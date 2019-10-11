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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3187) Путін (10985) Росія (20146) США (5628) Трамп (2136)

 "Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова піти на якусь домовленість з керівництвом РФ щодо України за її спиною.

"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що в сучасному світі про таку "операцію" рано чи пізно все одно стане відомо.

Президент України заявив, що вірить запевненням Трампа в підтримці України.

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"Але це життя. І може бути все не так, як ми собі уявляємо. Це буде тоді поганий сигнал. Якщо є якась домовленість про Україну між США і Росією без участі України, і ми дізнаємося про це, то це буде поганий сигнал не тільки для нас і для США", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153372
 
   
 Топ коментарі
 
пацаны бальшой палитикой занялись.. - и ето страшно!
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Моника опозорила Украину в США. Ну а что ещё можно ожидать от наркомана.
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ах ну да - маленький криворогатый предатель.
всем шо сделать?
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пацаны бальшой палитикой занялись.. - и ето страшно!
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Ты о себе, алкаш?
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Похоже Лолиту Мальдивскую очень скоро будут сношать по взрослому:


"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6159
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Между тем американский телеканал "Фокс ньюс" сообщил, что американские военные получили приказ от президента США Дональда Трампа не препятствовать проведению операции Турции в Сирии.

Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал отозвать американские войска из Сирии, за что подвергся критике со стороны курдских формирований, сыгравших большую роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

а вдруг)
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Я хотел бы, я думаю у меня получится, верьте мне без пояснений, я не в курсе, но думаю, что всё будет нормально и тп.

Это что за позиция? А если не будет? А если ты ошибаешься? А если не получиться. То, что тебе причандалы крышка прибьёт, то не беда. Что тогда делать Украине?
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Моника опозорила Украину в США. Ну а что ещё можно ожидать от наркомана.
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Зеля, ты на каком посту, что должен оторвать жопу от кресла и кое-что от рояля и активно работать, чтоб такие сделки без участия и согласия Украины не заключались.
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"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - сделка была в Будапеште,которую рашист не выполнил,а для этого,что бы прикрыть невыполненную сделку в Будапеште ,рашист с американцев пошли на очереджную сделку- придумали Минскую,но уже без американца,дальше формулу рашиста"штанмаеровскую" которую тоже американец подтакивает , дальше "нормандскую" и все эти сделки касаются и Америки рашиста ,ибо они ********* Украины...и ее народа...от начала невыполнения Будапештской сделки ,при которой был мир в Европе и в Украине.
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"Настоящий Президент,как никто другой,должен знать,что верить в наше время нельзя никому - порой даже самому себе.." (с)
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Блажен к то верует. Достаточно вспомнить Ялту февраль 19045. Когда Запад и СССР делили влияние в Европе. Сохранилась даже бумажка с расписыванием процентов. Первая цифра это проценты СССР, вторая Запада. ( Румыния 90 на 10, Греция 10 на 90, Югославия 50 на 50, Венгрия 50 на 50, Болгария 75 на 25 Польшу и Чехословакию видимо "не делили " а напрямую сдали СССР ( я уж молчу о государствах Прибалтики). Правда СССР на эти "договоренности как обычно с подписанием каких либо договоренностей поступала. и Румыния и Венгрия и Болгария пошли по 100%, в Греции устроили гражданскую войну и были близки к 100%, если бы Запад не плюнул и напрямую не вмешался "разрулив" эту ситуацию в свою пользу ( но грекам в этой мясорубке досталось по полной), Югославия пошла по "своему пути" ни вам ни вам, за что в СМИ СССР назвали "фашистским режимом" и запроданцами. Или Зе думает что Мир изменился, наивный...
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