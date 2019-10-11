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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 Саміт у нормандському форматі може стати чимось на зразок пастки для України, - ексрадник Пентагону Карпентер

Ексзаступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер застеріг, що "формула Штайнмаєра" зосереджується на скасуванні відповідальності РФ за війну і примусі Києва вести справи зі ставлениками Кремля на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нинішній старший директор Центру дипломатії і глобальної взаємодії сказав у коментарі "Укрінформу".

"Це дуже небезпечний шлях", - охарактеризував експерт спроби нав'язати Україні сценарій за так званою "формулою Штайнмаєра".

Він пояснив, що тодішній глава МЗС Німеччини насправді запропонував забути надважливі передумови, прописані в Мінських угодах 2015 року, та одразу перейти до виборів на Донбасі й надання спеціального статусу окупованим територіям. Як уточнив експерт, йдеться про припинення вогню на Донбасі, виведення важкого озброєння і військ, а також забезпечення присутності місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та відновлення суверенітету України.

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"Без повернення контролю за міжнародним кордоном, Україна не матиме суверенітету на цих територіях. Це надзвичайно важливо", - підкреслив Карпентер.

Крім того, він звернув увагу на те, у який спосіб запроваджується концепція формули Штайнмаєра. "У контексті міжнародних дискусій це зводиться до тиску на Україну, а не Росію. Адже і президент Макрон, і канцлер Меркель зосереджують розмову на тому, чого очікувати від спеціального статусу (Донбасу – ред.)," – зауважив ексрадник Пентагону.

Він підкреслив, що в цій риториці зовсім не звертається увага на роль Росії в переговорах. "Це дуже прикро, і я думаю, що наступний саміт у Нормандському форматі, відверто, стане чимось на кшталт пастки для України", - зауважив Карпентер.

За його словами, Росія навпаки лише виграє при такому розвитку подій, оскільки такий підхід виводить Москву з-під відповідальності як сторону та підбурювача конфлікту.

"Ця формула примушує Україну говорити напряму із сепаратистами. Це програш для України, тому що сепаратисти відмовляться виконувати те, що ми вважаємо вільними й справедливими виборчими процедурами, а Росія говоритиме: "Ну ви ж маєте домовлятися з цими людьми на цих територіях. Нас там немає, говоріть з ними", - зазначив експерт.

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Він додав, що міжнародне співтовариство, зі свого боку, тиснутиме на український уряд. "Мовляв саме вони (сепаратисти – ред.) контролюють цю територію, тож робіть все, що можна", - зауважив Карпентер.

Зазначимо, у четвер в Вашингтоні відбулася конференція на тему "Квест України на зрілість державницької нації" за участі українських та американських експертів, урядовців, парламентарів і дипломатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153363
 
 
 Топ коментарі
 
Після вчорашнього бенефісу гідранта Вофкі Хуйлішка немає жодних сумнівів, що це зелене чмо просто зільє Україну Хуйлу 😕
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Та ти шо?!!! ... Отак просто кремль бере і втрачає контроль над сєпарами ? - Не сміши.
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Тут и к бабке не ходи, и так ясно что так будет
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О-о. Условия для России ужесточаются. Может выйти как с ДРСМД.
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На Липецк.Работать на рошен.https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
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Він і сам поїде, куди захоче. Нахріна йому повертатись в молороський округ?
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Есть одно "но" - пока не видно предпосылок полному прекращению огня, кремль утрачивает контроль над сепарами.
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Та ти шо?!!! ... Отак просто кремль бере і втрачає контроль над сєпарами ? - Не сміши.
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По факту не прекращают полностью обстрелы, а по условиям нужна хотя бы неделя полной тишины.
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Это одно из критических условий для восстановления контроля над границей.
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Після вчорашнього бенефісу гідранта Вофкі ******** немає жодних сумнівів, що це зелене чмо просто зільє Україну ***** 😕
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именно этим он и занимается ежедневно и планомерно...
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Самуил Маршак правильно про Крым написал: В ноябре сезон закрыт Замерли курорты А в Крыму фашист сидит, К берегам припертрый.
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Европа меркантильная . Это доказал гитлер в прошлом столетии..
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Европа меркантильна, а власть в Украине зебильна. Кто кому доктор, что страной правит предатель и дурак?
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Вы недооцениваете Зелинского. Это опасно.
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зеленский - клоун. Гораздо важнее кто за ним стоит
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Є сумна новина.
Зєєєля за тривалістю виступів переплюнув навіть Мадуро.
Це значить, що у нас буде гірше як у Венесуелі! Саммит в нормандской формате может стать чем-то вроде ловушки для Украины, - экс-советник Пентагона Карпентер - Цензор.НЕТ 8176
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Для Украины этот саммит вообще не нужен. он нужен для Московии, чтобы снять с себя санкции.
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Эту болтовню я слыщу в тысячный раз и непрерывно. Ну и что? Что-то поменялось? Пустобрёхи-забалтыватели.
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