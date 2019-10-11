 До мене ніхто не звертався по які-небудь документи щодо імпічменту Трампа, - Зеленський

"Я не отримував жодної інформації з приводу якихось документів. До мене ніхто не звертався. Мені здається, що це дуже дивно, щоб США зверталися до президента іншої країни надати якісь документи", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
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