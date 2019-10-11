 Нам просто необхідно змінити суддів, інакше в нас вироків нормальних не буде, - Зеленський про судову реформу

Відповідаючи на запитання журналістів у рамках пресмарафону в четвер у Києві про реформування судової системи, він висловив сподівання, що законопроєкт найближчим часом розглядатиметься в Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Немає довіри до суддів ... вони були другими, після депутатів Верховної Ради, з яких ми знімали недоторканність. Коли ми говоримо про довіру до суддів, подивіться на пана Микитася ... прокурори просили заставу в 300 млн грн, відпустили його за 5 млн. Тобто в цілому нам просто необхідно змінити суддів. Не всіх, там будуть конкурси, хтось пройде, хтось ні. Але має зайти молода кров, інакше в цьому вигляді в нас вироків нормальних не буде...", - сказав Зеленський.
Варто зазначити, що рішення щодо Микитася ухвалював Антикорупційний суд, який був сформований на жорсткій конкурсній основі і запустився у вересні.
Водночас президент України Володимир Зеленський заперечує політичне підґрунтя в справах екснардепів - ексвласника ТОВ "Укрбуд девелопмент" (Київ) Максима Микитася і бізнесмена Костянтина Жеваго.
"Колишніх кого? Пана Жеваго? Шість підприємств, він власник, а не колишній власник. Там справи через банк, через виведення грошей. Що таке колишній?" - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресмарафону в Києві в четвер.
"Далі, пан Микитась. Хто такий колишній пан Микитась? Ми знаємо, що дуже багато проблем, кримінальних справ пов'язані з цією людиною. Що? Не треба було? Не треба було підозр? Не потрібно розглядати в суді?" - продовжив президент.
Як повідомлялося, 9 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит" на суму 2,5 млрд грн.
За словами директора бюро Романа Труби, ДБР готує його оголошення в міждержавний розшук.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 жовтня повідомили колишньому нардепу Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.
Так переходит, что вы ноете без умолку.
Мы же все знаем кем и на какие деньги делаются все эти фотожабы.
она заточена на життя по-новому от бпп и ********...ей ))
Запад тоже
В 2017 Петя понял что дальше нельзя отмахиваться и стал имитировать судебную реформу
У Зе полнота власти 1,5 месяца, а уже суды шерстят
Список кандидатві в суди йому каломойша ще мабуть не приніс.
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3. Идить у сраку ничого никому не должен!
5. Билет на Ростов.
и реХвормы своего бездонного кармана ))
капец лютый!!!
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Самого же судью, который выпустил в крестьянина пять пуль из пистолета "Макаров", признали потерпевшей стороной.
КИЕВСКИЙ СУДЬЯ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО СТРЕЛЬБА В ПАРНЯ БЫЛА САМООБОРОНОЙ
Тракториста объявили виновным в нападении на судью, а использование огнестрельного оружия Вовком признали правомерной самозащитой.
"Назначить Александру Куче наказание по ч.2 ст.296 УК Украины - два года ограничения свободы. Согласно ст.75 УК Украины, приговор в части ограничения свободы, приговор не приводить к выполнению, освободив его от отбывания наказания в основной части с испытанием, установив срок - 2 года", - объявил судья Каневского горрайонного суда Владимир Дубинец.
СУДЬЯ, РАССТРЕЛЯВШИЙ ТРАКТОРИСТА, ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ
Кроме того, такое же наказание получил и другой крестьянин Владимир Лысенко, который помогал Куче в результате стрельбы.
Комментируя решение суда, Куча заявил: "Против власти, короче, не попрешь никак. Что хотят - то делают. Свободно можно выдавать оружие. Пусть стреляют, пусть себе отдыхают. Оно, наверно, так и есть, и так и будет. Пока за них не возьмутся нормально, нормальная власть. По-другому - никак".
НА ХАРЬКОВЩИНЕ ЧИНОВНИК ОБСТРЕЛЯЛ РЫБАКОВ ИЗ КАЛАШНИКОВА
В теле парня до сих пор остается пуля, которую врачи не вынимают из-за угрозы паралича.
В прошлом году в селе Бобрица на Черкасщине в результате ссоры в баре, переросшей в драку, судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Вовк несколько раз выстрелил в местного жителя из пистолета "Макаров".
ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ЛОЗИНСКОГО: НАРДЕПА ПРЯТАЛИ ТАТАРЫ, А "СДАЛА" БЛОНДИНКА
Крестьянина привезли в больницу с тремя пулями в теле. Однако следствие сразу признало Вовка потерпевшим, а Кучу обвинило в нападении. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/traktorista-kotorogo-rasstrelyal-kievskiy-sudya-osudili-na-dva-goda.html
Без міжнародних експертів та надання їм права вето на призначення суддів нічого не зміниться!!!
Приклад з плівок прослуховування НАБУ Окружного адмінсуд м. Києва
"25 квітня 2019 року
Суддя Ігор Погрібніченко хвалиться, що успішно пройшов оцінювння і тепер він "доброчесний".
Погрібніченко: Не, ну я тебе скажу, я многие вещи, от те, которые для меня были неприемлемы, бл*дь, до того, как я стал доброчесним, бл*дь, они сейчас абсолютно приемлемы."