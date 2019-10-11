 Зеленський сьогодні відвідає Одеську область з робочим візитом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Одеської ОДА.
"11 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Одеську область", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.
Даже не удивило, просто уже наверное ожидаемо....(
Так что ваш текст вообще ни о чем.
Труханов к тому же прилюдно назвал Президента 'мальчиком в борделе'
Если учесть, что мальчик - это в его словах президент, то бордель - это получается, по-трухановски, Украина ?
Так что , вся Одесса ждём, чтобы дело труханова рассмотрел недавно созданный антикоррупционный суд, а не подбарыжники порошенки
Это ж надо так спалиться))
Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский. ВИДЕО
Его задача дать возможность работать правоохранительным органам, которые смогут засадить труханова за решетку.
Ага, связки. Амфетаминовые препараты.Психостимуляторы - психотропные вещества, активизирующие психическую и, в меньшей степени - физическую активность организма. Они стимулируют высшие психические функции, ускоряют процесс мышления, быстро снимают усталость, сонливость и вялость, повышают мотивацию и работоспособность, повышают общительность, улучшают настроение, улучшают способность к восприятию внешних раздражителей (ускоряют ответные реакции), улучшают координацию движений, повышают выносливость и физическую силу.
Ну и работоспособность у человека!
Свинохряк уже бы минимум день стресс снимал бы известным способом))
Унижают как девочку...
https://www.youtube.com/watch?v=wVJzRtFedRc&feature=share&fbclid=IwAR1ssB8anNwi8S6dFuCSxJpx2tG5RB_AzSFff-omKQe7R0YxwLMIF9Pzvnc