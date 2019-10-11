 Багато інвесторів згадують ОПЗ, але ніхто не хоче брати на себе борги підприємства, - Зеленський

"Багато інвесторів згадують ОПЗ. Вони кажуть, що могли б зайти в ОПЗ, сплатити гроші, зберегти робочі місця, відновити технічні операції, але всі кажуть, а що робити з боргами? І що борги - це проблема України і нашої влади. Борги поки що ніхто не хоче закривати", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
648 27
Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО
Я не бачу себе політиком, але відкидати похід у політику не може ніхто, - Холодницький
"Кандидатів багато, але один із них, безсумнівно, сяде до в’язниці!" - Зеленський про рішення КС
Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський
"Запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці", - Зеленський
+4
Тю? А на стадионе так легко было разруливать все вопросы языком. А что случилось, воха? Кто убил в тебе борзого дерзкого пацанчика, ккоторый деловеями рулит с полтычка? Хто вбыв весеннего предвыборного Зе?!
+4
Задал своему ребенку философский вопрос: "может ли стать клоун президентом страны, может ли командовать клоун армией?". На что она мне ответила: "работа клоуна - смешить людей поэтому руководить страной он не научен. Клоуны не служат в армии поэтому командовать армией он тоже не может". Если элементарные вещи понимает 6-летний ребенок, то походу у 73% взрослых мозгов еще меньше чем у малышей.
И эти средства потом направляются на закрытие таких дыр
Имхо у Зе в этом смысле системная ошибка, потолок - тряхнуть олигархов.
результат 9% с лярдных бюджетов и создания ботофермы - филиал рашкованского ольгина
Он на этом руки грел
Просто хочется чтобы олигархи перестали существовать в Украине
Но видимо это будет позже
хватит им жрать за наш счет - все баста
73%! Разгребут шо горячие пирожки!
Тааакс?! А если саиздатом...
гавнорошенки жрать на забывай ))
А РигоАналів, які створили ці борги ти потрусити не хочеш? А теперішнє єврейське кодло?
Рабин сказав, що ВПЕРШЕ президентом України став єврей і вперша президент України не прийшов на жалобну церемоніію!
Отже...Порошенко не єврей.
Рабин має право брехати гоям, але не може брехати євреям, тому він євреям вимушено сказав правду; Порошенко не єврей.
Якщо єврейство Порошенка виявилося брехнею, то чому не можуть бути брехнею "вилли и панамы"?