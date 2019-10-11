 Оновлений земельний законопроєкт вводить заборону купівлі землі бенефіціарами-іноземцями до 2024 року, - нардеп від СН Костюк

"Прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар - іноземець. До 1 січня 2024 року. Також зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%. Це основне", - повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" народний депутат фракції "Слуга народу", один з авторів законопроєкту, Дмитро Костюк, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомив один з авторів, у ньому були враховані зауваження, висловлені напередодні на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками аграрної галузі.
"Зміни торкнулися, зокрема, питання можливої покупки землі нерезидентами, проте деталі будуть на зустрічі в Раді в п'ятницю (11 жовтня, – ред.)", - сказав співрозмовник агентства.
Напередодні в релізі на сайті президента про підсумки зустрічі повідомлялося, що її учасники висловилися за поетапне введення ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці отримають таку можливість тільки на останньому етапі реформи. У первісному законопроєкті нерезиденти (за винятком країни-агресора) могли купувати українську землю на рівних з резидентами тільки за єдиної умови - створивши компанію-резидента.
Зеленський у четвер під час пресмарафону також підтримав ідею, що якийсь час землю треба продавати тільки українцям.
зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%.
2.землю іноземцям навіть без обмежень планував продавати ще Уряд Юлєчки
Уже хорошо. Посмотрим какой из вариантов принтер голосовать будет.
В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. В Голландии - 100 %.
В даний час у Польщі 2 млн. приватних господарств, які займають 90% всіх сільськогосподарських угідь і на які припадає приблизно такий же відсоток від загального обсягу сільськогосподарського виробництва. На ферми з площею більше 15 га припадає 9% від загальної кількості господарств. Але при цьому вони охоплюють 45 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. Більше половини домашніх господарств у Польщі виробляють продукцію для власного споживання.
Стаття 20 Конституції визнає соціальну ринкову економіку, засновану на свободі економічної діяльності, приватній власності, а також солідарності, діалозі та співпраці між соціальними партнерами, основою економічної системи Польщі. Сільське господарство Польщі базується на сімейній формі господарювання. фермі - це прямо вказано у статті 21 Конституції.
Это что - неоголодомор? или мегажадность ? или поступок пришлых людей ?
Будет дефолт за дефолтом и руина в итоге.
маячня.
На чужой земле предприятия станут неконкурентноспособными.ви і доводьте.
зменшили відсоток: не 15%, а 8% в межах області, а також обмеження в громадах - 35%.
удивил - этому таймеру лет 7
и надо чтото делать с сектой 9%