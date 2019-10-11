 Зупиніть "шкарпетизацію" Дня захисника України, це не 23 лютого, - В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.
"Зупиніть шкарпетизацію Дня захисників. 14 жовтня - день, коли вітають захисників України, минулого і сьогодення, чоловіків і жінок. Це не привід вітати хлопчиків/чоловіків, дарувати їм шкарпетки/парфуми/засоби для гоління за сам факт їхньої належності до чоловічої статті. 14.10≠23.02", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, День захисника України відзначається 14 жовтня.
Раніше 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.
Якрсь все до банального в нас зводиться.
Замість національної ідеї та розуміння настає шкарпетизація.
Соєві мізкі в дії.... Одне перднуло інші почали підпердувати і цокать язиками ....
Схєра ви соєві шавки вирішили що хтось взагалі дарує шкарпетки на це свято? Тому що головодупий вятрович цю хєрню зморозив бо йому шкарпетки дарують?
Мені наприклад цього року 23 лютого дружина з донькою подарували спінінг. І ні про які шкарпетки навіть не йшла мова.
Народный депутат, занят важным делом - борется с носками
Но все равно уровень 😂
Видимо, петя скоро сядет.
Там шерстят его серьезно, даже до панамских офшоров добрались. Власти Панамы готовы к сотрудничеству.
А ведь это только экономические преступления, без госизмены
А хабалку даже если я назову леди, то она все равно так хабалкой и останется.
Не скажу, что приятно познакомиться с тобой, кастрированный поросёнок, но искренне тебе сочувствую.
А вот трусов, видимо, уже нет совсем.
Об этом он написал в Facebook.
"Не произошло. Спасибо всем за поддержку, ее действительно было много, но не хватило, чтобы стал депутатом. Не жалею, что включился в кампанию, проехал сотни километров и встретился с тысячами людей. Уверен, многих из них вытащил из позеленевшего болота", - говорится в сообщении.
Вятрович добавил, что "борьба продолжается".
ОстапаВовіка понесло
Носки и духи тут вообще неуместны.
И где вас только набирают, клоунов 🤡
Когда теперь дарить "шкарпетки"???
Тому 14 жовтня святкуватимемо - день святої Покрови Пресвятої Богородиці.
А 23 лютого - День захисника Вітчини, як завжди.
- А у меня - только пять пар, потому, что выходные я провожу у любовницы в постели.
- А вот у меня - целых двенадцать пар,- Январь, Февраль, Март...
Женщины тоже хотят носки и крем для бритья!
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