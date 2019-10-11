 "Мотор Січ" потрібно зберегти і розібратися, як вирішити питання з китайськими партнерами, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив вчора під час пресмарафону.

"Тут не пріоритет в тому, яка країна може бути партнером України в "Мотор Січі". Наш пріоритет, щоб у нас залишилося підприємство. Вивчити, хто його хотів (я зараз не про китайців, вони платили гроші) "розпиляти", стратегічне підприємство України. Ми це повинні вивчити і потім - як вирішувати питання, з китайськими партнерами, тому що там дуже складна історія. Там кошти кредитні у людей, які придбали акції, і брали вони їх в державному китайському банку", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що знає багато деталей про ситуацію навколо "Мотор Січі". "Там історія починається з того, що більше 50% було на різних західних компаніях, більшість з них - офшорні, які придбали інші люди. Наскільки я знаю, громадяни КНР, придбали ці відсотки", - розповів він.

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Зеленський зазначив, що ще "дуже багато українських чиновників, людей в уряді лобіювали цю історію". "Більше того, зараз вивчається питання Антимонопольним комітетом, чи були ці особи пов'язані між собою", - додав він.

Крім того, за словами президента, "китайські представники придбали і в Україні частину акцій".

Зеленський нагадав, що РНБО ще до його президентства вивів "Мотор Січ" з переліку стратегічних підприємств України.

Президент вказав, що "паралельно є історія, що на території іншої країни будувався такий самий схожий завод". "І ходили, знову-таки, чутки, що наш персонал з документами, частину людей, можуть перевезти в іншу країну", - додав він.

Президент вказав, що разом із "Мотор Січчю" могли перейти документи "іншого нашого конструкторського бюро", і підкреслив, що в цій справі є ще й питання нацбезпеки.

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Зеленський підкреслив, що АМКУ, гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус і правоохоронні органи вивчають загалом це питання.

Нагадаємо, директор зі зв'язків з громадськістю ПАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі". При цьому близько 75% акцій фактично належить групі китайських власників і в разі позитивного рішення АМКУ кінцеві покупці Skyrizon і Xinwei Group подарують державі Україна 25% і візьмуть на себе питання 100% завантаження підприємства і соціальні гарантії. Проти передачі контролю над підприємством китайському інвестору виступають США.