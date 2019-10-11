 Немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили Пашинського в СІЗО, - втрачається справедливість судочинства", - юрист Камєнєв

Про це заявив в ефірі Українського радіо виконавчий директор громадської організації "Правозахисна ініціатива", юрист, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Михайло Камєнєв, передає Цензор.НЕТ.

Михайло Камєнєв зазначає, що хоча упродовж двох років Пашинський перебував на свободі без інцидентів, під арешт його чомусь було відправлено саме зараз, хоча якихось значних подій не відбулося.

"Навіть за найсправедливішого та найчеснішого слідства у справі Пашинського дуже важко пояснити, що сталося такого, що його треба відправляти в СІЗО, для цього немає раціональних юридичних аргументів. А без цього втрачається справедливість судочинства", – переконаний Михайло Камєнєв.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило розслідування, що адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці.