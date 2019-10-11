 У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не варто порушувати питання, які можуть роз'єднати країну. Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Зараз приклад: міністр Бородянський стверджує, що його цілком влаштовує закон про мову, ухвалений перед виборами. Що буде з законом про мову, що буде з пріоритетами Інституту нацпам'яті і чи залишиться свято 8 березня?" - запитав журналіст.

"Ну, що вам болить. Моя ідеологія дуже проста - завершити війну і підняти економіку, повернути сюди людей. У цій моїй ідеології навіть ... Інститут нацпам'яті - я зараз про це навіть не кажу. Моя ідеологія одна - всі люди, напрями, законопроєкти - все, що відбувається в нашій країні, що може розколювати країну, - ми повинні реагувати на це і міняти. Ось і все. Навіщо ви зараз ... Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, нічого їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, що говорять різними мовами, сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання? " - сказав президент.

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За словами Зеленського, потрібно об'єднуватися.

"Ми дуже різні. Багато релігій, багато всього. Ви ж знаєте. Щоб заспокоїтися, треба пріоритети поміняти. Зараз пріоритет - завершити війну. Всі хочемо? Хто не хоче, вибачте, але тоді це інша ідеологія. Друге питання - підняти економіку. Всі хочемо? Хочемо ... все інше - не порожнє, але в країні, яка воює, воно не першочергове. Тому всі люди, що розхитують човен з тих чи інших питань, - я їм завжди кажу: дивіться, ну не сьогодні", - сказав він.