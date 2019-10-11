 Росії треба припинити говорити "нас там немає", - Зеленський про переговори з РФ щодо Донбасу

Про це під час пресмарафону сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я подзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у нас відбувся обмін. Всі дзвінки здійснював я. З мене корона не впаде, у мене, слава Богу, її немає, тому що я дійсно хочу закінчити війну. І тому я вважаю, що це з нашого боку і були перші кроки назустріч", - відповів Зеленський на запитання про можливість першим робити кроки назустріч РФ для нормалізації відносин.
Президент додав, що "обидві сторони мають дуже хотіти закінчити війну".
"Обидві сторони мають хотіти зустрітися в тому чи іншому форматі, почати говорити, закінчити війну, змінити риторику спілкування, припинити говорити:"Нас там немає. Це ваш внутрішній конфлікт, самі вирішуйте" та інше. Мені здається, так результату досягти складно", - підкреслив Зеленський.
За языком попробуй следить. Помогает.
скажи да! - и у тебя все будет...
прикацапленой кашелкой на месячных - надеюсь тебе понравилось...
Доверяй но проверяй и в первую очередь своих.
где то я уже это слышал=))
а еще бы один укольчик? - оно бы две клавиши на пианину потребовало!
ну шо тут скажеш=))
Вот поэтому Пуцин и не желает с ним встречаться ибо окончание войны на Донбассе не входит в планы России. Неужели такие простые истинны надо разжевывать Зе?
Скажи Зе Пуцину, что Крымваш и война на Донбассе закончится в 5 секунд
в конечном итоге ето все поймут - главное шо бы тока не опоздали с понималкой.
Это все равно что требовать от хирурга справку о том что " не специально " убил больного.