 Ніхто не хоче, ніхто не може, всі кажуть: "Нас така зарплата не влаштовує", - Зеленський про призначення голів ОДА

10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський сказав, що у нього проблеми з призначеннями голів обласних державних адміністрацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Така складна ситуація з губернаторами! Я вам не можу навіть ... Без будь-якого впливу. Мені показують одну-дві особи на область, які хочуть бути губернаторами. Ніхто не хоче, ніхто не може, всі кажуть:"Нас така зарплата не влаштовує", - сказав він.

Він додав, що деякі погоджуються, але за умови, що будуть заробляти "як можуть".

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"Я не хочу навіть розмовляти з такими людьми, тому я знаю, що це відповідальність. І це моя проблема - губернатори. Я знаю", - зазначив президент.

Він запевнив, що найближчим часом глави обласних адміністрацій будуть призначені.

"Як тільки я починаю розглядати когось на посаду губернатора, відразу стільки бруду ллється на цю людину. Ось така ситуація з Харковом. Там у мене двоє людей. Бруд ллють всі: місцеві, не місцеві, ЗМІ. Тому що клани борються, вони не хочуть нічого втрачати. ​​У Сумах у мене є тільки один хлопець", - додав Зеленський.