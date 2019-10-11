 Росії треба припинити говорити "нас там немає", - Зеленський про переговори з РФ щодо Донбасу

Про це під час пресмарафону сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я подзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у нас відбувся обмін. Всі дзвінки здійснював я. З мене корона не впаде, у мене, слава Богу, її немає, тому що я дійсно хочу закінчити війну. І тому я вважаю, що це з нашого боку і були перші кроки назустріч", - відповів Зеленський на запитання про можливість першим робити кроки назустріч РФ для нормалізації відносин.

Президент додав, що "обидві сторони мають дуже хотіти закінчити війну".

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"Обидві сторони мають хотіти зустрітися в тому чи іншому форматі, почати говорити, закінчити війну, змінити риторику спілкування, припинити говорити:"Нас там немає. Це ваш внутрішній конфлікт, самі вирішуйте" та інше. Мені здається, так результату досягти складно", - підкреслив Зеленський.