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 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) призначення (455) ОДА (676)

 Ніхто не хоче, ніхто не може, всі кажуть: "Нас така зарплата не влаштовує", - Зеленський про призначення голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський сказав, що є кандидати, які погоджуються бути главою державної обласної адміністрації за умови, що будуть заробляти "як можуть".

10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський сказав, що у нього проблеми з призначеннями голів обласних державних адміністрацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Така складна ситуація з губернаторами! Я вам не можу навіть ... Без будь-якого впливу. Мені показують одну-дві особи на область, які хочуть бути губернаторами. Ніхто не хоче, ніхто не може, всі кажуть:"Нас така зарплата не влаштовує", - сказав він.

Він додав, що деякі погоджуються, але за умови, що будуть заробляти "як можуть".

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"Я не хочу навіть розмовляти з такими людьми, тому я знаю, що це відповідальність. І це моя проблема - губернатори. Я знаю", - зазначив президент.

Він запевнив, що найближчим часом глави обласних адміністрацій будуть призначені.

"Як тільки я починаю розглядати когось на посаду губернатора, відразу стільки бруду ллється на цю людину. Ось така ситуація з Харковом. Там у мене двоє людей. Бруд ллють всі: місцеві, не місцеві, ЗМІ. Тому що клани борються, вони не хочуть нічого втрачати. ​​У Сумах у мене є тільки один хлопець", - додав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153391
 
 
 Топ коментарі
 
«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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Это при ПЕПо были Свинарчуки!)))
При ЗЕ они ГЛАДКОВСКИЕ!!!))))

но вы ЗЕбобы за это уже так яросно не рвете пуканы!))))
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Странные. Учителей устраивает 4000 евро ,а этим больше подавай! У-ууу, барыги, зажрались супостаты!!! Ну щяс презедент их "назначать" будет.
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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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то есть проще говоря - хотим жить по-новому как свинячие свинарчуки ))
они воровали за родину )))
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Это при ПЕПо были Свинарчуки!)))
При ЗЕ они ГЛАДКОВСКИЕ!!!))))

но вы ЗЕбобы за это уже так яросно не рвете пуканы!))))
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Весна прошла...скоро зима!))))
Шо седить?!))))

Только 73% дурников при СЕЛИ на жопу!)))
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похоже торчок начал о чем то догадываться )
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надо понимать это, как очередной "прогеб" сборной команды "исландских аматоров футбола": "сильные главы ога" не могут заменить собой сворачиваемую реформу самоуправления(до конца года местные бюджеты урезали на 5 млрд грн, как писала пресса)...
и где тот результат?
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Странные. Учителей устраивает 4000 евро ,а этим больше подавай! У-ууу, барыги, зажрались супостаты!!! Ну щяс презедент их "назначать" будет.
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Дайте-ка мне лучших из лучших - Не хотят с тбой. Дайте мне худших из лучших - Тоже не хотят. Ну тогда давайте мне лучших из худших - И эти не хотят. Ладно, давайте выбирать из кто остался и согласен.....
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все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает"..

Это если должности предлагать миллионерам. А не пробовал клоун назначать на эти должности простых людей?
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И не говори, пусть в любой областной центр занятости зайдет. Там желающие сразу найдутся.
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Бути "слугою урода" тепер не лише соромно, а ще і боляче 😁
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Повысить! Ч считаю обязательно повысить! Люди не жалея себя на благо народа будут трудиться, а им копейки? Однозначно повысить дошестизначных цифр!

Шо учителя? Шо нарИд? Потерпим. Мы зробыоы йих разом! Потерпим!
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Мудрий украинский наРОТ это заслужил!))))
Пускай теперь сидит ровно на жопе и не ноет!)))
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Звичайно не бажають,попередники всю економіку України розікрали, то з чого платити достойні зарплати?Кучму-Мертвечука(батьків олігархату) ніколи не посадять,за масштабне пограбування країни,навіть якщо вони вб'ють сотню Гонгадзе і Стусів..
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А почему не назначит просто честных людей? Всё дело в преданности наверно?
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Пускай тогда мешки идут таскать за минималку.
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Надо провести открытый конкурс под контролем западных экспертов.
В Украине достаточно образованных патриотов. Волонтеры вообще бесплатно работают.
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?зачем западные эксперты, они не понимают украинской специфики...даже грузины, литовцы, латыши и поляки показали, что не смогли вникнуть
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Апофеоз вранья! "Не соглашаются на зарплату", смеятся или плакать? А другие прям в кабинете президента расказывают, шо будут "зарабатывать другим способом"!!! Кого же нам избрали в президенты? Что будет с нашей страной?
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Оп-па, жоп-па! І ні хрена не корупція, да Зєлєчка?
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Які на фіг губернатори? Ми що на росії живемо? У нас є голови обласних державних адміністрацій.
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