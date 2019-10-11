 Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

Про це з посиланням на неназваного ексдипломата пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Йованович відмовилася бути залученою у "всі ці підкилимні, особисті, неформальні речі". Вона дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні методи звернення до іноземної держави з проханням про допомогу в розслідуваннях. При цьому підкреслюється, що між Україною і США з 2001 року діє договір про взаємну правову допомогу в кримінальних справах.

Вона "першокласний дипломат, обережний, допитливий, розумний" і навряд чи могла обмовити Трампа перед українськими чиновниками або її колегами, - зазначає Джон Гербст, експосол США в Україні, який працював разом з Йованович на початку 2000-х.

У п'ятницю Йованович належить дати свідчення в Конгресі США в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Хоча Білий дім відмовився від співпраці з Конгресом у цій справі, Йованович, як очікується, прийде на слухання. Вони відбудуться за закритими дверима.

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Раніше Wall Street Journal повідомляв, що президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Мері Йованович на тлі скарг цієї весни його прихильників, в тому числі особистого адвоката Руді Джуліані.

Зазначається, що, хоча від'їзд Йованович в травні з України держдеп США підніс як "запланований", проте її перебування на посту посла було на три місяці коротше звичайного трирічного терміну.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб в середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.