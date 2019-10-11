 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський

"Багато інвесторів згадують ОПЗ. Вони кажуть, що могли б зайти в ОПЗ, сплатити гроші, зберегти робочі місця, відновити технічні операції, але всі кажуть, а що робити з боргами? І що борги - це проблема України і нашої влади. Борги поки що ніхто не хоче закривати", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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