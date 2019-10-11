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Все про:алкоголь (652) діти (1683) куріння (26) ЮНІСЕФ (62)

 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість (85,7%) українських підлітків має досвід вживання алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані дослідження дитячого фонду ЮНІСЕФ, представленого в четвер, 10 жовтня.

Дослідження проводиться в Україні кожні чотири роки, починаючи з 1995 року. Це дозволяє визначити динаміку й основні тенденції в поширенні шкідливих звичок серед підлітків. Результати 2019 показують, що спостерігається стійка тенденція до зменшення куріння серед підлітків. У 2003 році досвід куріння мали 70% опитаних, а в 2019 цей показник склав вже 50%. У той же час збільшився доступ до алкоголю - більше половини опитаних зазначили, що легко можуть отримати пиво, вино або слабоалкогольні напої. Частка підлітків, які вживали наркотики, склала 18%, а серед дівчат зросла в 1,5 рази в порівнянні з 2015 роком (з 12,7% в 2015 р. до 18,1% у 2019 р.).

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Крім вживання шкідливих речовин, дослідження також фокусується на залежності від соціальних медіа і проблеми буллінгу в школах. Нинішні результати показують, що більше половини опитаних проводять в соціальних мережах до чотирьох годин щодня. Позитивна тенденція спостерігається у боротьбі з буллінгом. Порівняно з даними ЮНІСЕФ за 2017 частка підлітків, які не стикалися з випадками буллінгу за останні 2-3 місяці, зросла з 38% до 57% в 2019 році.

Ключові результати дослідження

Куріння Половина (50,5%) опитаних учнів курили сигарети хоча б один раз у житті. Кожен п'ятий підліток (19,6%) має усталену звичку куріння сигарет щодня. З 2003 року спостерігається тенденція до зниження куріння серед підлітків з 70,3% до 50,5% в 2019 році.

Вживання алкоголю Переважна більшість (85,7%) опитаних підлітків має досвід вживання алкоголю.

Кожен п'ятий (22,5%) підліток зазначив, що п'є алкогольні напої майже щотижня. Слабоалкогольні напої виявилися найбільш доступними - про це повідомили в середньому 60,7% підлітків (58,1% серед юнаків та 63,2% серед дівчат).

Вживання наркотичних речовин 18% опитаних підлітків хоча б один раз у житті вживали якісь наркотичні речовини. 8,7% підлітків пробували марихуану, а 9,2% вживали інгалянти, щоб "зловити кайф". Поширеність полінаркоманії (вживання двох і більше шкідливих речовин) серед усіх опитаних становить 4,2%.

Залежність від соціальних мереж, комп'ютерних та азартних ігор 44,7% підлітків проводять в соціальних мережах чотири і більше годин на навчальні дні. Більше половини (55,4%) опитаних визнають, що проводять багато часу в соціальних мережах. Майже кожен четвертий респондент (23,9%) відзначив погіршення настрою, коли не можна провести час в соціальних мережах. 6,7% підлітків мають залежність від азартних ігор.

Буллінг в підлітковому середовищі

Кожен десятий опитаний підліток (10,2%) став жертвою буллінгу за останні 2-3 місяці.

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86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ 01

Кожен четвертий (25,8%) респондент був свідком випадків буллінгу, однак особисто в них участі не брав.

Більше третини жертв буллінгу (37,5%) ігнорували цькування, 28,9% намагалися чинити опір (як фізично, так і словесно), 18,7% шукали підтримки у батьків, а 13,5% зверталися за допомогою до друзів.

Серед причин ігнорування буллінгу жертви назвали: невизнання буллінгу як проблеми - 30,1%; невіра в можливий результат-29,3%; страх нових випадків буллінгу - 11,6%.

86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ 02

Раніше повідомлялося про те, що близько третини українських підлітків і молодих людей говорять про те, що стали жертвами буллінгу в інтернеті.

Нагадаємо, в січні в Україні набув чинності закон, яким передбачено штраф за буллінг і приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань над дітьми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153395
 
 
 Топ коментарі
 
???
Не спился еще ПРОПУСТУН!?)))
ты как ваш солнцеликий великан...краще дуй в нос через ЗЕленую сотку денег)))
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Подростает электорат Зеленского. Потом удивляемся почему кухарка стала президентом.
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не трынди, Зеленский не пьет. Это видно по лицу. Особенно глядя на Порося с его вечно опухшей рожей
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Це наш мудрий украинский наРОТ!)))
шо вы ожидали от детей...если у родителей мозгов нет!?)))
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Я тоже как вижу рожу соевого, так хочется пропустить что грамм раз пять.
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???
Не спился еще ПРОПУСТУН!?)))
ты как ваш солнцеликий великан...краще дуй в нос через ЗЕленую сотку денег)))
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Да ещё и с такой проблемой, как у тебя... Боже, Боже... Ты это... Не держи в себе, не замыкайся. Ну подумаешь? Вон у твоего зеленского тоже их нет и ничего. Марафано бегает под коксом. Держись, короч, братэ... А не ты ж теперь как бы и не... Держись, вобщем.
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За что держаться, за тебя что ли?Иди, помолись на свою петроиконку, и да, не забывай трижды в день обманываться несвежим соевым...шоколадом. Да, в дурдом ещё зайди, и напомни санитарам, чтобы дали тебе галоперидола.
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та как так-то ?! Ведь это только на рашке все бухают !!
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Там взрослые бухают от безысходности. А в Украине бухают подростки от скуки.
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Значит нАдА Апять пАвышать акциз на сигареты, мля! Этим мы пАвысим экАномику, мля! 86% украинских подростков употребляли алкоголь, 50% имеют опыт курения и 18% пробовали наркотики, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 7631
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а потом они подросли и проголосовали за Зеленского
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не трынди, Зеленский не пьет. Это видно по лицу. Особенно глядя на Порося с его вечно опухшей рожей
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У ПЕПо сахарный диабет...
Алкоголь в этом случае = смерть!))

И да...ЗЕня не пьет
Он просто боится ссыкнуть в банку!!!
Короче ГлавССЫКЛО ЗЕленого стада)))
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В водке сахара нет. Все диабетики это знают. Даже врачи рекомендуют, для понижения сахара в крови выпить водки. Вот так Порошенка и "лечит" свой "диабет". 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8760 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8760 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8760
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Алкогольные напитки отличаются по множеству факторов, вроде способа производства, вкуса или крепости. Соответственно варьируется и их воздействие на организм. В 100 мл текилы содержится 24 грамма углеводов, тогда как в напитках аналогичной крепости они отсутствуют. Так, нет сахара в водке, виски и коньяке. Но он в избытке присутствует в портвейне, ликерах и сладких винах. Употребление любого алкоголя меняет уровень глюкозы в крови в большую или меньшую сторону. Результат зависит от количества спиртного, его типа и изначального состояния организма.

Добавляя в водку большое количество сахара, производители хотят смягчить вкус готового напитка. С использованием сахара можно "замаскировать" не очень высокое качество спирта. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3383
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ты дебил? 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5319 Ты не знаешь, что такое крахмал?
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Дебил то оказался ты! Водку очищают крахмалом производители, когда в некачественном спирте много эфиров. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1965
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Решил тупо слиться? Это ожидаемо от порохоботов. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 7592
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ты уже вернулся, зеблевот? Турбо режим включил? Ну, а теперь поищи инфу о крахмале, анэнцэфал и доложи, как положено слуге.
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Почему я должен тебе-слуге что то докладывать??? Это твоя обязанность! 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3486 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3486 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3486
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Почему, почему... так ты еще и туп... давай, служи, а то будешь выпорот 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 9160
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Туп то ты! Я знаю ответ, и он не в твою пользу. А ты как обычно обосрался и судорожно пытаешься слезть с темы. А так как ума у тебя с гулькин х..нос, то ничего придумать не можешь и истеришь.
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Слив засчитан. Можешь охладить свой пукан. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8942
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слился я знатно... тебе в рот и ты засчитал 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1641 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1641 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1641 Чавкай теперь, личинка обос..аная 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4218
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Ругань только от бессильной злобы и недалекого ума.(с) Сейчас можешь хоть сколько выть и истерить, но тебя опустили быстро и аргументированно, и ты сам это признал. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 7827 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 7827 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 7827
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Отвлекаешься как раз только ты. Вон как тебя колбасит.
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да-да-да... ко-ко-ко.. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6275 питушок ты законтаченный 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6638 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6638 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6638
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А это уже шизофрения не дает тебе сформулировать мысли.
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Домен сайта как раз и оправдывает твою убогость ума.
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да победил ты... победил... сдаюсь... Не устоять мне перед таким мощным шутником школы 95 к 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6160
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Я помню как в 1989 году впервые увидел как в Херсоне подростки собирали и курили коноплю. А так как она сельскохозяйственная, то есть беспонтовая, то местная молодежь курила её через.... АЦЕТОН! Такое количество нарко-токсикоманов я не видел нигде.
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когда-то мой приятель на окраине поля нашел куст сельскохозяйственной конопли... Вставило ему так, что выпал на измену и спрятал в гараже от гипотетических ментов... но найти потом так и не смог 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 9212
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Ацетон для "мультиков" добавляли.А культурка сносит мозг и без ацетона.
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Тогда не было культурки. А техническая росла везде. То наркоты в ней минимум, вот и догонялись как могли. У кого деньги были-те культурно, через вино. 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 503 А в это время как раз была горбачевская борьба с алкоголизмом и поднятие цен на спиртные напитки.
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сельскохозяйственная это и есть культурка,а они собирали дичку.
И сх были поля целые(Днпр.обл)
На мотоциклах заезжали в поле голые.Потом сошкребали и план делали
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Всегда так было, есть и будет есть. В мою бытность подростком у нас драки были были обычным делом, раз в год поножовщина и участковый с распросами по всем квартирам, ширка за гаражами или клей в пакете - естественное явление каждого двора. Об азартных играх типа секи уже забыли, а это было иногда опаснее безобидного курения. Сейчас молодежь намного умнее, они с детства знают о вреде этих пагубных привычек, наркоманом или алкашом быть уже не престижно, а ведь раньше было круто бухать, не обманывайтесь те, кто хочет возразить. То, что эта молоджежь инфантильна и в свои 19 имеет уровень адаптации к социуму, как я в 11, это дело другого рода.
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Раньше нас родители домой загнать не могли!
А сейчас своих детей попробуй выгнать на улицу!))))

У них есть планшеты...и там их мир!))))
Поколение аутистов и социопатов
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Всегда так было, есть и будет есть -- вот на счёт будет , я могу тут поспорить . Я живу в Дании с 1992 года , и то что вы описываете в Дании никогда не было . Почему ? Может потому , что такое воспитание ? Может это приоритеты государства , что ему не нужно тупое управляемое быдло ? В ссср как и сегодняшней России , Украине, Беларусь люди на самом последним месте , и потому есть то что есть . Быдлом всегда легко управлять , легко манипулировать .
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18% подростков пробовали наркотики и 100% президентов постоянно потребляют, - ЮНИСЕФ 86% українських підлітків вживали алкоголь, 50% мають досвід куріння і 18% пробували наркотики, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5852
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Деградация украинского общества невидимых масштабов . Не изменив это , Украина всегда будет страной 3-го мира . За что я и презираю украинскою власть , так это за то , что не инвестирует в человеческий капитал, и это значил эпоха бедности не закончится . Я ни разу не слышал от Зеленского что надо в человеческий капитал инвестировать , и поэтому у меня к нему только призрение , как было и к порошенко.
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це так
при СССРії навіть на Даунбасі такого не було
те що роблять з українцями останні 30 років це цілеспрямований Геноцид
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перша стадія була в 1990 коли виштовхнули в еміграцію науковців та інших розумних
друга при пєті коли виштовхнули енергійних
зараз вже можна зачищати від червоношкірих чорноземи
і ні ООН ні Гаага чомусь цього не бачать
висновок
Геноцид сплановано та ведеться тими хто зараз керує білою расою
і як і всі клопи вони знищать білих а потім видохнуть самі
нєх жиє Китай!
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Религия, язык, история ... - прикрывают реальные проблемы Украины.
Деградация общества, одна из них!
Все ожидали поколение не испорченное совком - вот оно.
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Мля, 18% кандидатов в Президенты. Разоримся на бюлетенях! Да и бобры с голодухи вымрут. Теперь понятно, почему Зе хочет сделать голосование со смартфона. Партия торчков продвигает своих.
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Подростает электорат Зеленского. Потом удивляемся почему кухарка стала президентом.
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Думаю данная статистика плюс/минус сравнима с любой европейской страной, да и Америкой тоже.
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