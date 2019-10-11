EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1513  18
Все про:Зеленський (3187) Мотор_СІч (19) Антимонопольний комітет (161) Абромавичус (88)

 "Мотор Січ" потрібно зберегти і розібратися, як вирішити питання з китайськими партнерами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завод "Мотор Січ" має бути збережений, незважаючи на те, скільки акцій підприємств залишиться в українській власності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив вчора під час пресмарафону.

"Тут не пріоритет в тому, яка країна може бути партнером України в "Мотор Січі". Наш пріоритет, щоб у нас залишилося підприємство. Вивчити, хто його хотів (я зараз не про китайців, вони платили гроші) "розпиляти", стратегічне підприємство України. Ми це повинні вивчити і потім - як вирішувати питання, з китайськими партнерами, тому що там дуже складна історія. Там кошти кредитні у людей, які придбали акції, і брали вони їх в державному китайському банку", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що знає багато деталей про ситуацію навколо "Мотор Січі". "Там історія починається з того, що більше 50% було на різних західних компаніях, більшість з них - офшорні, які придбали інші люди. Наскільки я знаю, громадяни КНР, придбали ці відсотки", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січі" китайцями - Лямець

Зеленський зазначив, що ще "дуже багато українських чиновників, людей в уряді лобіювали цю історію". "Більше того, зараз вивчається питання Антимонопольним комітетом, чи були ці особи пов'язані між собою", - додав він.

Крім того, за словами президента, "китайські представники придбали і в Україні частину акцій".

Зеленський нагадав, що РНБО ще до його президентства вивів "Мотор Січ" з переліку стратегічних підприємств України.

Президент вказав, що "паралельно є історія, що на території іншої країни будувався такий самий схожий завод". "І ходили, знову-таки, чутки, що наш персонал з документами, частину людей, можуть перевезти в іншу країну", - додав він.

Президент вказав, що разом із "Мотор Січчю" могли перейти документи "іншого нашого конструкторського бюро", і підкреслив, що в цій справі є ще й питання нацбезпеки.

Читайте: СБУ здійснює досудове розслідування у справі про диверсію та державну зраду на підприємстві "Мотор Січ"

Зеленський підкреслив, що АМКУ, гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус і правоохоронні органи вивчають загалом це питання.

Нагадаємо, директор зі зв'язків з громадськістю ПАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі". При цьому близько 75% акцій фактично належить групі китайських власників і в разі позитивного рішення АМКУ кінцеві покупці Skyrizon і Xinwei Group подарують державі Україна 25% і візьмуть на себе питання 100% завантаження підприємства і соціальні гарантії. Проти передачі контролю над підприємством китайському інвестору виступають США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153374
 
 
 Топ коментарі
 
Вставить в жопу Богуслаеву пропеллер и выслать в Китай без права возвращения .
Он всё замутил , пусть он и рассказывает китайцам сказки .
А завод вернуть в государственную собственность .
 показати весь коментар
 
Украинские АНы нужны во всем мире, вот вам и загрузка "Мотор Сич", финансировать на полную Киевское и Харьковское авиапредприятия и через некоторое время в стране будет валюта за продажу украинских самолётов. Консерваторы совковый мешают жить и развиваться Украине. В одну только Южную Америку пошло бы не менее 500 самолётов АН-74, востребованность на другие модели тоже большая.
 показати весь коментар
 
Недавно задал своему ребенку философский вопрос: "может ли стать клоун президентом страны, может ли командовать клоун армией?". На что она мне ответила: "работа клоуна - смешить людей поэтому руководить страной он не научен. Клоуны не служат в армии поэтому командовать армией он тоже не может". Если элементарные вещи понимает 6-летний ребенок, то походу у 73% взрослых мозгов еще меньше чем у малышей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зє вибрав американську позицію. Тут він правий. Однак де взяти закази для Мотор Січі?
 показати весь коментар
 
 
представь себе что Мотор может делать комплектующие и для Боинга и для Эрбаса
 показати весь коментар
 
Вставить в жопу Богуслаеву пропеллер и выслать в Китай без права возвращения .
Он всё замутил , пусть он и рассказывает китайцам сказки .
А завод вернуть в государственную собственность .
 показати весь коментар
 
 
Богуслаев не просто рыгоанал но и москвофил.
 показати весь коментар
 
 
Украинские АНы нужны во всем мире, вот вам и загрузка "Мотор Сич", финансировать на полную Киевское и Харьковское авиапредприятия и через некоторое время в стране будет валюта за продажу украинских самолётов. Консерваторы совковый мешают жить и развиваться Украине. В одну только Южную Америку пошло бы не менее 500 самолётов АН-74, востребованность на другие модели тоже большая.
 показати весь коментар
 
 
Цензор пропустил, что пр Порошенко РНБО вычеркнула "Мотор сич" из перечня стратегичесих предпрятий. Это все объясняет кото готовил его продажу.
 показати весь коментар
 
Канешно не. Он стал жертвой коварного Пороха, один раз съев рошенку...
 показати весь коментар
 
Недавно задал своему ребенку философский вопрос: "может ли стать клоун президентом страны, может ли командовать клоун армией?". На что она мне ответила: "работа клоуна - смешить людей поэтому руководить страной он не научен. Клоуны не служат в армии поэтому командовать армией он тоже не может". Если элементарные вещи понимает 6-летний ребенок, то походу у 73% взрослых мозгов еще меньше чем у малышей.
 показати весь коментар
 
 
Конечно распилить,а на его месте построить "Международный университет по подготовке клоунов евреев"
 показати весь коментар
 
С американскими "партнерами" уже "разобрались", с европейскими уже видимо тоже, теперь дошла очередь до китайских. Не покидает только ощущение что все они гуртом с РФ разберутся с нами далеко не по"партнерски", а мы разведем ( или поднимем ) руки и скажем " ну что руками махать".
 показати весь коментар
 
Пока один из лучших дружбанов путина Богуслаев будет у руля Мотор Сичи, единственно, что сможет Украина - держать его за фалды, чтобы он не утянул в рашу или к ее партнерам крупнейшую авиамоторную фирму со всеми ее секретами
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору