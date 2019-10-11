 Хочу, щоб люди в Білорусі не були в інформаційному вакуумі, - Зеленський розповів, що домовився з Лукашенком про трансляцію українських телеканалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону.
"Хочу, щоби люди в Білорусі не мали інформаційного вакууму щодо подій в Україні. Я розумію, трансляція яких російських каналів іде в Білорусі. Я дуже хочу, щоби там з’явилися українські канали", – сказав Зеленський.
Окрім того, Олександр Лукашенко погодився на трансляцію декількох, а не одного каналу. Президент Білорусі не проти, щоби це був не тільки розважальний продукт, а й політичний.
Які канали конкретно це будуть, Зеленський наразі не знає.
Нагадаємо, нещодавно відбулася перша зустріч Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка в ході другого Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі. Політики обговорили безліч питань, зокрема, мир на Донбасі.
Білоруський лідер упевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "матимуть успіх".
кія тэлеканалы, але за пяць год гэтага і не зрабіў, хоць кожны год яму нагадвалі пра абяцан-
кі. Вось, ён гэткі, "бацька". Зараз зноў будзеце чакаць пяць год, пакуль не прыдзе некаму
пісец, альбо некага не турнуць праз майдан. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
ГБР объявило о подозрении Пашинскому! Ура-ура-ура!
Правда, почему-то все забывают, в чём подозревают сего персонажа. Не в коррупционных деяниях, не в нанесении вреда обороноспособности страны, о, нет. А в том, что он три года назад подрался с каким-то мужиком и прострелил ему из травмата ногу.
И нет, я ничего не хочу сказать, никто не любит Пашинского, и вполне возможно, что он действительно виновен в чём-то по-настоящему страшном и серьёзном. Но подозревают его в стрельбе из травмата.
И да, вы сейчас скажете, что я выгораживаю экс-чиновника, но главный лоббист обвинения - кто бы вы думали? - Андрей Портнов. Само дело о стрельбе возбуждали и закрывали несколько раз, подведя под самооборону. Но этим летом, с подачи Портнова, потерпевший вновь подал заявление, мотивируя его - внимание - изменением политической обстановки в стране.
И дело попало аж в ГБР. Которое у нас, оказывается, занимается ещё и пьяными драками.
Откровенно дурацкое дело, открытое "в связи с изменением политической обстановки", что, к тому же, ведёт орган, о политической мотивированности которого не говорит только немой. Не знаю, как вы - а я вижу в этом увесистую заявку на политическое убежище.
При этом предполагаемые злоупотребления при армейских поставках, принятие на вооружение печально известного миномёта "Молот" и тому подобные вещи никто даже проверять не пытается. Пашинский виноват лишь в том, что ранил хулигана резиновой пулькой.
Так считает ГБР, которому впору размещать рекламу: "политические преследования под ключ, дорого, гарантия получения убежища в Евросоюзе и США".
Це значить що у нас буде гірше як у Венесуелі!
Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты
«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», - сказал Лукашенко. Если украинская сторона согласится помочь, то совместный проект можно будет реализовать за полтора-два года, считает он. «Если нет, то четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», - оценил Лукашенко.
Теперь нужно уже действовать его методами . Украинские каналы в Белоруси - это супер.
Кстати, у меня показывает их 24. Смотреть там , конечно, нечего, -иногда , очень редко, говорят по-белорусски, но понятно вообще все- очень похоже на мову.
В общем - колорады и манкурты.
ОХ ЛУКА, влип ты конкретно 😀😀😀
в Белоруссии куда не плюнь одни фсбешники
Белорусы у фсб спрашивают как им жить.