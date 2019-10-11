 Зеленський готовий підписати указ про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Мені "ручний" ніхто не потрібен"

"Мені "ручний" ніхто не потрібен. Готовий розібратися з цим питанням, готовий підписати указ, який допоможе справедливості, і з приводу Окружного адмінсуду немає питань", - сказав він у ході пресмарафону з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що йому потрібно просто розібратися з цим питанням. "У мене не було цього питання, я навіть не промовляв його з командою. Не знаю, в якому стані це питання", - зазначив він.

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