 "Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - Зеленський

"Між США і Росією можуть бути будь-які угоди, але хотів би вірити, що вони не стосуються України", - сказав він під час пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що в сучасному світі про таку "операцію" рано чи пізно все одно стане відомо.
Президент України заявив, що вірить запевненням Трампа в підтримці України.
"Але це життя. І може бути все не так, як ми собі уявляємо. Це буде тоді поганий сигнал. Якщо є якась домовленість про Україну між США і Росією без участі України, і ми дізнаємося про це, то це буде поганий сигнал не тільки для нас і для США", - зазначив він.
всем шо сделать?
Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал отозвать американские войска из Сирии, за что подвергся критике со стороны курдских формирований, сыгравших большую роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.
а вдруг)
Это что за позиция? А если не будет? А если ты ошибаешься? А если не получиться. То, что тебе причандалы крышка прибьёт, то не беда. Что тогда делать Украине?