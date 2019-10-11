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 "Північний потік-2" загрожує не лише Україні, а й Євросоюзу в цілому, - Хармс

Зупинити будівництво російсько-німецького газопроводу Nord Stream 2 вже фактично неможливо, але необхідно змусити "Газпром" керуватися європейською Газовою директивою і зберегти транзит через Україну.

Про це йшлося на міжнародній конференції "Путінський газопровід Nord Stream 2 і його реальна ціна для Європи", яка відбулася в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після стількох років критики проєкту і голосів проти, майже 90% газопроводу вже побудовано, і я не бачу такого альянсу сил, який був би достатньо сильним, щоб зупинити проєкт в останній момент", - заявив директор аналітичного центру Liberale Moderne (Берлін) Ральф Фюкс.

У такій ситуації, на його переконання, треба зосередитися саме на економічному аспекті, особливо не дати "Газпрому" можливості уникнути застосування європейської Газової директиви, не дозволити Берліну та Москві ігнорувати ці регуляції.

Друге завдання – не дозволяти запуску проєкту в експлуатацію, доки не буде гарантовано продовження транзиту газу територією України. Це єдині важелі, які наразі є у розпорядженні, вважає Фюкс, додаючи, що завершення будівництва газогону – "не кінець історії, це лише початок довгої битви".

За його словами, називати Nord Stream 2 виключно економічним проєктом "просто смішно". Адже йдеться не лише про природний газ, а про "стратегічний інструмент будування вісі Берлін - Москва", про стратегічне партнерство між Німеччиною і Росією. Це проєкт, який підриває цілі європейської енергетичної стратегії, а також, причому навіть до запуску - єдність ЄС, зазначив Фюкс.

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"Nord Stream 2 не тільки послабить економічно Україну, оскільки це є зброя Путіна проти України, але й зробить Європу більш уразливою перед путінськими іграми", - констатував експерт.

З главою LibMod згодна ексдепутат Європарламенту Ребекка Гармс. Вона вважає, що нервова реакція російської сторони, всі ці звернення в суди щодо газової директиви, свідчить про те, що не так давно внесені у регулюючі документи зміни були своєчасними та правильними. Тепер треба пильнувати, щоб директива неухильно застосовувалася до всіх трубопроводів, включно з Nord Stream 2.

Гармс також зауважила, що в Європейському парламенті лунали голоси проти цього проєкту ще з 2005 року, коли точилися розмови про неприпустимість монополії "Газпрому" та необхідність диверсифікації джерел енергопостачання.

З 2015 року, в умовах агресії Росії проти України, проти була вже "чітка більшість" євродепутатів, тож німецькі лобісти кажуть неправду, заявляючи, що супротив проєкту почався занадто пізно. Але, визнає Гармс, його підтримка з німецького боку була надана на найвищому рівні.

"Проєкт - це не лише загроза нашим східноєвропейським партнерам, оскільки російська армія зміцнюється за рахунок європейських грошей, а ціль Кремля – не лише Київ, Крим, країни Балтії, а в цілому ЄС, проти якого зараз використовується гібридна зброя", - заявила Гармс.

Про те, що проєкт справді вже неможливо зупинити, але ЄС мусить захистити Україну та себе від гібридної зброї, говорив і Мірко Міхельсон, заступник глави комітету в європейських справах парламенту Естонії.

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"Ідеться про велику геополітичну гру, яка ведеться останні 50 років… У цій грі не відбувалося жодних змін: Росія нарощує гібридну зброю, і енергія, яку вона постачає в Європу, є одним з небагатьох, але найбільш упливових інструментів не лише для того, щоб отримати доступ до валюти, а й для того, аби впливати на прийняття політичних рішень у Європі, особливо в Німеччині, підірвати євроатлантичну безпеку", - сказав Міхельсон.

"Ми не можемо зупинити сьогодні проєкт, ми не в змозі зупинити російську агресивну політику щодо Європи, коли в Європі, в Україні триває війна. Але ми маємо зрозуміти, що ми повинні відповісти асиметрично - вкладати більше в оборону, розуміючи, що Балтія з двома проєктами Nord Stream є зараз набагато важливішою з геостратегічної точки зору, ніж раніше. Ми повинні підтримати Україну, її незалежність, її територіальну цілісність", - підсумував естонський політик.

Експерти, економісти, екологи, журналісти з Німеччини, України, Росії та інших країн, виступаючи у 4 панельних дискусіях, спростовували міфи, якими Кремль оповив проєкт, наводили економічні розрахунки, обговорювали екологічні аспекти та геополітичні наслідки.

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Конференцію організував Фонд "Свободная Россия". Він проводить серію таких заходів у низці країнах, які є найбільшими симпатиками проєкту, з метою представити реальні факти щодо Nord Stream 2 та розкрити очі громадськості на справжні цілі Кремля. Конференція вже відбулася в Гаазі, на черзі - Страсбург.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153368
 
 
 Топ коментарі
 
Ключова фраза - "Остановить строительство российско-германского газопровода Nord Stream 2 уже фактически невозможно".
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Ну да, кормиться то за счет чего будет?
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Была Украина газотранспортным коридором. Но ничего, Европа нас не оставит наедине с бедой, может компенсацию выпишут одноразовую или гуманитарки подкинут
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Была Украина газотранспортным коридором. Но ничего, Европа нас не оставит наедине с бедой, может компенсацию выпишут одноразовую или гуманитарки подкинут
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У меня стойкое ощущение, что кацапы во всей этой истории с СП-2 и украинским транзитом развели всех. Строили, при этом грозили отключить Украину, Европа об..сралась, начали просить сохранить транзит. Как достроят - "пойдут на уступки" и сохранят транзит через Украину в полном объеме. Вот только будут готовы ещё и СП-2 и Турецкий поток и возможности транзита расширятся на десятки миллиардов кубометров в год.
P.S. Не удивлюсь, если тема "украинского транзита" будет ещё фигурировать на переговорах рашки с ЕС. Мол, мы сохраняем транзит, а вы убирает ограничения на доступ к мощностям сп-2
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Правильно, они разводят. А как ещё могло быть по другому, если остальные только тралала умеют делать.
Трамп повозмущался только, и он отступил.
Европейцам выгоден дешёвый газ, а все разговоры это дешёвая трескотня
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Тётя, проснулась, включи гугл, они давно сжиженный газ американским компаниям в сша возят)))))
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То есть теперь все, глядя на ваши фотки, должны такие прикинуть:ага, у Рашки то газа для трубы не будет! Всё заберёт себе сжиженый! Так что ли? 🤡
Да там газа этого, как у дурака махорки.
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Кстати, Ямал - оккупированная территория ! Надо поддержать национально-освободительную борьбу чукчей против рашки
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Ключова фраза - "Остановить строительство российско-германского газопровода Nord Stream 2 уже фактически невозможно".
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А "ТАНАП" разве не угрожает Украине и Евросоюзу???
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Шо там, когда уже цену на отопление еще повысят процентов на 30-40, а то мне деньги девать некуда? Уже жду как мне будут объяснять что цена выросла так как гривна упала или про рыночную стоимость чтобы как в европе.
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Дурненька зєбулоночко і нафіг нам ця морда клептомана ? В зєбулонів пєдроманія ? Лікуйтесь електрошоком .
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