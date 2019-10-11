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 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) Коломойський (601) Пінчук (91)

 Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність якихось відомих йому фактів впливу на нього з боку олігархів Ігоря Коломойського або Віктора Пінчука, однак допускає спроби такого впливу.

"Я не відчуваю зовсім впливу на мене з цих двох сторін. Може, я ще не розбираюся, якихось речей не бачу. Може, це вплив - це не просто розмови і якісь дзвінки, може, це якісь кроки і якісь люди, які з'являються поруч зі мною, але я точно цього не відчуваю. Я переконаний, що цього немає", - сказав він під час пресмарафону в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я допускаю, що може якісь кроки є, які я не бачу, але я точно побачу - це питання часу. Ніхто на мене не буде впливати", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що його відносини з цими людьми будуть вибудовуватися тільки на тому, щоб були "нормальні, рівні правила", щоб вони жили за законом і вкладали наявні у них гроші в Україну.

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"Це все, що я можу точно гарантувати. Бути якоюсь лялькою і маріонеткою? Мені це зовсім нецікаво: в чому сенс, в чому кайф? Навіщо мені це робити?", - підсумував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153370
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да. Заводы ферросплавов получили тучу преференций, и импорт электроэнергии из РФ ("торговля на крови", не ?)
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Это оно само как-то вышло. Как и финансовые компенсации МАУ. Как и торговля угольком с Роисей.
Никакой связи с Коломойским. Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 397
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Тут помню , тут не помню - кокс страшная весчь )).
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Верю, как и то что твоя пресс- конференция достойная.
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Ну это хорошо, что уверен. А точно не знаешь? Чтобы наверняка...
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Ну да. Заводы ферросплавов получили тучу преференций, и импорт электроэнергии из РФ ("торговля на крови", не ?)
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Это оно само как-то вышло. Как и финансовые компенсации МАУ. Как и торговля угольком с Роисей.
Никакой связи с Коломойским. Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 397
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Так к миру движется паровоз, разведут войска по тылам, отберут оружие у кого надо и все на стройки пятилетки! Надо просто перестать стрелять, дать воду Крыму и открыть воздушное сообщение с соседом.
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А "союзу Бородая" амнистия полагается, не ? Всё ж десятки тысяч наёмников, у которых руки по локоть в крови граждан Украины.
Или "понять, простить" надо ?
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И Коломойский просто очень хороший аналитик, поэтому он сумел предсказать назначения Богдана, Гончарука, Авакова и т.д.
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Ну положим Беня предсказал победу Зеленского задолго до выборов. Хотя лично я в это не верил. Так что аналитик Беня таки неплохой.
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Еще надо отметить, что Коломойский, как крайне честный человек, не влияет на редакционную политику своего канала, поэтому запуск проекта "Слуга народа" и сплошной Зеленский в эфире "1+1" перед выборами и даже в день тишины (что он крайне не одобрял) для Коломойского стали сюрпризом и он просто использовал эти данные в своем анализе.
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"Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?" ,,,,,что бы манекеном президента Украины...
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Тут помню , тут не помню - кокс страшная весчь )).
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Хуцпа продолжается. Интересно что зебилы загавкают когда он выплатит бене компенсацию за приват?
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А уже к этому предпосылки есть что выплатит? Вообще-то это должен решать суд.
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Не переживай выплатит - порядка 1 млрд долларов А потом зебилы запоют про нерефнеинфицированный суд Петей , а что этим судом пользуется беня с Богданом , то зе здесь не причем Царь хороший - это бояры плохие
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Предпосылки появились, как только к власти пришли слуги бени и в Украину вернулся портнов. Походу решение откладывают, чтобы вышло меньше народу на Майдан. А уже в 17 числах будет решение нужное бене.
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ХА! ХА!! ХА!!! ХА!!!!

Жги ишшо, клован.

Тебе же вчера доктора вызывали, бо рука Кодомойского связки повредила, а ты тулишь, что не влияет.
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Є сумна новина.
Зєєєля за тривалістю виступів переплюнув навіть Мадуро.
Це значить, що у нас буде гірше як у Венесуелі!
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Що ? ПЕСиків будуть відстрілювати !? Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 1019
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..Буду . Барига вже вас ПРоплатив ? .. Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 6461Вас (соєву будкоферму ) там ссяними ганчірками гнати будуть !
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Поверь. Тебе псы только спасибо скажут, если первый выстрел раздастся с вашей стороны.

После этого зеленых овец можно будет резать без оглядки.
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Не тупи ..Розумію . що вашому *порсячому * вигідні заворушення ...але тут мова про Зе.
Та і ненавидять ваших *свинарчуків * ще більше ніж*каманду клоунів * !
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Я тебе больше, скажу, если этот выстрел не сделаете вы, то его с вашей стороны сделает кто-то другой. Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука - Цензор.НЕТ 2189
Без этого никак.
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А ваши где будут собираться - наверное как всегда в марьинском парке ? 😎
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Однобічне сприйняття світу лише в чорно-білих тонах, відсутність критичного мислення і здатності самоаналізу - ознака низького інтелекту і сильних психічних розладів. Придурку, крім "песиків і порохоботів" в нашій країні є ще мільйони людей, які мають власну думку, що відмінна від твоєї. І вони мають на то право, придурку. А ти, убоге, не маєш права їх за це зневажати і ображати. Дійшло, зебільне, чи то для тебе занадто складно, бо клепки не вистачає?
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Ваші * психологічні висновки * потрібно було робити на протязі 5-ти років Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука - Цензор.НЕТ 6621 ..які були у барижної злодійської команди .
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Ось і *показник * .
.Будкопесики тільки *в спам * вміють грати .
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всьо пропало Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 6499 ПЕСики затягнули стару Юліну пісеньку.. Ще ненакралися, все чуже собі тягнуть Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 290
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Сиазывайте велосипедную цепь, бо до ростова путь не близок, зелупени ненецкие.
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сам собі маж, можеш навіть не тільки цеп а і своє нижчеспиння на всяк випадок.. в нас господ нема, удмурдъ, адні слуги
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Да я и вижу, что ты на задних лапках служишь зебениной шмаркле, ненец. Не удивил.
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Это гавно такой же немец, как и украинец. Оно с 2018 года флаги меняло чаще, чем трусы.
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Так я ж и говорю - неНец. Из Ненецкого АО раисской *********.
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Там Чавнес когда-то говнил полдня, а не Мадуро. Это просто уточнение.

А как в Венесуэле у нас не будет. У зелупени нету яиц, как у тех наркобаронов из правительствп Мадуро.
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Робеспьеру башку отчекрыжили какраз во время подобного нонстопа.

Когда он начинал говорить, все было отлично, но в процессе так всех задолбал, что ему не дали договорить и казнили.
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Потерял голову от всенародной любви и 73%-ной поддержки?
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Вообщем , чуда не случилось .
Президент , сейчас - Зельц , так и остаётся выразителем интересов аллигаторхов . Не народа .
Да и могло ли быть иначе ?
А Каломойский там , Ахметка или Фирташ - какая разница ???
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прямо так и сказал...Коломойский...а це хто?
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"Мудрий" нарід знає кого вибирати собі в ***********. Як казала добра Сара Ісаакієвна - "йод всё лечит".
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То коли Мародьор на допит з"явиться чи з запоя не може вийти?
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Вова,крышка уже упала,а ты все еще не чувствуешь
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Ага! Как мИло! Манипулятор. Коломойский постит фотку "нетпродаже земли иностранцам", и преЗедент тут же настаивает на пересмотре условий снятия моратория по продаже земли.
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А можно то же самое повторить на детекторе лжи со спецами, скажем, из Великобритании? И там немало интересных вопросов будет. После пресс-марафона это тебе будет несложно. Можно даже повторить вопросы с марафона. Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука - Цензор.НЕТ 3285
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И вот еще о "невлиянии" - "Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе." отатута
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И еще - по поводу возобновления авиаперевозок на московию. Авиакомпания "Роза ветров" близкая к Коломойскому, выиграла! контракт на литерные перевозки випчиновников. Ну теперь будут прямые перелеты на максвабад. Прибыльное дело самолеты, однако.
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