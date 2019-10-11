 Міжнародна організація з міграції направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхали 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна", - йдеться в повідомленні.
помощь получат террористы, их семьи и приближенные рыла... часть продадут.
для МО, это тоже своего рода очковтирательство, для них то же это дерибан хороший - все они прекрасно понимают и пользуются, они же не идиоты....