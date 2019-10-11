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 Велика Британія депортовуватиме громадян ЄС після Brexit, якщо вони вчасно не подадуть заяви, - глава МВС Льюїс

Громадян країн ЄС, які не оформлять належним чином документи для перебування у Великій Британії, будуть депортувати після Brexit.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише BBC.

"Велика Британія депортуватиме громадян ЄС після Brexit, якщо вони вчасно не подадуть заяви на право залишитися в країні", - заявив міністр внутрішніх справ країни Брендон Льюїс.

Як зазначається, МВС повідомило, що 1,8 мільйона осіб подали заявки на право залишитися в країні принаймні до грудня 2020 року.

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У разі неврегульованого Brexit громадяни ЄС, які мешкають у Великій Британії, мусять подати заяви на продовження перебування в країні до кінця 2020 року - або до кінця червня 2021-го, якщо угоди з ЄС буде досягнуто.

За оцінками міграційної служби, у Британії живуть 3,3 мільйона іноземців з ЄС, без урахування громадян Ірландії, які вже мають право на статус постійного мешканця.

Як повідомлялося, британський прем’єр Борис Джонсон збирається зі своїм ірландським колегою Лео Варадкаром обговорити проблему виходу із ситуації, що склалася навколо статусу кордону між двома країнами.

Глава британського уряду має намір вивести країну з ЄС 31 жовтня цього року — навіть якщо не вдасться досягти угоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153359
 
 
 Топ коментарі
 
кацапня первая напряглась и ето правильно .....
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даже не сомневаюсь, шо британцы так и сделают...
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ну чтож...значит такова селяви...ещё один из примеров когда судьбы молодых решило старое амморфное гавно,потому что молодёж не голосовала.как итог будет плохо всем-и странам евросоюза и англии,но англии будет хуже .
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откуда ты знаешь, кому будет лучше, а кому хуже, дятел?
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это называется логика...столкновение поезда и легковушки..ес-это поезд.
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Британия в данном сравнении тогда не "легковушка", а грузовик.
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кацапня первая напряглась и ето правильно .....
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конешно.. ведь для соевых весь мир - Кремль Велика Британія депортовуватиме громадян ЄС після Brexit, якщо вони вчасно не подадуть заяви, - глава МВС Льюїс - Цензор.НЕТ 9697
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а скока бритов погонят с гишпании и прочих комфортных мест....
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никуда бриты не выйдут или выйдут так как норвежцы, типа не в ЕС, а все как в ЕС..
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А яка проблема подати ці заяви ?! Всьо пучком буде ! Впевнений, шо наші українці, які купили собі громадянство угорщини чи румунії першими ці заяви подадуть щоб немати проблем !
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