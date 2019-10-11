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 Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено злочинну групу в складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 01

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Схема була такою. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що розташовуються на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщували товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями із залученням так званих "піджаків".

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 02

Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. Під час розрахунків зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальних касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

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Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 03

Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар продавали через інтернет-магазини.

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 04

На підставі відповідних постанов суду проводиться 41 обшук у місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Києві.

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 05

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в еквіваленті 23 млн гривень (640 тисяч доларів США, 222 тисяч євро і 390 тисяч гривень), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень, чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних СГД, бланки з відбитками їх печаток та штампи СГД-нерезидентів.

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 06

Нині в цьому кримінальному провадженні тривають активні процесуальні дії.

Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 07
Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153396
 
 
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надо было параллельно наладить поставки брендового камуфляжа и усе были бы в доле
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На первом фото либо секонд, либо я неправильно понимаю термин "брендовая одежда".
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И ещё радует присутствие почти на всех фото СБУшника, который внимательно следит шоб мусора ничего не с3,14zдили.
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это и есть секонд - а наезд на баульника с налом - нал естессно распихивается по карманам
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Та вряд ли.
Секонд с европейских складов вообще идёт без пошлины.
А если даже и под пошлиной - 5,3 % то я не понимаю зачем тут контрабас мутить.
Секонд с износом 25% завозится по 1,20 доллара за кг.
С двухсот кг (а это будет полностью забитый под крышу бусик) пошлина получается 12 долларов и 72 цента, грубо говоря 300 грн.
Я не думаю шо выгрузить на складе в Польше, перегрузить в бус и сутки стоять в очереди на границе будет стоить меньше чем 300 грн.
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ну правильно - громи бизнес - малый и средний - умиляет - это же без фискальных чеков - народ не видитесь на это внимательно прочитайте - принцип такой - человек покупает за границей товар - сдает на КАРГО ,а они везут ,при этом платить очень,очень много за килограмм - потом тут получает и продает - все расходы по доставке прибавляет к стоимости товара (а потом мы с вами за это платим - увеличатся расходы,будем платить больше) - при чем здесь предприниматель - если не платить налоги по схемам на таможне или платить не так - это не проблемы предпринимателя - он платить столько сколько выставляет КАРГО за доставку с растоможкой - а грабят потом предпринимателя - вот так работает наше государство - так было при яныке ,при порохе так не было ,так есть сейчас - все просто
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ну секонд подорожает - он и так практически нерентабелен
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да - а бренд называется пан сам кьопав))))
а неучтенная наличка это как? непокрышованая? Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки - Цензор.НЕТ 5286 Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки - Цензор.НЕТ 5286 Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки - Цензор.НЕТ 5286
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А у меня почемуто это все вызывает омерзение! Ничего не меняется. Люди работали, как то развивались. Завозили товары с помощью услуг карго. и тут пришли менты и тупо все отжали. И типа поймали бандитов! А что будет дальше?...
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