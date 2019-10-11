 У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не варто порушувати питання, які можуть роз'єднати країну. Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Зараз приклад: міністр Бородянський стверджує, що його цілком влаштовує закон про мову, ухвалений перед виборами. Що буде з законом про мову, що буде з пріоритетами Інституту нацпам'яті і чи залишиться свято 8 березня?" - запитав журналіст.
"Ну, що вам болить. Моя ідеологія дуже проста - завершити війну і підняти економіку, повернути сюди людей. У цій моїй ідеології навіть ... Інститут нацпам'яті - я зараз про це навіть не кажу. Моя ідеологія одна - всі люди, напрями, законопроєкти - все, що відбувається в нашій країні, що може розколювати країну, - ми повинні реагувати на це і міняти. Ось і все. Навіщо ви зараз ... Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, нічого їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, що говорять різними мовами, сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання? " - сказав президент.
За словами Зеленського, потрібно об'єднуватися.
"Ми дуже різні. Багато релігій, багато всього. Ви ж знаєте. Щоб заспокоїтися, треба пріоритети поміняти. Зараз пріоритет - завершити війну. Всі хочемо? Хто не хоче, вибачте, але тоді це інша ідеологія. Друге питання - підняти економіку. Всі хочемо? Хочемо ... все інше - не порожнє, але в країні, яка воює, воно не першочергове. Тому всі люди, що розхитують човен з тих чи інших питань, - я їм завжди кажу: дивіться, ну не сьогодні", - сказав він.
Или уже согласен?
Народ, уставший не воевать, а слушать о войне, победы не заслуживает. Он заслуживает "Сватов".
Нельзя поднять экономику в стране, откуда бегут люди.
И вернуть людей страну безмозглых скотов невозможно.
Це зветься "відволікання сил на негідний об"єкт".
Якщо у середині 90-х контррозвідка СБУ зламала нахєр плани (операція "Севастопольській вальс"), то потім програли вчисту. Можна було все зробити, але не підбірати в органи правопорядку та спецслужбу уродів. Не потрібно було робити ГУ СБУ в АРК.
Тьху, бляха тошно.
понимаю, стыдно быть зебилом - но вы это сделали вместе!
Цілком підтримую!
цифрі
будуються нові виробництва
на вже існуючих збільшено виробництво танків тракторів літаків телевізорів ще чого
чекаю
Однозначно, поява прес-конференції Зеленського це маленька перемога журналістів та суспільства. Дотиснули. Адже Зеленський п'ять місяців фактично не контактував з пресою, ба більше, ці «контакти» перетворювались на фарс: розіграні інтерв'ю, записані для 1+1 ролики.
Добре. Це плюс якого добилось суспільство.
Проте, є кілька ключових «але».
ФОРМА.
Абсолютно безвідповідальна по відношенню до журналістів, експертів та громадян країни. Одні й ті ж питання по 10 разів. Одні й ті ж відповіді. Непотрібні запитання. Безликі відповіді. Раціональніше зробити прес-конференцію на 3-4 години з усіма 300 журналістами.
Фактично це було зроблено з одною метою: заговорити, втратити зміст, не дати виділити головне від побічного.
ЗМІСТ.
Чи почули ми щось нове? Абсолютно нічого. Жодної чіткої відповіді про «Приват», війну, вирішення ключових питань безпеки країни. Жодних реальних аргументів. Лише заговорювання.
Проте кожні 15 хвилин згадуються «попередникт»: «поганий Порошенко», «злочинна влада». Але найгірше що у свої меседжах Зеленський фактично звинуватив Майдан в підпорядкуванні Порошенку, таким чином намагаючись нав'язати несамостійність десятків тисяч людей які приходять протестувати проти дій влади.
Чого варті фрази «Майдан робить мене слабкішим» чи «Війна почалася з мови».
ВИСНОВОК.
Прес-марафон скликаний лише з одною метою: відтермінувати повноцінне падіння рейтингів нової влади, яке вже є фактично неминучим. Закрити очі людей на постійні провали зовнішньої та внутрішньої політики. Закрити вуха людям за капітулянтський «план Штайнмаєма» та відведення військ.
Прес-конференція є типовим медійним відволікаючим маневром влади, продовженням серіалу «Слуга народу» в режимі реаліті-шоу для загальної маси населення.
Андрій Смолій
10.10.2019 г.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
11.10.2019 г.
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
ШО Ж ЖУРНАШЛЮШКИ НЕ ЗМОГЛИ ,,ПЕРЕМОГТИ" ПРИ ПАРАШОНЦІ?????? 😂😅😂
моника зеленская класно сканула на грабли...
У меня приятель есть, он тут пробегает в комментариях иногда, кстати, но я тэгать не буду.
Так он в дурдоме медбратом работал когда-то. И у них там был пациент один, у него башню отнесло, если я не ошибаюсь, в процессе подготовки к экзаменам, и он вот как учил что-то (предполжим, сопромат), так вот родичи и немного обеспокоились, что он сам с собой разговаривает третьи сутки, и сдали его бригаде, и его привезли в дурку, а он всё ещё разговаривает.
И так и разговаривал, всё время. Просто всё время разговаривал, с утра до вечера, не замолкая. Может даже во сне, но я сейчас не уверен за давностью лет.
Там так интересно было, говорят - у него связь между словами какая-никакая была, но только на два-три слова, а дальше полёт фантазии такой, что Шестаков плачет от зависти. И оттого в речи его проскальзывали настоящие шедевры, так что сотрудники дурки за ним иногда записывали, и друг мой не исключение, хотя это было давно, мы многое забыли, кроме Самого Главного Выражения.
Так вот.
Если в речи Зеленского вдруг проскользнёт выражение "свинцовые *********", то вот это уже всё, приехали, можно выдохнуть, страна получила ещё один шанс.
Владимир Завгородний
иллюстрирующая картинка
П'ятий президент Петро Порошенко відповів на критику свого президентства з боку чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє партія "Європейська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.
"Володимире Олександровичу, відкривайте другий конверт" - пожартував Порошенко.
Таким чином він відреагував на твердження Зеленського, який заявив, що Порошенко "штовхає" людей на ще один Майдан.
Відома історія про три конверти розповідає про керівника, який отримав від попередника конверти з порадами на випадок загрози своєму головуванню. В першому рекомендувалося "валити" все на попередника, у другому - обіцяти швидкі та ефективні зміни. В останньому - третьому - конверті міститься порада готувати три конверти.
оружием. Недоумок. А какой то зеизднет в ответ запрещает стрелять. Недоумок? Передаст!
Боги, какой урод и грязная, тупая мразь!
Это информационная война, которую т.ж. проигрывать нельзя, иначе снова будет очень много крови!
Я не хочу, что бы меня снова приползли "защищать" ублюдки из-за поребрика!
Зебил, ИСЧЕЗНИ, Христом Богом молю!
Зеленський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко своїми діями та засобами масової інформації "**********" людей виходити на акції протесту.
Вова черговий раз демонструє, що дуже боїться Порошенка. Як Путін. Як олігархи. І ще одне спостереження: Зеленський навіть не допускає думки, що українці самі розберуться - чи треба йти їм на Майдан. Це характеризує Зеленського зовсім з невигідного боку - він мислить кремлівськими шаблонами і рівняє українців з росіянами. Він принизив громадянську позицію українців. Це головна помилка Зеленського. Вова, ти програєш.
это так теперь нужно говорить? ну, ну....
Зеленский наш президент
плохой или хороший посмотрим чуть позже
самые непопулярные действия президента принесут
самую большую пользу
кто руководил коллективом /почти все меры принимаемые /непопулярны
н приносят больше пользы чем полумеры
Чому ж ви не поважали попереднього президента, він був не ваш? Ну то йдіть нах.й разом із цим уйо.бком.
тогда Зебила нужно срочно привлекать к ответственности за постоянные оскорбления предыдущего президента и его семьи, за Украину порноактрису, за термосы и смеху..чки про избиения на Майдане!