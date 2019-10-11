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 Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

На окуповані території Донецької і Луганської областей направили 51 тонну гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхали 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив для жителів ОРДЛО майже 160 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153408
 
 
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А международная организация знает, что почти вся гуманитарка попадает в лапы обдроченцев которые пуляют снарядами которые им дает *****?
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это не правда.

помощь получат террористы, их семьи и приближенные рыла... часть продадут.
для МО, это тоже своего рода очковтирательство, для них то же это дерибан хороший - все они прекрасно понимают и пользуются, они же не идиоты....
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Та шош такое кормильцев кормят. А мы которых они кормили ещё и пенсии им платим?
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Маладци!Завтра все буде на базарі, приходьте дарагие лугандонци , купуйте
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Им еще и гуманитарку, две пенсии это ж мало, зачем им возвращаться в Украину, если со всех сторон помощь и сострадание...
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Може я чогось не розумію, але допомагати треба вимушеним мігрантам, а не колаборанти...
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