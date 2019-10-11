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Все про:імпічмент (122) Конгрес США (300) США (5628) Трамп (2136) Перрі Рік (27)

 Міністра енергетики США Перрі зобов'язали надати документи в межах справи щодо імпічменту Трампа

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у спільному листі голів комітетів з розвідки Адама Шиффа, міжнародних справ Еліота Енгеля і нагляду Елайджа Каммінгс, які ведуть розслідування Палати представників, опублікованому на сайті комітету палати представників.

"Останнім часом у публічних повідомленнях виникають питання про роль, яку ви, можливо, зіграли в передачі або посиленні рішучого послання Президента США до Президента України", — зазначається у зверненні.

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"Ці повідомлення також викликали серйозні питання щодо ваших зусиль натиснути на українських чиновників, щоб змінити структуру управління в українській державній енергетичній компанії (НАК Нафтогаз України, — ред.) на користь осіб, пов’язаних зі спробами Руді Джуліані втягнути українських чиновників у наші вибори 2020 року", - наголошується у листі.

Демократів також цікавить документальне підтвердження зусиль Перрі, спрямованих на те, щоб переконати Президента України замінити членів правління НАК "Нафтогаз".

Міністра енергетики США просять розповісти Конгресу про його роль в організації липневої телефонної розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Крайній термін надання документів - 18 жовтня.

Інформація про повістку Перрі з’явилася через кілька годин після того, як демократи видали повістки двом бізнесменам та клієнтам Джуліані - Льву Парнасу і Ігорю Фруману, які були заарештовані в середу за звинуваченням в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

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Раніше демократи-глави трьох комітетів Палати представників США запросили у віцепрезидента Майка Пенса документи, що стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також дзвінка американського лідера Дональда Трампа українському колезі.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування відносно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153380
 
 
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Паходу, рыжего одоробла задрочат насмерть ещё до импичмента...
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Мдааа...Замутив таки добряче Трампушка з тою гнусавою курвою Монікою. А попереджали ж його не зв'язуватися з тим трансгендером . Тепер як не крути, а чекай імпічменту 😕
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Зря рыжый путинский ДОДИК разозлил демократов))))
Кол для его толстой жопы все гострее и длинее...
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