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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3187) імпічмент (122) США (5628) Трамп (2136)

 До мене ніхто не звертався по які-небудь документи щодо імпічменту Трампа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з американського боку до нього ніхто не звертався по які-небудь документи у зв'язку з можливою процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

"Я не отримував жодної інформації з приводу якихось документів. До мене ніхто не звертався. Мені здається, що це дуже дивно, щоб США зверталися до президента іншої країни надати якісь документи", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153388
 
 
 Топ коментарі
 
Если у Зеленского документы для импичмента Трампа не визировали, то Донни можно не беспокоиться.
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Шото "маланца" "попёрло"... Или "прорвало"...? "Майданом" "запахло"?...
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хм..и ко мне никто не обращался
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Если у Зеленского документы для импичмента Трампа не визировали, то Донни можно не беспокоиться.
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Шото "маланца" "попёрло"... Или "прорвало"...? "Майданом" "запахло"?...
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Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров.
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А вы тут сидите
Бегом на эквадорские форумы возглавлять восстание против «блазня»
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Ага Майдан за Байдена 😂😂
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Ну так бери свой г номет и "при" на "майдан"
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Твої дукументи їм не потрібні. Тебе використали і викинули.
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Полезный идиот,его использовали и выбросили ,как п…
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Відверто вже замахала своєю дрімучою глупотою ця дурілка картонна ... Моніка, твоя справа була трампушкін льодяник смакувати , а не куди йому папір.діти 😕
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А хто ти такий, щою до тебе звертатися по імпічменту президента США ? Блазень що рахує себе за Буанапарта До мене ніхто не звертався за якими-небудь документами щодо імпічменту Трампа, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7923
До мене ніхто не звертався за якими-небудь документами щодо імпічменту Трампа, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5019
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Нічого-ще звернуться-приготуй ослам вівса.
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скот потный сегодня в Украине президент - дальше сами...
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США превратились в льва с ЗАЯЧИМ СЕРЦЕМ,
Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, Йемен, Ливия... робко наблюдает как россиия, иран а теперь и турция развязывают войны по всему миру
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