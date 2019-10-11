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 Політика України, За кордоном
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Все про:посол (558) США (5628) Йованович (175) Помпео (148)

 "Ви не зробили жодного зауваження на захист Йованович", - сенатори США зажадали від Помпео пояснити відсторонення посла в Україні

Десять сенаторів-демократів з комітету Сенату з міжнародних відносин написали держсекретареві Майку Помпео в четвер, вимагаючи відповідей на травневе відсторонення тодішнього посла в Україні Мері Йованович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви не зробили жодного зауваження на захист посла Йованович і не сповістили про її більш, ніж тридцятирічну службу американському народу. Згідно з останніми повідомленнями, ви навіть підтримали її дострокове відсторонення - що, за відсутності будь-якого логічного пояснення, схоже, пов'язано зі спробою президента використовувати політику США в Україні для переслідування своїх власних політичних інтересів", - йдеться в листі сенаторів.

У своєму посланні законодавці попросили Помпео "не перешкоджати її свідченням у Палаті представників і захистити її від подальшої політичної відплати".

Конгресмени також поставили держсекретареві низку питань, щоб отримати більше ясності щодо відкликання Йованович з її посади в Києві.

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Крім того, сенатори обвинуватили главу держдепартаменту в тому, що він відмовився публічно підтримувати персонал свого відомства на тлі триваючих атак Трампа на неназваного інформатора, чия скарга на його липневий дзвінок з президентом України призвела до того, що Палата представників США почала процес імпічменту.

"Як глава глобальної дипломатичної сили нашої країни, ваша відмова встати на захист кар'єрних працівників і підтримати інформаторів викликає тривогу. На вас покладено обов'язок не продовжувати руйнівні і необґрунтовані нападки президента, а направити простий сигнал усім, хто працює в Державному департаменті - ви їх підтримуєте", - написали законодавці.

Раніше Wall Street Journal повідомляв, що президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Мері Йованович на тлі скарг цієї весни його прихильників, зокрема, особистого адвоката Руді Джуліані.

Зазначається, що, хоча від'їзд Йованович в травні з України держдеп США підніс як "запланований", проте її перебування на посту посла було на три місяці коротше за звичайний трирічний термін.

Читайте: Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб в середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.

Серед інших в Конгрес для надання пояснень викликали Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153358
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп отозвал бывшего посла США на В Украине Мэри Йованович
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Шукай перекладача на порохоботську. "Вы не сделали ни одного замечания в защиту Йованович", - сенаторы США потребовали от Помпео пояснить отстранение посла в Украине - Цензор.НЕТ 2771
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Трамп отозвал бывшего посла США на В Украине Мэри Йованович
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Зря кстати --как посол она была в порядке !!!
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Схоже піндоські демократи обісрались по-повній.
Трампу світить другий президентський термін.
Так що восьмипроцентні порохососи з двохпроцентними ублюдками - вам хана. "Вы не сделали ни одного замечания в защиту Йованович", - сенаторы США потребовали от Помпео пояснить отстранение посла в Украине - Цензор.НЕТ 4224
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Трампу светит досидеть до конца срока !!! Очень многим американцам он не нравиться как Президент "Вы не сделали ни одного замечания в защиту Йованович", - сенаторы США потребовали от Помпео пояснить отстранение посла в Украине - Цензор.НЕТ 1875
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Я не поддерживаю барыгу но и зеленский явно поёт песню "мир любой ценой"и я устал от войны и не важно как добиться мира для него даже легализовав боевиков и ордло
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Кто ХОТЕЛ, тот всё понял.
Кто НЕ ХОЧЕТ понимать, тот и с переводчиком не поймёт.
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Интересно што вы будете петь если он подпишет капитуляцию или выиз ольгино и вам это выгодно?
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Послушай, свои "петь" и "ольгино" оставь для себя.
В таком стиле общайся с себе подобными.
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невже не зрозуміло - команду дав лавров.
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