 Упевнений, що зможу домовитися з олігархами про невтручання в редакційну політику телеканалів, - Зеленський

"Я впевнений, що я з ними зможу домовитися (про невтручання в редакційну політику. - Ред.), якщо мене не будуть штовхати з усіх боків ті, заради кого я планую про це домовлятися", - сказав Зеленський під час пресмарафону в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На думку Зеленського, деолігархізація медіа має привести до того, що всі власники телебачення, засобів масової інформації та інтернет-платформ ("якщо ці платформи мають дуже великий вплив") мають бути бізнесменами, а не політиками.
"Тобто міноритарними власниками мають бути. У них може бути портфель в 90%, в 98%, але вони не мають впливати на політику тієї чи іншої платформи, телебачення, ЗМІ. Це управляється тільки законом. Цей закон ми маємо розробити", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що підготовкою нового законодавчого акта має зайнятися Міністерство культури, молоді і спорту, а за його дотриманням у майбутньому стежитиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
"Бородянський (міністр культури, молоді та спорту Олександр Бородянський. - Ред.) з Нацрадою (з телерадіомовлення. - Ред.), можна з президентом, мають створити цей законопроєкт, потім показати його Верховній Раді, далі зустрітися з усіма олігархами - як би нам не хотілося, але вони є власниками. Сісти і сказати: дивіться, впливати на політику в Україні більше не можна", - підкреслив Володимир Зеленський.
Він також зазначив, що в Україні всі телеканали, які мають суттєве покриття, так чи інакше належать відомим бізнесменам.
В Словакии жтого нет
Просто с предложениями отнять у олигархов СМИ ты рискуешь быть названной агентомкремля соевыми ботами
Если ты конечно обо всех олигархах
Никакой закон о запрете влияния при таком раскладе не будет работать
А тут одно из двух - либо поднимать экономику и доходы граждан , либо договариваться с аллигаторхами !
Ты не договариваться с ними должен , а уничтожать их как класс .
Идиот хитрожопый .
Про ху...йла Мовчу.
Порошенко такие деньги с кармана вынул и дал армии, а это чмо отбирает у страны 1 млрд. дол. во время войны и отдает своему хозяину, который ранее уже грабил страну на десятки млрд. дол. Интересно узнать какой судья приговорит своих близких и себя.
це теж саме, що домовитися з собакою, щоб вона не їла ковбасу, яка висить в неї на шиї!!!
навіщо тоді олігарху телеканал, якщо він не видає потрібної інформації?
дєвушкутелеканал.
© Буковски
Може - наступною?
це прихована пропаганда і агітація, яка маскується під журналістику, та широко розповсюджує думку
оліхархів, або влади, щоб впливати на електорат. Для багатьох це робота.
Це форма журналістики, але це безвідповідальна форма журналістики. В Україні олігархи як і раніше впливають
на медіа, з якими Зеленський, хоче домовитись - така була відповідь на
пресконференції. Щоб позбутися впливу оліхархів на ЗМІ президенту не домовлятися з ними треба,
тому що це призведе до залежності президента від олігархів. Відповідь проста:
різноманітність, тобто щоб ЗМІ володіли різні акціонери і не було людини , яка б
стояла за виданням.