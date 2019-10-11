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 Упевнений, що зможу домовитися з олігархами про невтручання в редакційну політику телеканалів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що зможе домовитися з олігархами-власниками національних телеканалів про відмову від втручання в редакційну політику ЗМІ.

"Я впевнений, що я з ними зможу домовитися (про невтручання в редакційну політику. - Ред.), якщо мене не будуть штовхати з усіх боків ті, заради кого я планую про це домовлятися", - сказав Зеленський під час пресмарафону в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку Зеленського, деолігархізація медіа має привести до того, що всі власники телебачення, засобів масової інформації та інтернет-платформ ("якщо ці платформи мають дуже великий вплив") мають бути бізнесменами, а не політиками.

"Тобто міноритарними власниками мають бути. У них може бути портфель в 90%, в 98%, але вони не мають впливати на політику тієї чи іншої платформи, телебачення, ЗМІ. Це управляється тільки законом. Цей закон ми маємо розробити", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу, щоб люди в Білорусі не були в інформаційному вакуумі, - Зеленський розповів, що домовився з Лукашенком про трансляцію українських телеканалів

Він зазначив, що підготовкою нового законодавчого акта має зайнятися Міністерство культури, молоді і спорту, а за його дотриманням у майбутньому стежитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

"Бородянський (міністр культури, молоді та спорту Олександр Бородянський. - Ред.) з Нацрадою (з телерадіомовлення. - Ред.), можна з президентом, мають створити цей законопроєкт, потім показати його Верховній Раді, далі зустрітися з усіма олігархами - як би нам не хотілося, але вони є власниками. Сісти і сказати: дивіться, впливати на політику в Україні більше не можна", - підкреслив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що в Україні всі телеканали, які мають суттєве покриття, так чи інакше належать відомим бізнесменам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153373
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля просто врет, он уже и так давно договорился о своём. Благодаря им он и к власти пришел

Уверен, что смогу договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9703
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Сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки полны уверенности в себе.
© Буковски
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Типичный МАЛОРОС , прекланяющийся перед феодалами
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Охлократия под властью олигархата.
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Зеля просто врет, он уже и так давно договорился о своём. Благодаря им он и к власти пришел

Уверен, что смогу договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9703
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Вместо того, чтобы посадить криминальных олигархов и вернуть обществу и армии все ими наворованное, он с ними договаривается. С Путиным договаривается, скоро целоваться будет, с Трампом договаривался до его импичмента, с сатаной договаривается, думаю договорится до своего импичмента, нельзя быть таким эмоционально и интеллектуально тупым, так не уважать народ, который защищает страну и погибает на фронте, торговать с агрессором и иметь с ним безвиз, расширять торговлю, мечтать о личной встрече с Путиным и глупо надеяться что он за красивые глаза зеленки бросит свою стратегическую цель и цель всей власти Кацапии - завоевание Украины.Просто удивляет такая глупость и бесшабашность наших политиков - олигофренов и рептилоидов. абсолютное отсутствие тактики и стратегии государства, нарушение Конституции, наплевательство на все и вся. Беспредел.
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та ні, він просто робить те саме, що свого часу робив путін на росії - перебирає контроль над телебаченням, а потім почнеться формування образу вови, як рятівника країни та "поднімателя України з колін". щож, поки ще кримінальну відповідальність за правду не ввели, скажу як є: зеленський - *****.
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А сделать значит Украину без олигархов СЛАБО?
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Отнять у Пети Рошен и Пятый? Такое только агенткремля может предложить
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А у вас в Германии все ТВ под олигархами?
В Словакии жтого нет
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Нет конечно ты что

Просто с предложениями отнять у олигархов СМИ ты рискуешь быть названной агентомкремля соевыми ботами
Если ты конечно обо всех олигархах
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Не, это глупость. Деолигархизация СМИ с 98% акций у олигарха - утопия.
Никакой закон о запрете влияния при таком раскладе не будет работать
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У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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Баран , экономику поднимай !
А тут одно из двух - либо поднимать экономику и доходы граждан , либо договариваться с аллигаторхами !
Ты не договариваться с ними должен , а уничтожать их как класс .
Идиот хитрожопый .
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Чотири людини, так звані олігархи, портять повітря в Україні, а саме - Коломойський, Пінчук, Ахмєтов, Фірташ. Чотири!
Про ху...йла Мовчу.
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Вова, так если будет закон, то договариваться уже не нужно. Или нужно? По доброй еврейской традиции..
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Судя по косвенным данным решение по «Приватбанку» уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. «Приват» останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен «Это решение суда, мы не можем вмешиваться». Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
Порошенко такие деньги с кармана вынул и дал армии, а это чмо отбирает у страны 1 млрд. дол. во время войны и отдает своему хозяину, который ранее уже грабил страну на десятки млрд. дол. Интересно узнать какой судья приговорит своих близких и себя.
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С олигархами не договариваться надо а сажать. Брател из 90 .
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геніяльно!!!!
це теж саме, що домовитися з собакою, щоб вона не їла ковбасу, яка висить в неї на шиї!!!
навіщо тоді олігарху телеканал, якщо він не видає потрібної інформації?
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Ідійот. Хто платить гроші, той і танцює дєвушку телеканал.
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Дурня какая-то. Это, как если бы закон, предписывающий, что фермер должен сажать на своём поле.
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Телеканалы покупались что бы влиять на население, каналы практически все дотационные, зачем олигархи будут давать деньги каналам на безвозмоздной основе. А завтра он будет рассказывать что договориться с олигархами что они все свои прибыли будут отправлять в казну государства) он или идиот или всех вокруг идиотами считает.
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Сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки полны уверенности в себе.
© Буковски
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Так вроде как обещал садить весной. Или я что то упустил?
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так не казав, саме якою весною))
Може - наступною?
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я не знаю, честно. с одной стороны олигархи это плохо. с другой-***** уничтожил всех олигархов и что мы имеем чистый Мордор.
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Велика проблема в Україні -
це прихована пропаганда і агітація, яка маскується під журналістику, та широко розповсюджує думку
оліхархів, або влади, щоб впливати на електорат. Для багатьох це робота.
Це форма журналістики, але це безвідповідальна форма журналістики. В Україні олігархи як і раніше впливають
на медіа, з якими Зеленський, хоче домовитись - така була відповідь на
пресконференції. Щоб позбутися впливу оліхархів на ЗМІ президенту не домовлятися з ними треба,
тому що це призведе до залежності президента від олігархів. Відповідь проста:
різноманітність, тобто щоб ЗМІ володіли різні акціонери і не було людини , яка б
стояла за виданням.
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Шутник однако. А вроде в этой области не один пуд соли съел. А на кой тогда олигархам СМИ и ТВ для "охри --тельного" дохода что ли. "Кто платит, тот и заказывает музыку" ( а платят олигархи, каналы у нас Медведчука, Порошенко, Левочкина-Фирташа, Коломойского, Ахметова, Пинчука, Суркисов ну и региональных баронов поменьше.) а про их журналистов можно сказать другой поговоркой Дикого Запада " Не стреляйте в тапера, он играет как может" ( или как позволяют, а куда они денутся с "подводной лодки", тем более что все каналы "чьи то", на рынок овощами торговать...)
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