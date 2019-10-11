 ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.
"Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна Церква України сьогодні! Із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, 8 вікарних, 4 титулярних. Також 3 архієреї перебуває на спокої", - йдеться в повідомленні.
Епіфаній зазначив, що ПЦУ - відкрита і сучасна Церква, яка об'єднує всю Україну: із заходу на схід, з півдня на північ.
"Великим Божим даром є те, що ми можемо спільно розділити радість святкувань та вагомих річниць українського православ’я, а також створювати нові сторінки історії вже незалежної помісної церковної родини разом!" - зазначив митрополит.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Доречі - Коломойша теж із наріком спілкується - що це раз показує, що всі вони - і Порошок, і Коломойша, і Нарік - з однієї тусовки.
и пеця с одной тусовки - вор в законе
- Есоnоmу. Just есоnоmу! - решительно ответил тот
- Ну что ж, иконами, так иконами.
після Зе буде інший Президент..більш лояльний до ПЦУ і не такий конюктурщик як Пєтя..
а місце московської розкольницької секти Рпц-в маргінесі...з часом..
вона в силі допоки 30 відсотків України-хохли,котрі вважають кацапів братами..Досі..
Конечно:
1) Открытая - иди сюда, слушай сказки, гони бабло.
2) Современная - попы не на ослах и повозках с кнутами, а на джипах и с Айфонами.
Лучший бизнес - стадо само строит капища, само бегает бесноваться туда, и само тащит бабло жадным попам, которые только бубнят мантры, размахивают руками, брызгаются и дают лизнут разного рода мощи, две палки, ыконки.
**** мені прейскуранти якщо вони мають такі ж пільги з бюджету і висерають такі ж сміхотворні казочки що й злі попи?
- Эй, оппоненты Варфоломея,
Мы - патриарх всей России Кирилл.
Наш общий враг, грех папизма лелея,
Томосом Киев, как змей, соблазнил.
Свалим фанарцев в навоз, не робея,
Словом и баксом! Даст Путин нам сил!
Эй, оппоненты Варфоломея,
Мы - патриарх всей России Кирилл!
- Слышим! Внесли тебя в списки, Кирилл,
Гостя желанного! Встрече радея,
Чан золотой Сатана замутил.
Ждут тя поленья, под золотом тлея:
Мы - оппоненты Варфоломея!