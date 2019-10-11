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Все про:візит (706) Зеленський (3187) Одеська область (1082)

 Зеленський сьогодні відвідає Одеську область з робочим візитом

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 11 жовтня, здійснить робочий візит до Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Одеської ОДА.

"11 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Одеську область", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153389
 
 
 Топ коментарі
 
В Одесі знов берег обвалиться, чи щось згорить?
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Погнал в порт за Колумбийским углем?)))
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Показалось - "посетит Осетию"...)
Даже не удивило, просто уже наверное ожидаемо....(
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В Одесі знов берег обвалиться, чи щось згорить?
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Может дойдёт что дороги нужно не домбасянам восстанавливать вначале? Шучу, не дойдёт конечно...
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Труханов объединился с порошенко уже официально. Вернее, партия ЕС и Доверяй делам труханова.
Так что ваш текст вообще ни о чем.
Труханов к тому же прилюдно назвал Президента 'мальчиком в борделе'
Если учесть, что мальчик - это в его словах президент, то бордель - это получается, по-трухановски, Украина ?
Так что , вся Одесса ждём, чтобы дело труханова рассмотрел недавно созданный антикоррупционный суд, а не подбарыжники порошенки
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Ой, за всю Одессу не трынди -от шмаркли ждем только одного-когда его повесят, а за труху мы уже от моники вчера все услышали
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А я про Лолиту как раз говорю. Шмущкович уже рассказал об объединении с трухой 'против действующей злочинной'
Это ж надо так спалиться))
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Не вырывайте из контекста. Зеленский говорил о том, что труханова выбрали одесситы.
Его задача дать возможность работать правоохранительным органам, которые смогут засадить труханова за решетку.
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Проверить, как Труха поборол одесский криминалитет.
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Инсайдер - Зеленскому дели уколы, чтобы он не потерял голос во время пресс-марафона Президент заверил, что эти уколы необходимы для поддержки голосовых связок. Зеленський сьогодні відвідає Одеську область з робочим візитом - Цензор.НЕТ 8716

Ага, связки. Амфетаминовые препараты.Психостимуляторы - психотропные вещества, активизирующие психическую и, в меньшей степени - физическую активность организма. Они стимулируют высшие психические функции, ускоряют процесс мышления, быстро снимают усталость, сонливость и вялость, повышают мотивацию и работоспособность, повышают общительность, улучшают настроение, улучшают способность к восприятию внешних раздражителей (ускоряют ответные реакции), улучшают координацию движений, повышают выносливость и физическую силу.
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Welcome!
Ну и работоспособность у человека!
Свинохряк уже бы минимум день стресс снимал бы известным способом))
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