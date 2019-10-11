 Ніхто не хоче, ніхто не може, всі кажуть: "Нас така зарплата не влаштовує", - Зеленський про призначення голів ОДА

10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський сказав, що у нього проблеми з призначеннями голів обласних державних адміністрацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Така складна ситуація з губернаторами! Я вам не можу навіть ... Без будь-якого впливу. Мені показують одну-дві особи на область, які хочуть бути губернаторами. Ніхто не хоче, ніхто не може, всі кажуть:"Нас така зарплата не влаштовує", - сказав він.
Він додав, що деякі погоджуються, але за умови, що будуть заробляти "як можуть".
"Я не хочу навіть розмовляти з такими людьми, тому я знаю, що це відповідальність. І це моя проблема - губернатори. Я знаю", - зазначив президент.
Він запевнив, що найближчим часом глави обласних адміністрацій будуть призначені.
"Як тільки я починаю розглядати когось на посаду губернатора, відразу стільки бруду ллється на цю людину. Ось така ситуація з Харковом. Там у мене двоє людей. Бруд ллють всі: місцеві, не місцеві, ЗМІ. Тому що клани борються, вони не хочуть нічого втрачати. У Сумах у мене є тільки один хлопець", - додав Зеленський.
они воровали за родину )))
При ЗЕ они ГЛАДКОВСКИЕ!!!))))
но вы ЗЕбобы за это уже так яросно не рвете пуканы!))))
Шо седить?!))))
Только 73% дурников при СЕЛИ на жопу!)))
и где тот результат?
Это если должности предлагать миллионерам. А не пробовал клоун назначать на эти должности простых людей?
Шо учителя? Шо нарИд? Потерпим. Мы зробыоы йих разом! Потерпим!
Пускай теперь сидит ровно на жопе и не ноет!)))
....
В Украине достаточно образованных патриотов. Волонтеры вообще бесплатно работают.