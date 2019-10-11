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Все про:привітання (430) В'ятрович (169) День захисника України (54)

 Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович

День захисника України це не привід вітати тільки чоловіків, дарувати їм шкарпетки, парфуми або засоби для гоління за сам факт їхньої належності до чоловічої статі. 14 жовтня - це не 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

"Зупиніть шкарпетизацію Дня захисників. 14 жовтня - день, коли вітають захисників України, минулого і сьогодення, чоловіків і жінок. Це не привід вітати хлопчиків/чоловіків, дарувати їм шкарпетки/парфуми/засоби для гоління за сам факт їхньої належності до чоловічої статті. 14.10≠23.02", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, День захисника України відзначається 14 жовтня.

Раніше 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського пояснили, чому День пам'яті захисників України відзначатимуть 29 серпня

Зупиніть шкарпетизацію Дня захисника України, це не 23 лютого, - Вятрович 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153383
 
   
 Топ коментарі
 
Отож...
Якрсь все до банального в нас зводиться.
Замість національної ідеї та розуміння настає шкарпетизація.
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😂😂😂 человек нашёл себе поле применения и в Раде
Народный депутат, занят важным делом - борется с носками
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Тебе-то, хабалка ненецкая, кива больше заходит в Раде. Так то ж на какую-то одесскую шмару, а не на тебя, лалашка. Ты зря потекла.
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Отож...
Якрсь все до банального в нас зводиться.
Замість національної ідеї та розуміння настає шкарпетизація.
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Мабуть не всі російськомовні розуміють "шкарпетизацію".
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Однак, мені "ТОЧНО НЕ ПОДОБАЄТЬЯ"... 14-те -не тільки релігйне свято... Це день поминання наших воїнів, ще з 17-го століття...
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выборы показали, что национальная идея не сильно важна(а может и вообще не важна) для большинства, более интересны насущные проблемы...ну а по сложившийся еще советской традиции имеем "женский" день и "мужской" дни, и хорошо еще, что последний перенесли с 23 февраля, хотя бы это вятровича должно было порадовать
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та да, у порохоботов поле непаханное таких задач, беда в том, что эти идеи пока не очень воспринимаются, а после ухода от власти и вообще все заглохнет
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І пішла тараторить про шкарпетизацію.... Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8098
Соєві мізкі в дії.... Одне перднуло інші почали підпердувати і цокать язиками ....
Схєра ви соєві шавки вирішили що хтось взагалі дарує шкарпетки на це свято? Тому що головодупий вятрович цю хєрню зморозив бо йому шкарпетки дарують?
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А в порохосмоктиків на більше не вистачає ні уяви, ні фантазії............. Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1978
Мені наприклад цього року 23 лютого дружина з донькою подарували спінінг. І ні про які шкарпетки навіть не йшла мова.
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😂😂😂 человек нашёл себе поле применения и в Раде
Народный депутат, занят важным делом - борется с носками
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А он стал нардепом всё-таки?Вроде по списку чуть-чуть не дотянул?Или у песиков кого-то в правительство назначили, и очередь подвинулась?
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Думала что стал, пардон, ошиблась

Но все равно уровень 😂
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"Таких не берут в" депутаты. (с) Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1910
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От таких даже АдЪ отрекся))
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Обратила внимание, у порохоботов резкое обострение.
Видимо, петя скоро сядет. Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6555
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Зе вчера сказал что Петя неоднократно предлагал встретиться и договориться

Там шерстят его серьезно, даже до панамских офшоров добрались. Власти Панамы готовы к сотрудничеству.

А ведь это только экономические преступления, без госизмены
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А когда зелены офшоры начнут шерстить ? Или кто у власти тот и прав?
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Тебе-то, хабалка ненецкая, кива больше заходит в Раде. Так то ж на какую-то одесскую шмару, а не на тебя, лалашка. Ты зря потекла.
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Хабалка...какой знакомый жаргончик, прямо как субчики, 10 долларовые шлюхи и мочить в сортире. Культура сразу видна.
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порохобот во всей своей красе Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8946
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Да я и не сомневался, что ты знаток ********* жаргона.

А хабалку даже если я назову леди, то она все равно так хабалкой и останется.
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А я Саня.
Не скажу, что приятно познакомиться с тобой, кастрированный поросёнок, но искренне тебе сочувствую.
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Ему родственники надарили носков.
А вот трусов, видимо, уже нет совсем. Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5044
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Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что не прошел в Верховную Раду 9-го созыва по спискам партии "Европейская солидарность".
Об этом он написал в Facebook.
"Не произошло. Спасибо всем за поддержку, ее действительно было много, но не хватило, чтобы стал депутатом. Не жалею, что включился в кампанию, проехал сотни километров и встретился с тысячами людей. Уверен, многих из них вытащил из позеленевшего болота", - говорится в сообщении.
Вятрович добавил, что "борьба продолжается".
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Та ж порохоботи за п"ятиріччя "доборолися": революцію гідності переплутали з революцією бідності, а казну України - з панамськими офшорами. Накрали стільки, що тепер не шкодують на оплату усіляких своїх реваншистських проЄктів на кштал збіговиськ на Банковій та Майдані Незалежності. Час саджати владолюбних "вождів"!
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бач ти стікі років мовчав, а тут Остапа Вовіка понесло
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14 октября надо дарить личное оружие и книгу по истории.
Носки и духи тут вообще неуместны.
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Спочатку подаруйте закон про зброю для громадян і про самозахист. А то он Пашинського судять за те, що рецидивіста підстрелив, а не дав себе ногами затоптати.
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Треба-ж комусь звертати увагу на на паралелі з совком...
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- Опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой - это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного загсом. (c)
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Все правильно если мужчина не защищал страну в рядах ВСУ, то его праздник -8 марта.
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мнение бывшего, конечно, очень ценно, особенно для вышиваты цензора
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Скажи, гад?! Ты уже прикинул, как форсонёшь в нульцевых носках, п он такой :" не дарите!" Прям на самуб совейскую скрепу. Носки - наше всё!
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по "фене" иди со своими коллегами по цеху общайся, а за гада в спам идешь
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Он АдЄнЄт нАски и красныЄ трусЄля в этот день, а потом еще и 23-го
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Це той, котрого жінки образили, за що він тепер виступає за відміну святкування 8 березня.
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Це особа від якої розриваються мізги в кацапствующих
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Здається з тої цистерни кацапи ще й досі спирт смокчуть
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23 лютого 1918 року було підписано "Брестський мір". В СРСР так було модно з будь якого паскудства ліпити перемогу в літописах історії. Так же як і коли в Криму в 1941 році втікло командування, залишивши багатотисячне військо на призволяще - назвали "гіраічіская защіта Сівастополя". Чи танковий котел під Прохорівкою, де пару десятків німецьких танків знищили більше двохсот танків червоної армії - "самоє бальшоє танковоє сраженіє втарой міравой вайни". Вся історія СРСР - це набір фейків.
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Ещё скажите, что и самого СРСР не было. И что это вообще фейк. Не, это их целый набор.
И где вас только набирают, клоунов 🤡
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Тобто не 23 лютого 1918 року відбулася капітуляція більшовистської Росії кайзерівській Німетчині?
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Что совок жалко стало Так бегом обратно в кацапию , чего сидишь где жопа в тепле
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Дед, Брестский мирный договор был подписан 3 марта 1918 года, не обманывай народ.
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Зебилы, начинайте вой - ""порохоскот" проклятый все воду мутить, все Бубочке в штанишки какаеть!" Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1120
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Свято место пусто не бывает. Значит носки и одеколоны будут продолжать дарить на 23 февраля.. коль в другой день нельзя, по "понятиям". И получится что 14 октября будут поздравлять воевавших защитников Украины ( а значит кто участвовал в событиях 2014 по сей день, до конца АТО), а остальных по старой привычке 23 февраля ( с носками и одеколоном) Видимо автор решил именно так.
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Президент Украины Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества, отмечавшегося 23 февраля. По его решению, праздник перенесен на 14 октября.

Когда теперь дарить "шкарпетки"???
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Так давай я тебе буду хорошую зарплату платить, будешь у меня конюхом.
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А кого поздравлять? "Защитника" Мамчура с песняком сдавшего пятерым оккупантамс одним пулеметом боевую часть вместе с оружием, самолетами и личным составом? Или экипажи боевых кораблей, которые отдали оккупантам корабли и за это получили кваритры и по сто тысяч от Украины?
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Ну, боевыми кораблями назвать лоханки с противопульной броней...А ты бы хотел, сидя на диване, чтоб пацанов, сознательно посланных соевым на заклание, отправили на корм рыбам? Хотя квартиры и бабло явный перебор.
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Твое место около параши-***** кацапский
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Поздравь ребят из ДАП где они ваш сраный спецназ покрошили червям на корм.
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Украинец!!!!! Запомни и детям своим передай: "Россия-враг Украины, доверится России- себя на**ать"...
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Вірно сказано - "14 октября это не 23 февраля."
Тому 14 жовтня святкуватимемо - день святої Покрови Пресвятої Богородиці.
А 23 лютого - День захисника Вітчини, як завжди.
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Какой отчезны расеи или сдохшего совка кацап ?
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Празднование 23 февраля как Дня защитника отечества президент Украины Петро Олексійович Порошенка(П.О.Па) отменил ещё в августе 2014 года! Нет теперь такого праздника в Украине. А кто будет праздновать, - тот "агрессор Украины"(П.О.Па)
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барига для мене не було ніяким "президентом", оскільки воно захопило владу силовим антиконституційним шляхом. І мені "до одного місця" що воно там відміняло чи запроваджувало.............. як і думка підбарижників.
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Пишов на ху* -сообака безродная...Твое место около параши,то есть биля Рязани.
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- У меня в гардеробе есть семь пар носков,- на каждый день недели по паре.
- А у меня - только пять пар, потому, что выходные я провожу у любовницы в постели.
- А вот у меня - целых двенадцать пар,- Январь, Февраль, Март...
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не повод поздравлять только мужчин
Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2416
Женщины тоже хотят носки и крем для бритья!
.
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У него мозги как у Шарикова. Как же он служил в очистке?
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