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 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) МВФ (585)

 З усіма потрібно намагатися знаходити потрібний контакт без втрати себе, - Зеленський про МВФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що націлений знаходити вигідний дружній формат відносин з Міжнародним валютним фондом, без утиску інтересів України.

"Я не думаю, що МВФ має ставити нам якісь інші умови, крім економічних. Так відбувається? Не зовсім. Я вважаю, що потрібно з усіма намагатися знаходити потрібний контакт, дружній контакт, вигідний, не втрачаючи себе", - сказав він у ході пресмарафону з журналістами в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але в будь-який момент ви знаєте, що можна зробити. Тільки встати і стукнути кулаком по столу - з цього діалог не починається, так його можна закінчити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсоток доходу української родини, який іде на оплату комунальних тарифів, знижуватиметься, - Зеленський

Зеленський зазначив, що МВФ "це більше про гроші", а він - "більше про емоції", і вважає, що діалог потрібно починати саме з другого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153367
 
   
 Топ коментарі
 
Я так понимаю ,,интересы Украины ,, это отдать Бене ПРИВАТ .
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Своими телефонными разговорами с хуйлом и трампом уже потерял свое лицо и потерял поддержку.
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Первый нормальный президент !!!! Дай бог что бы все получилось!!!
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"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", Источник: https://censor.net.ua/n3153367

Браво! Это мудро.
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Да, не платити Коломійському за їх рахунок - то ж не економіка ))))
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Первый нормальный президент !!!! Дай бог что бы все получилось!!!
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Господи, и откуда вы такие беретесь? Вам 95 квартала по телевизору мало было, так вы еще решили скомороха в Президенты определить? Оно же тупое и наивное, им все будут пользоваться как прокладкой Always
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После того как ты выплатишь бене компенсацию за приват банк, не найдёшь ты общего языка с ними.
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Своими телефонными разговорами с ****** и трампом уже потерял свое лицо и потерял поддержку.
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Ага только его поддерживает более 70% Украинцев !!! Поверь жизнь за цензором существует)))
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Тут порохоботы любят прикидываться якобы разочарованными сторонниками Зе
Забывая что с этих же ников писали раньше помои в сторону Зе и восхваляли Петю

Ну или с нулевых аккаунтов, но почерк остаётся тот же.
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Шутолох! Назови мне хоть одно достижение вашего зебила. При всей полноте власти, которой не было ни у одного папередника. В отличии от "разочаровавшихся", только зебилы глотают "божью росу".
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Ты не разочаровавшийся а порохобот. И ты тут неоднократно уже светился.

Полнота власти у Зеленского с конца августа. По сути чуть больше месяца. И то, тарифы не подняли, доллар не рухнул, двух коррупционеров уже в СИЗО закрыли.

А со вчерашним решением суда по Дубневичу будет уже три.

А это ровно на 3 коррупционера больше чем за 5 лет при Пете.
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Светятся синяки вроде тебя, усек? А теперь читай внимательно. Только конченные зебилы считают, что все кто не поддерживает зеленое ЧМО, порохоботы. Но вам зебилам этого не осмыслить. Так назовешь достижения вашего *********** или только бла-бла-бла умеешь?
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Опять бла-бла-бла. Типа "сам дурак". Понятно - зебилизм хронический
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Реальная поддержка зебила составляла 30%. Не надо приписывать себе тех кто голосовал против Пети. И эти 30% когда это было? Полгода назад? Могу тебе сказать точно, что лохи разделились. Тупо бьют лбы за шута, только упоротые зебобики
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Шо там беня говорил про *хороший* дефолт?
Так шо ждите зебилы. Все идет по плану.
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Я так понимаю ,,интересы Украины ,, это отдать Бене ПРИВАТ .
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Уже договорились.
10.10.2019 г.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет" (с)
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Щоб вы жили на одну никчемную зарплату, тролли проклятые.
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Знаю, Зєля, знаю сто с тобой,
Потєрял сєбя ти, потєрял,
Ти покінул бєрєг свой родной,
А к другому так і нє прістал.
Країна втратила хорошого коміка і здобула бездарного президента.
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Зеленський: Пан Порошенко буде відповідати за все, що він зробив. І я не хочу навіть на це впливати. Це будуть роззбиратися правоохоронні органиhttps://twitter.com/i/status/1182347561572667393
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Можно стукнуть кулаком по столу,но получается только ку..м по роялю
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был такой умник - мадуро.. настучался уже.. зеля должен понять одну простую речь - его рейтинг зависит от ФРС. курс доллара летит вверх, рейтинг зели летит вниз. он не путен - держать валюту нечем. и песни про папередников уже не прокатят.. пойдет на уступки коломойскому - будет ж-па
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