологическом отделении.
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В конце вчерашней пресс-конференции зелю так штырило-ломало,что наркодиспансер был бы ему в самый раз.
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наоборот, це дуже важный вопрос.без каннабиса сейчас в раде. офисе и правительстве е принимается ни одно важное государственное решение
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Тому й виникає дифіцит, а тут ще з аптеками ділитись.
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по вечерам из трубы в здании на Банковой, идет белый дым.. но Папу там не выбирают..
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а за "уколы для поддержания утомленных голосовых связок" ?? )))))
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А как быть больным, которые мучаются от боли и в итоге выбрасываются из окон?
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Слабо как-то ботоферма возмущается в комментах. Им шоколад "вставляет" сильнее видать.
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а чому всі вилупки базікають "канабіс- канабіс..." ?
типо римляни? онуки Цезаря? вчені типу ***** ?
Слово КОНОПЛЯ їх харить? може тепер його заборонять, як неполіткоректне і расистське? га?
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КОНОПЛІ. Правильно казати коноплІ з наголосом на останню літеру. Тобто "вони - коноплі".
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1.неправильно. ви поплутали наголос.
2.коли йдеться про множину- посіви чи сировину- допускається вживати архаічне "конОплі", а якщо говоримо про одну рослину, про агрокультуру, або про ботанічну систематику рослин (рід) потрібно говорити "конопля". Ви ж не говорите, сподіваюсь, "пшеницІ" чи "кукурудзИ" ? Про вишиватницькі "реформи" а-ля гриневич і супрун прошу не розповідати.

3. ваше зауваження не по суті мого коментаря, тому прошу не переводити на дріб'язки. також можете не писати мені, що речення починається з великої літери. я в курсі.
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Так, звмчайно. Ви праві. Сподіваюсь Ви теж не говорите *****. А то я такий банер в Харкові бачив. Зараз не йдеться про легалізацію канабісу – Зеленський - Цензор.НЕТ 7762
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ну да)))
самим мало
и еще шоб ракло накуренное безнаказанно праздники устраивало?)))
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"Мне кажется так: те, кто хочет, потерпят"
ой дурааак.... он хоть понимает, что речь идет об онкобольных умирающих людях?? которым медицинский каннабис критически нужен как болеутоляющее. Что они потерпят, нечеловеческую боль в свои последние дни?? конченый идиот
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Дело в том, что у многих морально нестойких растаманов марья ивановна вместо того, чтобы быть велосипедом для сознания (перефразируя Джобса) становится костылём для сознания. И если этим костылём пользоваться часто и бездумно, то сознание атрофируется окончательно и без него не может. уже не может нормально функционировать, что, соответственно, не в лучшую сторону изменяет умственные способности. Но это зависит от человека, конечно. Тут как с алкоголем, в принципе.
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я так и не понял сажать коноплю или не сажать
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т.е. вопрос кофешопах не идет ?
Дети борцов с марихуаной тоже хотят кушать!
А в Британии "кушать" дорого.
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