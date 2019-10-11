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 Вночі троє невідомих у масках пограбували ювелірний магазин на Тернопільщині. В області введено план "Сирена", - поліція

На Тернопільщині троє невідомих пограбували ювелірний магазин. В області введено оперативний план "Сирена".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

За даними поліції, 11 жовтня о 3:46 в чергову частину Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення про злочин у місті Хоростків.

"Власниця ювелірної крамниці повідомила, що о 3:19 троє невідомих чоловіків у масках, погрожуючи охоронцю фірми вбивством, вирвали тросом за допомогою автомобіля грати з металопластикового вікна та викрали цінні речі. Винести сейф з коштовностями злодіям не вдалося", - сказано в повідомленні.

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З місця події підозрювані поїхали в бік села Сухостав Гусятинського району, Тернопільської області.

Прикмети зловмисників: одягнені в темний одяг, пересуваються на автомобілі марки Audi, частковий номерний знак ВО 86**, срібного кольору.

Працівники поліції звертаються до мешканців міста та області, якщо ви помітили схожий автомобіль, повідомляйте за телефонами (0352) 27-12-28, 0677047884, 0676547619. Анонімність гарантується.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153404
 
 
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