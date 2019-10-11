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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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 У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті

За словами президента України Володимира Зеленського, його "ідеологія" - завершити війну на Донбасі і підняти економіку.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не варто порушувати питання, які можуть роз'єднати країну. Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Зараз приклад: міністр Бородянський стверджує, що його цілком влаштовує закон про мову, ухвалений перед виборами. Що буде з законом про мову, що буде з пріоритетами Інституту нацпам'яті і чи залишиться свято 8 березня?" - запитав журналіст.

"Ну, що вам болить. Моя ідеологія дуже проста - завершити війну і підняти економіку, повернути сюди людей. У цій моїй ідеології навіть ... Інститут нацпам'яті - я зараз про це навіть не кажу. Моя ідеологія одна - всі люди, напрями, законопроєкти - все, що відбувається в нашій країні, що може розколювати країну, - ми повинні реагувати на це і міняти. Ось і все. Навіщо ви зараз ... Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, нічого їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, що говорять різними мовами, сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання? " - сказав президент.

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За словами Зеленського, потрібно об'єднуватися.

"Ми дуже різні. Багато релігій, багато всього. Ви ж знаєте. Щоб заспокоїтися, треба пріоритети поміняти. Зараз пріоритет - завершити війну. Всі хочемо? Хто не хоче, вибачте, але тоді це інша ідеологія. Друге питання - підняти економіку. Всі хочемо? Хочемо ... все інше - не порожнє, але в країні, яка воює, воно не першочергове. Тому всі люди, що розхитують човен з тих чи інших питань, - я їм завжди кажу: дивіться, ну не сьогодні", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153400
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский это не президент Украины.. это диверсионный проект ГРУ и ФСБ Рашки..
его нужно сносить на фиг!
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Дурак ти, воха. Україна якраз і воює з тією єдиною у світі країною, якій українська мова і правдива історія України як серпом по яйцям.
Дурак ти малороСскій.
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Для зебила поясняю. По мнению клоуна, поддержка почти истребленной врагом идентичности нации менее важна, чем пожрать и посрать. А так же по его словам, оказывается война с мордором началась на Донбассе из-за запрета русскага языка, а не из-за того, что путлеру понадобилось прикрыть кражу Крыма своими ихтамнетами.
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Само говорит,что "донбасс начался с языкового вопроса" и само же продолжает петь двадцатилетние мантры про "не на часі". Та для кацапні мовне питання-один із видів зброї масового ураження. Но куда ватному имбецилу допереть до этого?
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Не первоочередное. А чем же этот шлимазл так занят, что украинская культура и история государства для него не первоочередное и взагалі не на часі?
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порохоботы в истерике. У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7525
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Где ты истерику увидел, зедебил? Это у тебя сейчас от непонятного счастья ипло луснет на мелкие кусочки. Чего радуешься, идиота в зеркале увидел?
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Почитай свои комменты и все сам поймешь. У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 6147
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И ты после этого утверждаешь, что не в истерике? У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 5605
Или уже согласен?
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Боже, зроби так щоб це зелене непорозуміння залишило свій пост як найскорше, це неможливо ні слухати ні бачите!!! Жах, тупе, не знає ні законів ні конституції ні історії!!!
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"Донбас" почався з мовного питання." - ну що, зебіли, в вас ще є питання чого вашого преЗЕдента називають підарасом?
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Народ, избравший себе это чмо, "национальной памяти" не имеет и не заслуживает. Он заслуживает "перестать стрелять".
Народ, уставший не воевать, а слушать о войне, победы не заслуживает. Он заслуживает "Сватов".

Нельзя поднять экономику в стране, откуда бегут люди.
И вернуть людей страну безмозглых скотов невозможно.
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Зеленський, дАУмбабве почалося, як прикриття операції по анексії АРК.
Це зветься "відволікання сил на негідний об"єкт".
Якщо у середині 90-х контррозвідка СБУ зламала нахєр плани (операція "Севастопольській вальс"), то потім програли вчисту. Можна було все зробити, але не підбірати в органи правопорядку та спецслужбу уродів. Не потрібно було робити ГУ СБУ в АРК.
Тьху, бляха тошно.
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Нормально сказано, он же не предлагает отменять пресловутый языковой закон.
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Как же так, там зрада зрадная и еще сверху зрада.
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Зрада на зраде едет и зрадой вообще погоняет))
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Именно это и вызвало возмущение в соевой ботоферме - очередная их тупорылая мантра рухнула, что Зеленский будет пересматривать "Закон про мову".
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Выходи на митинг с требованием отменить языковой закон значит. Прямо сейчас и выходи, чего тянуть, страна в опасности.
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чучело мокшанское, в чем закон "пресловутый", в том, что у тебя русскоязычная челюсть?
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Когда путч, соевые недоумки? Скорее он закончиться здесь на цензоре, чем вы сраки подымите с дивана. У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7754
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Соевые идиоты, объясните мне причину вашего возмущения тем фактом, что Зеленский не желает пересматривать вступивший в действие этим летом "Закон про мову"?
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Для зебила поясняю. По мнению клоуна, поддержка почти истребленной врагом идентичности нации менее важна, чем пожрать и посрать. А так же по его словам, оказывается война с мордором началась на Донбассе из-за запрета русскага языка, а не из-за того, что путлеру понадобилось прикрыть кражу Крыма своими ихтамнетами.
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Зебил, объясняю тебе: Зеленский заявил, что не желает возвращаться и пересматривать "Закон про мову", который вступил в силу этим летом.
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перекинуть стрелки не удастся.
понимаю, стыдно быть зебилом - но вы это сделали вместе!
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Есть закон. Отменять его не собираются. Про ЧТО кричим?
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У петикантропов устойчивый рефлекс покакать на цензоре.
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Відміняти, поки що ні (хоч в ВР збиралися переглядати), але і виконувати, фінансувати, і слідкувати за виконанням, теж не збираються - "не на часі". Отакі ЗЕбіли зробили це разом!
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клоун не считает себя украинцем, всего лишь
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Да ти шо? )))
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ай вей.. а хто його і його мішпуху вважає українцями...Вони совки.. та ще й своєї рідної мови-ідіш.. не знають... Так що їм українська ДЕРЖАВНА МОВА -по-уимбалах У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 6420
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"его "идеология" - завершить войну на Донбассе и поднять экономику."
Цілком підтримую!
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А как же язык? Чем соевые будут зад пети лизать? У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7364
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А методы-способы свершения этой идеологии Вас не интересуют?
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" Война стой! раз-два!" "Экономика расти. ать-два!"
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чекаю сюди посилання як саме зельц і ко ВЖЕ! піднімає економіку
цифрі
будуються нові виробництва
на вже існуючих збільшено виробництво танків тракторів літаків телевізорів ще чого
чекаю
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Замість висновків

У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 2873

Однозначно, поява прес-конференції Зеленського це маленька перемога журналістів та суспільства. Дотиснули. Адже Зеленський п'ять місяців фактично не контактував з пресою, ба більше, ці «контакти» перетворювались на фарс: розіграні інтерв'ю, записані для 1+1 ролики.

Добре. Це плюс якого добилось суспільство.
Проте, є кілька ключових «але».

ФОРМА.
Абсолютно безвідповідальна по відношенню до журналістів, експертів та громадян країни. Одні й ті ж питання по 10 разів. Одні й ті ж відповіді. Непотрібні запитання. Безликі відповіді. Раціональніше зробити прес-конференцію на 3-4 години з усіма 300 журналістами.
Фактично це було зроблено з одною метою: заговорити, втратити зміст, не дати виділити головне від побічного.

ЗМІСТ.
Чи почули ми щось нове? Абсолютно нічого. Жодної чіткої відповіді про «Приват», війну, вирішення ключових питань безпеки країни. Жодних реальних аргументів. Лише заговорювання.

Проте кожні 15 хвилин згадуються «попередникт»: «поганий Порошенко», «злочинна влада». Але найгірше що у свої меседжах Зеленський фактично звинуватив Майдан в підпорядкуванні Порошенку, таким чином намагаючись нав'язати несамостійність десятків тисяч людей які приходять протестувати проти дій влади.

Чого варті фрази «Майдан робить мене слабкішим» чи «Війна почалася з мови».

ВИСНОВОК.
Прес-марафон скликаний лише з одною метою: відтермінувати повноцінне падіння рейтингів нової влади, яке вже є фактично неминучим. Закрити очі людей на постійні провали зовнішньої та внутрішньої політики. Закрити вуха людям за капітулянтський «план Штайнмаєма» та відведення військ.
Прес-конференція є типовим медійним відволікаючим маневром влади, продовженням серіалу «Слуга народу» в режимі реаліті-шоу для загальної маси населення.

Андрій Смолій
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ще трохи iнсайду за Приват:
10.10.2019 г.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"

11.10.2019 г.

Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
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Ща зебилы тебе пояснят, что ты украинским языком подлизываешь Порошенко, хоча мовою нiчьго підлізати неможливо, для этого как раз язык и существует.
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ПРИ ПАРАШОНКЕ ТАКОГО НЕ БУЛО. СКІЛЬКИ НЕ ТИСНУЛИ. 😂😅😂
ШО Ж ЖУРНАШЛЮШКИ НЕ ЗМОГЛИ ,,ПЕРЕМОГТИ" ПРИ ПАРАШОНЦІ?????? 😂😅😂
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моника зеленская класно сканула на грабли Брюховецкого
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Шимус
моника зеленская класно сканула на грабли...

У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7040
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По підсумкам рекордного трешмарафону 95 квартал зніме серіал "Сцяти
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ВОТ КСТАТИ.
У меня приятель есть, он тут пробегает в комментариях иногда, кстати, но я тэгать не буду.

Так он в дурдоме медбратом работал когда-то. И у них там был пациент один, у него башню отнесло, если я не ошибаюсь, в процессе подготовки к экзаменам, и он вот как учил что-то (предполжим, сопромат), так вот родичи и немного обеспокоились, что он сам с собой разговаривает третьи сутки, и сдали его бригаде, и его привезли в дурку, а он всё ещё разговаривает.

И так и разговаривал, всё время. Просто всё время разговаривал, с утра до вечера, не замолкая. Может даже во сне, но я сейчас не уверен за давностью лет.

Там так интересно было, говорят - у него связь между словами какая-никакая была, но только на два-три слова, а дальше полёт фантазии такой, что Шестаков плачет от зависти. И оттого в речи его проскальзывали настоящие шедевры, так что сотрудники дурки за ним иногда записывали, и друг мой не исключение, хотя это было давно, мы многое забыли, кроме Самого Главного Выражения.

Так вот.

Если в речи Зеленского вдруг проскользнёт выражение "свинцовые *********", то вот это уже всё, приехали, можно выдохнуть, страна получила ещё один шанс.
Владимир Завгородний

иллюстрирующая картинка
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Та тобі гвндонище тупе як і твойому Зе-скоту все пох.. що пов"язвно з національною пам"ятю українців. Тебе це бидло і обирало щоб усе то зачистити.
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October 10th, 23:45

П'ятий президент Петро Порошенко відповів на критику свого президентства з боку чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє партія "Європейська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.

"Володимире Олександровичу, відкривайте другий конверт" - пожартував Порошенко.

Таким чином він відреагував на твердження Зеленського, який заявив, що Порошенко "штовхає" людей на ще один Майдан.
У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 1752
Відома історія про три конверти розповідає про керівника, який отримав від попередника конверти з порадами на випадок загрози своєму головуванню. В першому рекомендувалося "валити" все на попередника, у другому - обіцяти швидкі та ефективні зміни. В останньому - третьому - конверті міститься порада готувати три конверти.
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С петиным "агентами кремля" ничто не сравнится.
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Пітарас, не розуміє, що це саме основне. Зброєю раші не переможеш, а мовою і пам'яттю - так. Воює не зброя, воює ідея.
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Он на других методичках воспитывался. Он знает, что "Украина готова принять...", что с ****** "можно договориться где-то посередине"...
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Ну и сколько лет будешь пермогати мовою і пам'яттю? А тем временем каждые два дня убивают украинского воина российским оружием. Недоумок.
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А тем временем каждые два дня убивают украинского воина российским
оружием. Недоумок. А какой то зеизднет в ответ запрещает стрелять. Недоумок? Передаст!
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А война КАК началась, ЭТОТ ДЕБИЛ помнит и знает?
Боги, какой урод и грязная, тупая мразь! У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 5944
Это информационная война, которую т.ж. проигрывать нельзя, иначе снова будет очень много крови!
Я не хочу, что бы меня снова приползли "защищать" ублюдки из-за поребрика!
Зебил, ИСЧЕЗНИ, Христом Богом молю!
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Моя идеология одна - все люди, направления, законопроекты - все, что происходит в нашей стране, что может раскалывать страну, - мы должны реагировать на это и менять. Вот и все. Зачем вы сейчас...рашистскую формулу "штанмаера" для раскола страны впихиваете...идеологи " рашистско-штанмаеровские "раскольники Украины...
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" Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса." - этот долб.** даже НЕ ЗНАЕТ с чего начался "Донбасс" !!!!! Или он нарочно подыгрывает кацапам !!?!?!
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Зеленського треба лікувати від порохофобії

Зеленський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко своїми діями та засобами масової інформації "**********" людей виходити на акції протесту.

У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 8439

Вова черговий раз демонструє, що дуже боїться Порошенка. Як Путін. Як олігархи. І ще одне спостереження: Зеленський навіть не допускає думки, що українці самі розберуться - чи треба йти їм на Майдан. Це характеризує Зеленського зовсім з невигідного боку - він мислить кремлівськими шаблонами і рівняє українців з росіянами. Він принизив громадянську позицію українців. Це головна помилка Зеленського. Вова, ти програєш.
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Петикантропы - не народ, а стадо приматов.
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кто против предателя, зебильного офшорника, тот петекантроп?...
это так теперь нужно говорить? ну, ну....
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Ага, уже садить Свинарчуков и отрубать им руки не собирается? И учителям по 4 косаря зелени уже обломились? Осталось с путиным договориться где-то по середине и прекратить стрелять. Ну, и еще сбежавших рыгов обратно принять.
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Вчерашняя суточная диарея из гидранта совершенно вымотала организм страны.... У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 9930
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72% упоротых идиотов слухали 14(!) часов обдолбанного кокаиниста. Да вы не гомо эректус, вы-грибы.
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Я взагали не знаю як висловиться.На думку приходять одні не хороші слова.людина якщо так можна його називати без нації без ідеї.зате гонору вище Лаври.
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с такими комментариями вы просто не уважаете себя
Зеленский наш президент
плохой или хороший посмотрим чуть позже
самые непопулярные действия президента принесут
самую большую пользу
кто руководил коллективом /почти все меры принимаемые /непопулярны
н приносят больше пользы чем полумеры
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Це ваш президент. Ви вже намагались мені нав'язати Овоча.
Чому ж ви не поважали попереднього президента, він був не ваш? Ну то йдіть нах.й разом із цим уйо.бком.
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Не може бути табуретка президентом, тому у нас зараз, на жаль преЗЕдент з інтелектом табуретки і методичками кацапії прошитими в мозок!
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вот как?! У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 3474
тогда Зебила нужно срочно привлекать к ответственности за постоянные оскорбления предыдущего президента и его семьи, за Украину порноактрису, за термосы и смеху..чки про избиения на Майдане!
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Ми вже бачили, що у воюючій краіні більш нагальним було: надати пільгові тарифи на електроенергію Коломойському, розсадить в ОП 95 квартал, звести до нуля ФОПів, продати чорнозем усім, хто прибіжить з грошима, пообіцяти пенсії громадянам Ізраїлю, знищити міжнародну коаліцію і тп. Список вже майже безмежний. Брехун, нікчема і просто зеро. А ще - для нього ця країна нічого не значить, він чужинець і підтверджує це кожного разу, як розкриває рот; тому яка там національна пам"ять?
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Так паскуда, у країні що воює першочергові твої тупі серіали...
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все правильно сказал. Язык это далеко не главное, на каком хочешь на том и говори.
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Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти/ Был в Украине российский канал на котором часто выступал Лабковский-психолог с хорошо подвешенным языком. Живущий в Израиле но зарабатывающий в Москве.Когда ведущая спросила не собирается ли он возвратиться на бывшую родину, Лабковский ответил В Израиле я среди своих-это счастье. У Зеленского в Украине такого счастья нет.
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Оце недолуге... навіть не розуміє, що саме під лозунгом "защітім рускоговрящіх" путін і почав війну. Якраз саме зараз питання мови, національної ідентифікації стоїть дуже гостро і вирішує, куди нам - на захід чи в московщину?! Я не хочу, щоб презедентом моєї країни, яку люблю всім серцем, був малограмотний зелений чоловічок, який не розуміє цих важливих речей!!!
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