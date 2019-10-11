 З усіма потрібно намагатися знаходити потрібний контакт без втрати себе, - Зеленський про МВФ

"Я не думаю, що МВФ має ставити нам якісь інші умови, крім економічних. Так відбувається? Не зовсім. Я вважаю, що потрібно з усіма намагатися знаходити потрібний контакт, дружній контакт, вигідний, не втрачаючи себе", - сказав він у ході пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Але в будь-який момент ви знаєте, що можна зробити. Тільки встати і стукнути кулаком по столу - з цього діалог не починається, так його можна закінчити", - додав він.
Зеленський зазначив, що МВФ "це більше про гроші", а він - "більше про емоції", і вважає, що діалог потрібно починати саме з другого.
Браво! Это мудро.
Забывая что с этих же ников писали раньше помои в сторону Зе и восхваляли Петю
Ну или с нулевых аккаунтов, но почерк остаётся тот же.
Полнота власти у Зеленского с конца августа. По сути чуть больше месяца. И то, тарифы не подняли, доллар не рухнул, двух коррупционеров уже в СИЗО закрыли.
А со вчерашним решением суда по Дубневичу будет уже три.
А это ровно на 3 коррупционера больше чем за 5 лет при Пете.
Так шо ждите зебилы. Все идет по плану.
10.10.2019 г.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет" (с)
Тут згоден.
Потєрял сєбя ти, потєрял,
Ти покінул бєрєг свой родной,
А к другому так і нє прістал.
Країна втратила хорошого коміка і здобула бездарного президента.