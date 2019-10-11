 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані дослідження дитячого фонду ЮНІСЕФ, представленого в четвер, 10 жовтня.

Дослідження проводиться в Україні кожні чотири роки, починаючи з 1995 року. Це дозволяє визначити динаміку й основні тенденції в поширенні шкідливих звичок серед підлітків. Результати 2019 показують, що спостерігається стійка тенденція до зменшення куріння серед підлітків. У 2003 році досвід куріння мали 70% опитаних, а в 2019 цей показник склав вже 50%. У той же час збільшився доступ до алкоголю - більше половини опитаних зазначили, що легко можуть отримати пиво, вино або слабоалкогольні напої. Частка підлітків, які вживали наркотики, склала 18%, а серед дівчат зросла в 1,5 рази в порівнянні з 2015 роком (з 12,7% в 2015 р. до 18,1% у 2019 р.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 38 дітей загинули від мін на Донбасі з 2014 року, - ЮНІСЕФ

Крім вживання шкідливих речовин, дослідження також фокусується на залежності від соціальних медіа і проблеми буллінгу в школах. Нинішні результати показують, що більше половини опитаних проводять в соціальних мережах до чотирьох годин щодня. Позитивна тенденція спостерігається у боротьбі з буллінгом. Порівняно з даними ЮНІСЕФ за 2017 частка підлітків, які не стикалися з випадками буллінгу за останні 2-3 місяці, зросла з 38% до 57% в 2019 році.

Ключові результати дослідження

Куріння Половина (50,5%) опитаних учнів курили сигарети хоча б один раз у житті. Кожен п'ятий підліток (19,6%) має усталену звичку куріння сигарет щодня. З 2003 року спостерігається тенденція до зниження куріння серед підлітків з 70,3% до 50,5% в 2019 році.

Вживання алкоголю Переважна більшість (85,7%) опитаних підлітків має досвід вживання алкоголю.

Кожен п'ятий (22,5%) підліток зазначив, що п'є алкогольні напої майже щотижня. Слабоалкогольні напої виявилися найбільш доступними - про це повідомили в середньому 60,7% підлітків (58,1% серед юнаків та 63,2% серед дівчат).

Вживання наркотичних речовин 18% опитаних підлітків хоча б один раз у житті вживали якісь наркотичні речовини. 8,7% підлітків пробували марихуану, а 9,2% вживали інгалянти, щоб "зловити кайф". Поширеність полінаркоманії (вживання двох і більше шкідливих речовин) серед усіх опитаних становить 4,2%.

Залежність від соціальних мереж, комп'ютерних та азартних ігор 44,7% підлітків проводять в соціальних мережах чотири і більше годин на навчальні дні. Більше половини (55,4%) опитаних визнають, що проводять багато часу в соціальних мережах. Майже кожен четвертий респондент (23,9%) відзначив погіршення настрою, коли не можна провести час в соціальних мережах. 6,7% підлітків мають залежність від азартних ігор.

Буллінг в підлітковому середовищі

Кожен десятий опитаний підліток (10,2%) став жертвою буллінгу за останні 2-3 місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНІСЕФ направив для жителів ОРДЛО медпрепарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 т, - Держприкордонслужба

Кожен четвертий (25,8%) респондент був свідком випадків буллінгу, однак особисто в них участі не брав.

Більше третини жертв буллінгу (37,5%) ігнорували цькування, 28,9% намагалися чинити опір (як фізично, так і словесно), 18,7% шукали підтримки у батьків, а 13,5% зверталися за допомогою до друзів.

Серед причин ігнорування буллінгу жертви назвали: невизнання буллінгу як проблеми - 30,1%; невіра в можливий результат-29,3%; страх нових випадків буллінгу - 11,6%.

Раніше повідомлялося про те, що близько третини українських підлітків і молодих людей говорять про те, що стали жертвами буллінгу в інтернеті.

Нагадаємо, в січні в Україні набув чинності закон, яким передбачено штраф за буллінг і приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань над дітьми.