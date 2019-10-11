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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3187) ОПЗ (79) інвестори (43)

 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що залученню інвесторів в Одеський припортовий завод заважає питання великих боргів підприємства.

"Багато інвесторів згадують ОПЗ. Вони кажуть, що могли б зайти в ОПЗ, сплатити гроші, зберегти робочі місця, відновити технічні операції, але всі кажуть, а що робити з боргами? І що борги - це проблема України і нашої влади. Борги поки що ніхто не хоче закривати", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато підготовку до приватизації п'яти найбільших держпідприємств, включно з Одеським припортовим заводом, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153382
 
 
 Топ коментарі
 
Тю? А на стадионе так легко было разруливать все вопросы языком. А что случилось, воха? Кто убил в тебе борзого дерзкого пацанчика, ккоторый деловеями рулит с полтычка? Хто вбыв весеннего предвыборного Зе?!
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Задал своему ребенку философский вопрос: "может ли стать клоун президентом страны, может ли командовать клоун армией?". На что она мне ответила: "работа клоуна - смешить людей поэтому руководить страной он не научен. Клоуны не служат в армии поэтому командовать армией он тоже не может". Если элементарные вещи понимает 6-летний ребенок, то походу у 73% взрослых мозгов еще меньше чем у малышей.
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Тю? А на стадионе так легко было разруливать все вопросы языком. А что случилось, воха? Кто убил в тебе борзого дерзкого пацанчика, ккоторый деловеями рулит с полтычка? Хто вбыв весеннего предвыборного Зе?!
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Токо не шарик из резины, а латексное изделие.
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Так поэтому открываются уголовные производства и взыскиваются в бюджет страны стыренные средства

И эти средства потом направляются на закрытие таких дыр

Имхо у Зе в этом смысле системная ошибка, потолок - тряхнуть олигархов.
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великого пе - как можно - и гражданских отсечь))) Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6877 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6877
результат 9% с лярдных бюджетов и создания ботофермы - филиал рашкованского ольгина Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7506 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7506
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Та с Петей все понятно
Он на этом руки грел

Просто хочется чтобы олигархи перестали существовать в Украине

Но видимо это будет позже
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они могут не переставать - но корыта рошенского быть не должно Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7575
хватит им жрать за наш счет - все баста Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6828
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На самом деле никакой "дьірьі" нет. Долги искуственно созданьі и "повешеньі" на госпредприятие группировкой Фирташа , через судебньіе решения и ручной менеджмент предприятия. Єто все решаемо в судебном порядке.
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Задал своему ребенку философский вопрос: "может ли стать клоун президентом страны, может ли командовать клоун армией?". На что она мне ответила: "работа клоуна - смешить людей поэтому руководить страной он не научен. Клоуны не служат в армии поэтому командовать армией он тоже не может". Если элементарные вещи понимает 6-летний ребенок, то походу у 73% взрослых мозгов еще меньше чем у малышей.
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Так хай сам президент под свою ответственность возьмет этот одесский гадюшник для отмывания многомиллиардного одесского портового бабла. Чи самому страшно ?
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Стартап для имеющих края в типлграфии. Цитатник Зечхе!

73%! Разгребут шо горячие пирожки!

Тааакс?! А если саиздатом...
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Прессмарафон перешёл в прессралли. Ну вчера жрали, а сегодня ...рали.
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Ярик, я ж тебе написал, что я уже не сомневаюсь, что ты дебил. Не нужно мне постоянно это доказывать.
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можешь себе на лбу написать - пебил Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2760 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2760 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2760
гавнорошенки жрать на забывай ))
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А зачем мне лоб украшать, как ты свой украсил, зебил? И что у тебя всё о говноедении. У тебя детская травма чи шо?
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При Поршенко сделали эти долги, пусть теперь трусят его офшоры.
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В офшорі 3000 євро на рахунку. Що далі?
А РигоАналів, які створили ці борги ти потрусити не хочеш? А теперішнє єврейське кодло?
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брехня свиная там виллы и панамы - все уворовано за 20 лет отирания у корыта
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А рабин скахав що Порошенко не єврей!
Рабин сказав, що ВПЕРШЕ президентом України став єврей і вперша президент України не прийшов на жалобну церемоніію!
Отже...Порошенко не єврей.
Рабин має право брехати гоям, але не може брехати євреям, тому він євреям вимушено сказав правду; Порошенко не єврей.

Якщо єврейство Порошенка виявилося брехнею, то чому не можуть бути брехнею "вилли и панамы"?
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Фирташа нужно трусить по "долгам" ОПЗ , хотя и Пепа там может бьіть в доле.
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спецом банкротили - и пе свою свинолапу приложил
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"Многие инвесторы вспоминают ОПЗ, но никто не хочет брать на себя долги предприятия, - Зеленский" - ОПЗ подарить Коломойскому, а долги Украине.
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