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 В окупованому Криму проукраїнського активіста Приходька відправили в СІЗО на два місяці

Затриманого в окупованому Росією Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відправили до слідчого ізолятора на два місяці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на об'єднання "Кримська солідарність", Приходько буде в СІЗО до 10 грудня 2019 року.

Такий запобіжний захід обрав підконтрольний окупаційній владі суд Криму.

Сам Приходько наполягав на тому, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули.

"У мене два гаражі, вони (співробітники) хотіли один оглядати ... Для мене стало несподіванкою, коли вони стали діставати речі, яких у мене взагалі не було ніколи ... Нехай відбитки знімуть по всьому. Це моя майстерня, вона відкритою залишалася, туди хто завгодно міг зайти", - заявив він у суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька (оновлено)

Нагадаємо, 10 жовтня Олега Приходька затримали російські силовики в анексованому Криму. Його звинувачують у підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Також як свідка затримали дружину Олега Приходька - Любов Приходько.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153386
 
 
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Ухоженный домик у активиста. И трезвый взгляд на жизнь. А мастерскую надо было закрывать.
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Ось реакція "руського мира" на інакші від його погляди:
- підкинути ,
- обманути,
- оббрехати ,
- зламати людині життя...
Все як і в старі часи , ******* окупанти - послідовники НКаВЕДешніків ,з ординськими замашками...
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