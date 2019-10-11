 Я не впевнений, що скажу своєму помічникові Єрмаку свідчити в США у справі про імпічмент Трампа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня заявив, що не має наміру давати свідчення в США у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Ви хочете, щоб президент України давав свідчення в американському суді? Я президент незалежної країни. Я не порушував жодного закону в Україні, я не порушував міжнародного законодавства. Я як президент України не розумію, про що маю давати свідчення в іншій країні. І чому я маю своїми свідченнями так чи інакше... Чому мене мають використовувати для впливу на результати майбутніх виборів? Мені це незрозуміло, і я не впевнений, що скажу своєму помічнику (Андрію Єрмаку. - Ред.) свідчити там. Добре, я можу звільнити помічника, тоді я не буду нести відповідальності, або будь-кого з моєї команди, якщо ця людина хоче – чому б і ні? Будь ласка", – заявив глава держави.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.