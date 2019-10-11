 Один український воїн загинув у районі проведення ОС. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 20 обстрілів:

дев'ять разів неподалік Водяного – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм;

чотири рази поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя та неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї;

поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів:

неподалік Кримського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

неподалік Катеринівки – зі стрілецької зброї.

"За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив обстріли:

неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

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"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в прес-центрі ОС.



