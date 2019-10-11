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Все про:Байден (158) Йованович (175) Джуліані (47)

 Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

Посла США в Україні Марі Йованович усунули в травні через те, що вона вимагала дотримання порядку під час передачі запиту про розслідування щодо сім'ї Джо Байдена.

Про це з посиланням на неназваного ексдипломата пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Йованович відмовилася бути залученою у "всі ці підкилимні, особисті, неформальні речі". Вона дала зрозуміти, що в уряду США є офіційні методи звернення до іноземної держави з проханням про допомогу в розслідуваннях. При цьому підкреслюється, що між Україною і США з 2001 року діє договір про взаємну правову допомогу в кримінальних справах.

Вона "першокласний дипломат, обережний, допитливий, розумний" і навряд чи могла обмовити Трампа перед українськими чиновниками або її колегами, - зазначає Джон Гербст, експосол США в Україні, який працював разом з Йованович на початку 2000-х.

У п'ятницю Йованович належить дати свідчення в Конгресі США в рамках розслідування про імпічмент Трампа. Хоча Білий дім відмовився від співпраці з Конгресом у цій справі, Йованович, як очікується, прийде на слухання. Вони відбудуться за закритими дверима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви не зробили жодного зауваження на захист Йованович", - сенатори США зажадали від Помпео пояснити відсторонення посла в Україні

Раніше Wall Street Journal повідомляв, що президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Мері Йованович на тлі скарг цієї весни його прихильників, в тому числі особистого адвоката Руді Джуліані.

Зазначається, що, хоча від'їзд Йованович в травні з України держдеп США підніс як "запланований", проте її перебування на посту посла було на три місяці коротше звичайного трирічного терміну.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Також читайте: Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб в середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153406
 
 
 Топ коментарі
 
Україні не треба взагалі втручатися в американські справи.
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Американці ще довго смакуватимуть цей факт. І згнадуватимуть українського президента з його ручним прокурором.
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Іванович ?
І саме тому відомий американський репортер прилетів зі штатів щоби вчора поставити питання нашому презу ? про Іванович ? Да ? Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 9466
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Україні не треба взагалі втручатися в американські справи.
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Неназванный дипломат?И у них инсайды значит случаются?
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жа но прикольно что приходя на пост чел не обогащается вовсе - а у нас это норма
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Так наверное этот, как его....зебил, во. Настоящий сое-патриот никогда своего шанса не упустит!
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та да там такая шобла - тащи бабло и прикрывайся майданом
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А хіба не за те її звільнили, що здійснювала тиск на "генпрокурора", даючи йому розпорядження стосовно того кого не можна чіпати? Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 8113
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давление пьяного югика - мда веселое занятие Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 3413 Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 3413 Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 3413
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ну да иначе присядет на тюряжку)))
а перспектива для петика Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 5520 Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 5520 Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 5520
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Американці ще довго смакуватимуть цей факт. І згнадуватимуть українського президента з його ручним прокурором.
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мова про розмову трампулі і вовочки Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР - Цензор.НЕТ 7370
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Іванович ?
І саме тому відомий американський репортер прилетів зі штатів щоби вчора поставити питання нашому презу ? про Іванович ? Да ?
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и петиного прокулола - который протрезвев получал указания ))
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и какой он получил ответ? Пусть Штаты ОФИЦИАЛЬНО делают запрос по Бурсиме и не подсылают Джулини, потому что он никто.
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в особистій розмові з трампом зелька не так говорив
ну а тепер, після скандалу, звісно..
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он говоил что назначение Генпрокуров это квота Президента. Что утт не так?
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" она требовала соблюдении порядка при передаче запроса о расследовании в отношении семьи Джо Байдена "

так где тут требование " открыть дело против Байдена." ???

Источник: https://censor.net.ua/n3153406
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Я на 99% уверен,что слон в посудной лавке у ослов всю посуду перебьет,но от 100% до 1000% - fully глупое утверждение на английском.
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