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Все про:церква (390) автокефалія (396) Епіфаній (182) ПЦУ (446)

 ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній

У Православну церкву України (ПЦУ) з моменту набуття нею синодального патріаршого Томосу про автокефалію до неї увійшли 7 тисяч парафій, 77 монастирів і 47 єпархій.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна Церква України сьогодні! Із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, 8 вікарних, 4 титулярних. Також 3 архієреї перебуває на спокої", - йдеться в повідомленні.

Епіфаній зазначив, що ПЦУ - відкрита і сучасна Церква, яка об'єднує всю Україну: із заходу на схід, з півдня на північ.

"Великим Божим даром є те, що ми можемо спільно розділити радість святкувань та вагомих річниць українського православ’я, а також створювати нові сторінки історії вже незалежної помісної церковної родини разом!" - зазначив митрополит.

Також читайте: У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153398
 
   
 Топ коментарі
 
секта УПЦ МП ФСБ РФ, должна быть изгнана с позором из Украины..
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Чудово, що люди переходять до незалежної помісної церкви свідомо, за власним бажанням. Так і повинно бути
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Тільки ідіоти на 100% впевнені, що їх віра правильна, а інша неправильна. Розумні люди сумніваються.
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секта УПЦ МП ФСБ РФ, должна быть изгнана с позором из Украины..
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прекрасно 0 - а где петюганчик с Нариком - уже не интересует?
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Тобто? То не кримінал із Наріком фотографуватися - але удар по репутації.
Доречі - Коломойша теж із наріком спілкується - що це раз показує, що всі вони - і Порошок, і Коломойша, і Нарік - з однієї тусовки.
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прикинь он не госчиновник и тем более не президент)))
и пеця с одной тусовки - вор в законе ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4286 ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4286
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У главы МВФ спросили: "Как вывести экономику из кризиса? "
- Есоnоmу. Just есоnоmу! - решительно ответил тот
- Ну что ж, иконами, так иконами.
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Чому терористи фсбшного патріархату захопили Українські Лаври?
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у церков-столітня історія..

після Зе буде інший Президент..більш лояльний до ПЦУ і не такий конюктурщик як Пєтя..
а місце московської розкольницької секти Рпц-в маргінесі...з часом..

вона в силі допоки 30 відсотків України-хохли,котрі вважають кацапів братами..Досі..
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очень много и переходить не собираются, все дело в вере, а они считают что московская правильная
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Тільки ідіоти на 100% впевнені, що їх віра правильна, а інша неправильна. Розумні люди сумніваються.
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Чудово, що люди переходять до незалежної помісної церкви свідомо, за власним бажанням. Так і повинно бути
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Епифаний отметил, что ПЦУ - открытая и современная Церковь Источник: https://censor.net.ua/n3153398\\\\\\\\\\\

Конечно:
1) Открытая - иди сюда, слушай сказки, гони бабло.
2) Современная - попы не на ослах и повозках с кнутами, а на джипах и с Айфонами.

Лучший бизнес - стадо само строит капища, само бегает бесноваться туда, и само тащит бабло жадным попам, которые только бубнят мантры, размахивают руками, брызгаются и дают лизнут разного рода мощи, две палки, ыконки.
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В цій церкві немає прейскурантів, як в любимій вами секті УПЦ МП.
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Ну так і маньяки можуть бути добрі і злі - злий вбиває з ненавистю, а добрий з любов.ю
**** мені прейскуранти якщо вони мають такі ж пільги з бюджету і висерають такі ж сміхотворні казочки що й злі попи?
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Клерикальный рондель

- Эй, оппоненты Варфоломея,
Мы - патриарх всей России Кирилл.
Наш общий враг, грех папизма лелея,
Томосом Киев, как змей, соблазнил.

Свалим фанарцев в навоз, не робея,
Словом и баксом! Даст Путин нам сил!
Эй, оппоненты Варфоломея,
Мы - патриарх всей России Кирилл!

- Слышим! Внесли тебя в списки, Кирилл,
Гостя желанного! Встрече радея,
Чан золотой Сатана замутил.
Ждут тя поленья, под золотом тлея:
Мы - оппоненты Варфоломея!
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