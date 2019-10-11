 Саміт у нормандському форматі може стати чимось на зразок пастки для України, - ексрадник Пентагону Карпентер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нинішній старший директор Центру дипломатії і глобальної взаємодії сказав у коментарі "Укрінформу".

"Це дуже небезпечний шлях", - охарактеризував експерт спроби нав'язати Україні сценарій за так званою "формулою Штайнмаєра".

Він пояснив, що тодішній глава МЗС Німеччини насправді запропонував забути надважливі передумови, прописані в Мінських угодах 2015 року, та одразу перейти до виборів на Донбасі й надання спеціального статусу окупованим територіям. Як уточнив експерт, йдеться про припинення вогню на Донбасі, виведення важкого озброєння і військ, а також забезпечення присутності місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та відновлення суверенітету України.

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"Без повернення контролю за міжнародним кордоном, Україна не матиме суверенітету на цих територіях. Це надзвичайно важливо", - підкреслив Карпентер.

Крім того, він звернув увагу на те, у який спосіб запроваджується концепція формули Штайнмаєра. "У контексті міжнародних дискусій це зводиться до тиску на Україну, а не Росію. Адже і президент Макрон, і канцлер Меркель зосереджують розмову на тому, чого очікувати від спеціального статусу (Донбасу – ред.)," – зауважив ексрадник Пентагону.

Він підкреслив, що в цій риториці зовсім не звертається увага на роль Росії в переговорах. "Це дуже прикро, і я думаю, що наступний саміт у Нормандському форматі, відверто, стане чимось на кшталт пастки для України", - зауважив Карпентер.

За його словами, Росія навпаки лише виграє при такому розвитку подій, оскільки такий підхід виводить Москву з-під відповідальності як сторону та підбурювача конфлікту.

"Ця формула примушує Україну говорити напряму із сепаратистами. Це програш для України, тому що сепаратисти відмовляться виконувати те, що ми вважаємо вільними й справедливими виборчими процедурами, а Росія говоритиме: "Ну ви ж маєте домовлятися з цими людьми на цих територіях. Нас там немає, говоріть з ними", - зазначив експерт.

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Він додав, що міжнародне співтовариство, зі свого боку, тиснутиме на український уряд. "Мовляв саме вони (сепаратисти – ред.) контролюють цю територію, тож робіть все, що можна", - зауважив Карпентер.

Зазначимо, у четвер в Вашингтоні відбулася конференція на тему "Квест України на зрілість державницької нації" за участі українських та американських експертів, урядовців, парламентарів і дипломатів.