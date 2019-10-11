EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  500  29
Все про:ВР (5883) Зеленський (3187) земля (392) земельна реформа (56) Сольський Микола (1)

 Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк

Група депутатів з фракції "Слуга народу", серед яких глава профільного комітету Микола Сольський, зареєструвала в Раді оновлений законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" №2178-10.

"Прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар - іноземець. До 1 січня 2024 року. Також зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%. Це основне", - повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" народний депутат фракції "Слуга народу", один з авторів законопроєкту, Дмитро Костюк, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив один з авторів, у ньому були враховані зауваження, висловлені напередодні на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками аграрної галузі.

Також читайте: Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов

"Зміни торкнулися, зокрема, питання можливої покупки землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді в п'ятницю (11 жовтня, – ред.)", - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні в релізі на сайті президента про підсумки зустрічі повідомлялося, що її учасники висловилися за поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці отримають таку можливість тільки на останньому етапі реформи. У первісному законопроєкті нерезиденти (за винятком країни-агресора) могли купувати українську землю на рівних з резидентами тільки за єдиної умови - створивши компанію-резидента.

Зеленський у четвер під час пресмарафону також підтримав ідею, що якийсь час землю треба продавати тільки українцям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153376
 
 
 Топ коментарі
 
Ну никак не уймутся ЗЕбанутые, ну не слышат они «НЕТ продаже земли», о котором заявляет большинство граждан Украины.
 показати весь коментар
 
Скоро вся украинская земля будет в офшорах🤦🏼‍♂️
 показати весь коментар
 
в условиях надвигающегося недопроизводства продовольствия,вздорожания продуктов,голода в климатически неблагоприятніх странах - кем нужно быть,чтобы продать свои чернозёмы навсегда,и смотреть,как урожаи с твоей бывшей земли уходят за рубеж,а вырученные за них еньги давно уже просраны?
Это что - неоголодомор? или мегажадность ? или поступок пришлых людей ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жесть, хотят разрешить покупку иностранцам...
 показати весь коментар
 
 
Скоро вся украинская земля будет в офшорах🤦🏼‍♂️
 показати весь коментар
 
 
зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%.
 показати весь коментар
 
скоро 'зємля налєтіт на нєбєсную ось' Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк - Цензор.НЕТ 9034
 показати весь коментар
 
Эти уроды - рептилоиды поменяли шило на мыло - до 24 года нельзя, а потом можно скупать землю иностранцам. А нахрен она кому нужна и земля и Украина для них чужая, они к ней относятся как шакалы.Они напрочь не хотят понять,что цивилизованные страны свои земли не распродают, у них не менее 60% земли в госсобственности. Эти уроды земельную реформу копируют у нищебродов, а не у цивилизованных богатых стран. Гнать надо этих антиукраинских шакалов с Рады и Украины.
 показати весь коментар
 
 
ще раз.Зрадо..обам


зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%.



2.землю іноземцям навіть без обмежень планував продавати ще Уряд Юлєчки
 показати весь коментар
 
Ну хоть пиндюлины доходят.
Уже хорошо. Посмотрим какой из вариантов принтер голосовать будет.
 показати весь коментар
 
Тиск суспільства на владу робить проекти законів більш адекватними.
 показати весь коментар
 
 
Ну никак не уймутся ЗЕбанутые, ну не слышат они «НЕТ продаже земли», о котором заявляет большинство граждан Украины.
 показати весь коментар
 
 
Тут какой-то Василишин говорит, что зелёным поставлена задача, доприватизировать оставшуюся промышленность и распродать землю. Ещё говорит, что Аваков, лизоблюд Геращенко и Гончарук такие же как Ляшко и ещё много всего интересного рассказывает.
 показати весь коментар
 
 
https://zsu.org.ua/andrij-martin/90-2011-05-08-06-38-07

В даний час у Польщі 2 млн. приватних господарств, які займають 90% всіх сільськогосподарських угідь і на які припадає приблизно такий же відсоток від загального обсягу сільськогосподарського виробництва. На ферми з площею більше 15 га припадає 9% від загальної кількості господарств. Але при цьому вони охоплюють 45 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. Більше половини домашніх господарств у Польщі виробляють продукцію для власного споживання.

Стаття 20 Конституції визнає соціальну ринкову економіку, засновану на свободі економічної діяльності, приватній власності, а також солідарності, діалозі та співпраці між соціальними партнерами, основою економічної системи Польщі. Сільське господарство Польщі базується на сімейній формі господарювання. фермі - це прямо вказано у статті 21 Конституції.
 показати весь коментар
 
в условиях надвигающегося недопроизводства продовольствия,вздорожания продуктов,голода в климатически неблагоприятніх странах - кем нужно быть,чтобы продать свои чернозёмы навсегда,и смотреть,как урожаи с твоей бывшей земли уходят за рубеж,а вырученные за них еньги давно уже просраны?
Это что - неоголодомор? или мегажадность ? или поступок пришлых людей ?
 показати весь коментар
 
 
На чужой земле предприятия станут неконкурентноспособными.
Будет дефолт за дефолтом и руина в итоге.
 показати весь коментар
 
 
На чужой земле предприятия станут неконкурентноспособными.

маячня.
 показати весь коментар
 
це ваше твердження ,що суперечить ринковим законам(як я зрозумів з контексту):

На чужой земле предприятия станут неконкурентноспособными.ви і доводьте.
 показати весь коментар
 
почуйте!

зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%.
 показати весь коментар
 
Идеальное решение для "товарищей" с двумя гражданствами (когда второе - не украинское - в тайне).
 показати весь коментар
 
таймер к чему что польская продукция дешевле и качественнее? Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк - Цензор.НЕТ 3132
удивил - этому таймеру лет 7
 показати весь коментар
 
Простая математика говорит о том,что сдача госземель в аренду дает 2 млрд долларов в год.Зачем продавать?Разве что евреи-хабадники решили вложиться в украинский чернозем,тогда конечно.
 показати весь коментар
 
 
аренда-це "витягування соків" з землі.Рапс і соняшник..Це мільярдери косюки ,мільйонери у мінагрополітики і неринкова оплата аренди..
 показати весь коментар
 
Зачем ты придуриваешься?Государство в состоянии контролировать качество почвы и при его ухудшении расторгать аренду с мародёрами
 показати весь коментар
 
 
нам бы расторгнуть дела с кудрявым мародером Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк - Цензор.НЕТ 6641
и надо чтото делать с сектой 9% Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк - Цензор.НЕТ 1375 Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк - Цензор.НЕТ 1375
 показати весь коментар
 
Они все понимают и разгаваривать с СН бесполезно. Нужно только готовиться, переписать всех любителей земли и не забывать до треьего колена чтоб было кому виддячить.С этого надо начинать.
 показати весь коментар
 
Единственная задача Зеленского-продать украинскую землю своим хозяевам ХАБАДНИКАМ.Вся другая его деятельность только для отвода глаз и не имеет для него никакого значения
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору