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 Політика України
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Все про:Жеваго (15) Зеленський (3187) судова реформа (881) Максим Микитась (14)

 Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що довіру до української судової системи необхідно відновлювати.

Відповідаючи на запитання журналістів у рамках пресмарафону в четвер у Києві про реформування судової системи, він висловив сподівання, що законопроєкт найближчим часом розглядатиметься в Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає довіри до суддів ... вони були другими, після депутатів Верховної Ради, з яких ми знімали недоторканність. Коли ми говоримо про довіру до суддів, подивіться на пана Микитася ... прокурори просили заставу в 300 млн грн, відпустили його за 5 млн. Тобто в цілому нам просто необхідно змінити суддів. Не всіх, там будуть конкурси, хтось пройде, хтось ні. Але має зайти молода кров, інакше в цьому вигляді в нас вироків нормальних не буде...", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, що рішення щодо Микитася ухвалював Антикорупційний суд, який був сформований на жорсткій конкурсній основі і запустився у вересні.

Водночас президент України Володимир Зеленський заперечує політичне підґрунтя в справах екснардепів - ексвласника ТОВ "Укрбуд девелопмент" (Київ) Максима Микитася і бізнесмена Костянтина Жеваго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питанні незалежності судової системи не має бути помилки, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок

"Колишніх кого? Пана Жеваго? Шість підприємств, він власник, а не колишній власник. Там справи через банк, через виведення грошей. Що таке колишній?" - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону в Києві в четвер.

"Далі, пан Микитась. Хто такий колишній пан Микитась? Ми знаємо, що дуже багато проблем, кримінальних справ пов'язані з цією людиною. Що? Не треба було? Не треба було підозр? Не потрібно розглядати в суді?" - продовжив президент.

Як повідомлялося, 9 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит" на суму 2,5 млрд грн.

За словами директора бюро Романа Труби, ДБР готує його оголошення в міждержавний розшук.

Також читайте: Громадська рада доброчесності просить представника Зеленського в КС Веніславського спростувати або підтвердити доказами поширену ним інформацію про корупцію в Раді

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 жовтня повідомили колишньому нардепу Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153379
 
   
 Топ коментарі
 
Після того ,як "Дякула" попризначав своїх людей кругом по судах і прокуратурах,ще не скоро буде там порядок. По його команді роблять всюди срач. Та нічого. Зєля вам всім "соплі втре".
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4."Прямое авиасообщение с Россией".
5. Билет на Ростов.
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Зеля хочет их поменять как фигур на игральной доске, а кто их наказывать будет за преступные вынесения приговоров? За взятки, при зарплатах 500 тыс в месяц? Кто этих уродов будет садить с конфискацией ? Страна нищая, люди бегут с Украины по 2 млн в год, а он собрался преступников разменивать без суда и посадок. ЖАХ, идиотизм, паранойя.
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Зєля, переходь від лозунгів до конкретних справ.
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Он переходит.
Так переходит, что вы ноете без умолку. Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе - Цензор.НЕТ 5568
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Перещел уже: потужно реформированный Зеленским суд отпустил Микитася за 5М.
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Этот суд потужно рехформировала свыня.И людей ставили при нём же
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Что, Бот пригожинский..вышел на смену?!
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А кто такий СВЫНЯ,твий папаня что ля?
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Та ладно?! А чем тебе приговоры по выплатам потерянной выгоды игарьвалеричу не нравятся?
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Ты не мог выбрать для фотошопа хотя бы не язык Зелемойского, а уж про подбородок побритого Коломойского даже и говорить не надо. :D
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Как вчера сказал марафонец моника?

Мы же все знаем кем и на какие деньги делаются все эти фотожабы.
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Кстати, кто следил за марафоном до конца? На каком километре марафонца поймали всё же?
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Після того ,як "Дякула" попризначав своїх людей кругом по судах і прокуратурах,ще не скоро буде там порядок. По його команді роблять всюди срач. Та нічого. Зєля вам всім "соплі втре".
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Необхідно посадити і нагнати Сабакова....
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система развалилась давно
она заточена на життя по-новому от бпп и ********...ей ))
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О, да! ОСО бы враз множество проблем решило Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу - Цензор.НЕТ 6863
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Пашинский на серого кардинала не тянет. Вся суета вокруг его личности - дымовая завеса для отвлечения внимания.
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А это Зеленский кому говорит? Или просто так - базарит....
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Общество толкало Петю к судебной реформе 3 года
Запад тоже

В 2017 Петя понял что дальше нельзя отмахиваться и стал имитировать судебную реформу

У Зе полнота власти 1,5 месяца, а уже суды шерстят
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Ще не відомо чим закінчиться ВАЗіков реформа суду.
Список кандидатві в суди йому каломойша ще мабуть не приніс.
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Тупая заява, как и многие вещи от Зе. Если поменять судей без проведения реформы судей, то нифига не изменится.
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Так реформа низовых звеньев по плану должна была быть в 2020 году и теперь Портнов будет реформировать им же созданные суды...
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2. Вернуть деньги Бене.
3. Идить у сраку ничого никому не должен!
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4."Прямое авиасообщение с Россией".
5. Билет на Ростов.
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Планирует же Зе, а порохоботы говорят, что он тупой.
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Окстись, порохобот! Зе самый умный и креативный! Благодаря ему сегодня взошло Солнце...
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Восстановить доверие... Нельзя ли уточнить конкретный год, в котором портновские суды имели высокое доверие, которое надо восстановить?
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Зеб, так создание Антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года это - реформа Зелемойского?
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пебил - муды все достояние великого пе Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу - Цензор.НЕТ 3388 Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу - Цензор.НЕТ 3388
и реХвормы своего бездонного кармана ))
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Мародьор вкрав в народа не тільки гроші але й 5 років розвитку
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зато он себе в карман их положил - и содержит свиноботоферму
капец лютый!!! Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе - Цензор.НЕТ 3869 Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе - Цензор.НЕТ 3869 Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе - Цензор.НЕТ 3869
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Для того чтобы были нормальные судьи,должно быть доступное обучение в Юридических институтах, а сейчас это самое дорогое образование, доступное только для состоятельных или на прикорме криминала. Криминал давно уже спонсирует обучение, получая потом подконтрольных юристов, судей.
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мда))) ага масони, змови)) у всьому світі юрист одна із найбільш "недоступних освіт", проте в Україні зараз кожна будка видає диплом юриста
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Антикоррупционный суд побудував Зеленський, кацапе.
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Конечно Зеленский. При Пете его небыло.
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неужели у нас не будет мудов - и очередной рехВормы великого вора ))
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Шикароне интервью, по смыслу, по форме и по содержанию. Более 14 часов Зеля методично вдалбливал в башку порохоботов прописные истины. Просмотрел с огромным удовольствием с начала и до конца. Лишнее подтверждение, что кроме Зеленского нашу страну никто не вытащит из совквого болота. Не ошибся в своем выборе, когд за него голосовал.
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он как последний трус убегал от всех корреспондентов и гворил только на всоем 5-ом через суфлера.
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Звісно не було.Тоді у владі були некомпетентні люди,були корупціонери.Але щоб такий явний ідіотизм,вибачте.
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Вы смогли целых четырнадцать часов смотреть на ужимки тупого клоуна?Ну у вас и выдержка.
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На кого менять на их детей? В судах династии.
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А лучше бы не поменять а расстрелять начиная с печерского .
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Если честно, то и на Косте Живаго и Микитасе (особенно) печатей негде уже ставить, но два упомянутых дела - туфта полная, которая точно развалится в судах (нормальных). Особенно по Жеваго, там обычное гражданское дело, которое уже рассматривается по иску Нацбанка. Таких дел гражданских/хозяйственных - сотни по искам НБУ к поручителям по стабилизационным кредитам. Самый большой должник, кстати, - физическое лицо Коломойский Игорь Валерьевич. Иски к нему и встречные рассматриваются неспешно в судах без всяких возбуждений уголовных дел...
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Потрібно ще добре розібратися, яких саме це зелене ******** має за "нормальних суддей" . Бо дивлячись на це гнусаве і сцикливе недорозуміння та його "маладую зєкоманду" є всі підстави вважати , що ці "нормальние суддьи" будуть випускниками Трускавецької академії слуг урода.
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Предлагаю раз в неделю казнить публично по одному судьи, выбирать любого-не промахнешся...
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З€йди у суддівський ×лів, й до сусідів в хату, за0щадищ собі час, Їх брехню читати.
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А менять то на кого. Старых на старых, или старых на молодых ( их детей и внуков). Положение могут спасти ( как и скажем в медицине) только поголовная замена на инопланетян ( но контакта пока нет)
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А как же тогда Пети на реформа? Значит не в ней дело, а все-таки в судьях?
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Житель Черкасской области Александр Куча, в которого в прошлом году стрелял столичный судья Евгений Вовк, получил два года ограничения свободы условно.

Самого же судью, который выпустил в крестьянина пять пуль из пистолета "Макаров", признали потерпевшей стороной.

КИЕВСКИЙ СУДЬЯ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО СТРЕЛЬБА В ПАРНЯ БЫЛА САМООБОРОНОЙ

Тракториста объявили виновным в нападении на судью, а использование огнестрельного оружия Вовком признали правомерной самозащитой.

"Назначить Александру Куче наказание по ч.2 ст.296 УК Украины - два года ограничения свободы. Согласно ст.75 УК Украины, приговор в части ограничения свободы, приговор не приводить к выполнению, освободив его от отбывания наказания в основной части с испытанием, установив срок - 2 года", - объявил судья Каневского горрайонного суда Владимир Дубинец.

СУДЬЯ, РАССТРЕЛЯВШИЙ ТРАКТОРИСТА, ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ

Кроме того, такое же наказание получил и другой крестьянин Владимир Лысенко, который помогал Куче в результате стрельбы.

Комментируя решение суда, Куча заявил: "Против власти, короче, не попрешь никак. Что хотят - то делают. Свободно можно выдавать оружие. Пусть стреляют, пусть себе отдыхают. Оно, наверно, так и есть, и так и будет. Пока за них не возьмутся нормально, нормальная власть. По-другому - никак".

НА ХАРЬКОВЩИНЕ ЧИНОВНИК ОБСТРЕЛЯЛ РЫБАКОВ ИЗ КАЛАШНИКОВА

В теле парня до сих пор остается пуля, которую врачи не вынимают из-за угрозы паралича.

В прошлом году в селе Бобрица на Черкасщине в результате ссоры в баре, переросшей в драку, судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Вовк несколько раз выстрелил в местного жителя из пистолета "Макаров".

ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ЛОЗИНСКОГО: НАРДЕПА ПРЯТАЛИ ТАТАРЫ, А "СДАЛА" БЛОНДИНКА

Крестьянина привезли в больницу с тремя пулями в теле. Однако следствие сразу признало Вовка потерпевшим, а Кучу обвинило в нападении. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/traktorista-kotorogo-rasstrelyal-kievskiy-sudya-osudili-na-dva-goda.html
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А хто буде проводити конкурси та кваліфікаційні оцінювання?
Без міжнародних експертів та надання їм права вето на призначення суддів нічого не зміниться!!!
Приклад з плівок прослуховування НАБУ Окружного адмінсуд м. Києва
"25 квітня 2019 року
Суддя Ігор Погрібніченко хвалиться, що успішно пройшов оцінювння і тепер він "доброчесний".
Погрібніченко: Не, ну я тебе скажу, я многие вещи, от те, которые для меня были неприемлемы, бл*дь, до того, как я стал доброчесним, бл*дь, они сейчас абсолютно приемлемы."
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Саме так! Нам потрібний інститут мирових суддів, коли суддю буде обирати і знімати місцева громада. Тоді суддя буде і справді залежний від закону, а не від його корумпованих призначенців.
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Можна навіть піти на таку судейську систему, коли кожна громада буде експерементувати з суддівським уставом. Наприклад якась громада може ввести у себе суд присяжних. Деякі резонансні справи можуть бути розглянуті таким судом. Купити одного суддю можна, а як купити 12 присяжних, яких обирають у лоторейному порядку???
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