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Все про:Литва (455) реформи (1690) Вільнюс (11) Точицький Микола (28)

 Україна і Литва обговорили організацію Міжнародної конференції з реформ у Вільнюсі

Постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький обговорив на зустрічі з послом з особливих доручень МЗС Литви Річардом Дягутісом організаційні аспекти підготовки Міжнародної конференції з питань реформ, а також актуальні питання співробітництва Україна-ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба місії України в Європейському Союзі.

"10 жовтня представник України при ЄС Микола Точицький провів зустріч з послом з особливих доручень МЗС Литви Річардом Дягутісом, який займається підготовкою Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яку планується провести у Вільнюсі в 2020 році", - повідомили у пресслужбі.

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Дягутіс підкреслив пріоритетність проведення Конференції, яка розглядається в Вільнюсі як частина загальної стратегії підтримки процесу реформ в Україні.

Зі свого боку, Точицький подякував Дягутісу за послідовну підтримку Литвою України як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС, перш за все, в контексті протистояння російській агресії та впровадження системних реформ в державі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153360
 
 
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сама перша реформа це економія на папері.
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И отлично. Очень по-европейски

И ещё ровно на 1 реформу больше чем при прошлой власти
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