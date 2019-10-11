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 Я не впевнений, що скажу своєму помічникові Єрмаку свідчити в США у справі про імпічмент Трампа, - Зеленський

Глава Української держави Володимир Зеленський підкреслив, що є президентом незалежної країни і не має наміру свідчити в США у справі про імпічмент американського лідера Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня заявив, що не має наміру давати свідчення в США у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Ви хочете, щоб президент України давав свідчення в американському суді? Я президент незалежної країни. Я не порушував жодного закону в Україні, я не порушував міжнародного законодавства. Я як президент України не розумію, про що маю давати свідчення в іншій країні. І чому я маю своїми свідченнями так чи інакше... Чому мене мають використовувати для впливу на результати майбутніх виборів? Мені це незрозуміло, і я не впевнений, що скажу своєму помічнику (Андрію Єрмаку. - Ред.) свідчити там. Добре, я можу звільнити помічника, тоді я не буду нести відповідальності, або будь-кого з моєї команди, якщо ця людина хоче – чому б і ні? Будь ласка", – заявив глава держави.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153405
 
 
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А то Зелю спрашивать будут.... Ермаку -- своя шкура дороже, расскажет и то, что и не знал....
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Починає забембувати ота його єрейська манера нічого говорити конкретного...Весь час так відповість,що можна трактувати по всякому...Як ніби з номеру "кварталу",коли і ніби нахрєн послали,і ніби привітались,і ніби вибачились...І все одночасно...
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Тобто йому ще не дали такої команди? Цікаво, хто дає йому цю хм... впевненість?
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