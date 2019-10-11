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 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) Росія (20146) авіасполучення (214)

 Зеленський про авіасполучення з РФ: "Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають"

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що відсутність авіасполучення з РФ невигідна Україні, але для таких можливих рішень потрібно спочатку хоча б припинити бойові дії на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході прессмарафону з журналістами в четвер у Києві.

"Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають. Через це банкрутують наші авіакомпанії. Дотаційними є, в принципі, авіарейси. І я можу чесно сказати, що ми можемо націоналізувати нашу велику компанію, і всі власники будуть тільки щасливі, щоб не платити за боргами. Але ми поки такого щастя їм не надамо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії треба припинити говорити "нас там немає", - Зеленський про переговори з РФ щодо Донбасу

Зеленський зауважив, що такий стан речей Україні невигідний, але "наші люди повинні цього хотіти".

"Щоб робити такі кроки, потрібно зустрічатися, припиняти війну. Є один з важливих пріоритетів - просто припинити хоча б убивати, стріляти. На жаль, цього поки не відбулося", - зазначив він.

Нагадаємо, 3 квітня 2019 року Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні польоти в Росію. Це сталося після того, як народний депутат Юрій Бойко і політик, кум Путіна Віктор Медведчук злітали в Москву і провели там "переговори" з газових питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153361
 
 
 Топ коментарі
 
А то что Хуйло сбивает гражданские самолеты, для тебя не странно?
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Лучше бы ты Шмаркля о визовом режиме с мордором подумал, а не рейсы туда возобновлять
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Нічого Зелене Фуфло, пішки побіжиш на Ростов ( якщо звичайно встигнеш)
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Предатель, ты еще уйло в задницу поцелуй
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Прилетает в аэропорт Украины самолет из кацапстана. Из него выходит (выбегает) спецназ рф в гражданке и захватывает аэропорт, на аэродром которого через некоторое время садятся транспортники из лаптестана с техникой и зелеными человечками...
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Убогим заробитчанам, которым некуда деться, вполне хватает поездов.
А бизнесменам чего летать в Москву ?
Укреплять "русский мир", который потом их с потрохами съест ?
По экономике Московии видно, куда она идёт - общества инноваций там строить не будут.
Любой вид торговли московиты рассматривают как способ экспансии, шантажа
и средство войны (полноценной, а не только экономической).

Продажей газа они подмяли Германию и заставляют её закрыть глаза на то, что творят
с соседними странами - так или иначе, всё кончится эмбарго на торговлю с Москвой.
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МАУ Коломойского не зарабатывает на перевозках в рашку. Какое безобразие! Зеленський про авіасполучення з РФ: "Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають" - Цензор.НЕТ 3650 Урегулирование это вопроса сейчас - одна из самых важных и своевременных государственных задач.
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"10.09.2019 Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» третий год подряд получает высший статус «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX в категории «Глобальная авиакомпания». ...
О подтверждении статуса «пять звезд» для «Аэрофлота» было объявлено на торжественной церемонии APEX Awards в Лос-Анджелесе в ходе международной специализированной авиационной выставки и конференции APEX EXPO.
В «Аэрофлоте» пояснили, что номинация «Глобальная авиакомпания», в которой ему был присужден статус «пять звезд», является самой значимой в рейтинге APEX, к ней относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности"
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про убытки по гугли, летают потому что гос. компания
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И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Источник: https://censor.net.ua/n3153361

И потом судится с бывшим собственником, проиграть и заплатить лярд компенсации?
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Ну мы наверное вообще "странная" страна, с его точки зрения
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"Ваши люди",господин Зе, в Ростове.Ну и дурня выбрали украинцы.Под стать себе что ли?
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Зеленский мабудь не в курсе что расия пыталась модернизировать пассажирские самолеты для десантирования .

Сейчас попробую есчо раз пробить инфу , шо там эти криворукие инженера натворили.
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В поезде больше можно разместить. Помню эшелоны с дембелями.
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Останется только проверить билеты и паспорта при пересечении границы Зеленський про авіасполучення з РФ: "Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають" - Цензор.НЕТ 4499 , и сказать СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
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Слідуючий "пробний камінь" - відновлення авіасполучення з кацапами.
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Это странно, что Россия там, а не здесь. Очень странно, надо бы исправить. Да, зебилята? Кстати, там, говорят, подняли тарифы на воду. Что довольно-таки странно. Не находите?
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