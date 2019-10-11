 Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхали 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив для жителів ОРДЛО майже 160 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба