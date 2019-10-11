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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3187) Росія (20146) Донбас (13286)

 Росії треба припинити говорити "нас там немає", - Зеленський про переговори з РФ щодо Донбасу

Росія має змінити риторику і проявити зацікавленість у припиненні війни на Донбасі.

Про це під час пресмарафону сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я подзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у нас відбувся обмін. Всі дзвінки здійснював я. З мене корона не впаде, у мене, слава Богу, її немає, тому що я дійсно хочу закінчити війну. І тому я вважаю, що це з нашого боку і були перші кроки назустріч", - відповів Зеленський на запитання про можливість першим робити кроки назустріч РФ для нормалізації відносин.

Президент додав, що "обидві сторони мають дуже хотіти закінчити війну".

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"Обидві сторони мають хотіти зустрітися в тому чи іншому форматі, почати говорити, закінчити війну, змінити риторику спілкування, припинити говорити:"Нас там немає. Це ваш внутрішній конфлікт, самі вирішуйте" та інше. Мені здається, так результату досягти складно", - підкреслив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153356
 
 
 Топ коментарі
 
Журналістка: -Ви і далі будете призначати родичів, однокласників та друзів з 95 кварталу?

Зелень: Ми так довго жили при кумовстві..Фамілію мого родича, що я призначив?

Ж: -Не ваші рідні. Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?

З: -До побачення. Дуже дякую.Наступний
(C)
@MullyaMia
🤔
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Офіс президента повинен бути поруч з фронтом, підпишіть петицію
Україна Переможе ! -
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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Ты гляди как меняется риторика Моники, когда под жопой раскалилась сковородка. "Та сторона" и "бунтари" куда-то пропали.
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Шо, уже жизнь начала прикладывать фейсом об тейбл
За языком попробуй следить. Помогает.
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лалуся - видит бог не мой выбор - ты рвешься на аскобуху?
скажи да! - и у тебя все будет...
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не, ашибся - еще есть танюха, и полный долбень днепр ....
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лалуся, а вот за полудурка я тебя обзову немытой
прикацапленой кашелкой на месячных - надеюсь тебе понравилось...
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Скорее всего, что Зеленского обманывают люди с его же команды, ему говорят одно, а делают другое.

Доверяй но проверяй и в первую очередь своих.
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ну да, сцарь хороший бояре плохие!

где то я уже это слышал=))
России надо прекратить говорить "нас там нет", - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу - Цензор.НЕТ 4812
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Моника, на коленях перед ****** просит пощады
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Просто интересно,куда он бежать будет? Беня должен полюбому запланировать план отхода...
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..Ростоффф ........*свинарчуками забитий * ? России надо прекратить говорить "нас там нет", - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу - Цензор.НЕТ 3348
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все правильно бубочка шелестит - не сметь смеяться и подтрунивать...
а еще бы один укольчик? - оно бы две клавиши на пианину потребовало!
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Доброго ранку , Україно без бовдура і мародера порошенка і дурня януковича !
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Доброго ранку, Україно,з бовдуром і малоросом зеленським!
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А правда, что бороец с мародерами Зеленский зарабатывает во время войны на экспорте в Украину российской электроэнергии, которую перестали экспортировать при мародере Порошенко в 2015 году?
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Чим більше ти їх "мочитимеш", тим швидше вони повернуться. ) Так що продовжуй, не зупиняйся. )
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"Нас там нет. Это ваш внутренний конфликт, сами решайте" и прочее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - подчеркнул Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3153356

России надо прекратить говорить "нас там нет", - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу - Цензор.НЕТ 6891

ну шо тут скажеш=))
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Очень наивный вьюноша, который решил, что переиграет Пуцина.
Вот поэтому Пуцин и не желает с ним встречаться ибо окончание войны на Донбассе не входит в планы России. Неужели такие простые истинны надо разжевывать Зе?
Скажи Зе Пуцину, что Крымваш и война на Донбассе закончится в 5 секунд
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А что, марафонец всё ещё бежит? Или это Цензор готовит материал на карманную книжицу "Цитатник ВЕЛИкого Зечхе!"
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А яке Ваше обличчя коли Вам Білецький з ********* всунули малороса? А де Ви були коли треба було приймати рішення, щоб зупинити агресора і не встратити військових і Україну? Порошенко патріот, і ми йому дякуємо.
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***** осознает. проникнется и раскается. уйдет из Донбасса. вернёт Крым! Это перемога! гоп-гоп-гоп!
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етот криворогатый скот с его 95й квартальной шоблой - не Украина.
в конечном итоге ето все поймут - главное шо бы тока не опоздали с понималкой.
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Якби відразу війна була названа війною (маю на увазі Думбас), а не боротьбою з якимись міфічними терористами, то була б інша справа. Тоді можна було б ввести військовий стан і діяли б закони військового часу, і дії добробатів не підпадали б під дію законів мирного часу, через що вважались протизаконними, з відповідними наслідками. Тут керівництво прошляпило.
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Так в чому справа ? Іди до воєнкомату і пиши заяву добровольцем. Тим паче це не 2014 рік. Солдат добре фінансують і забезпечують одягом і взуттям.
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Писати вище про мародера-Порошенка і тут же нижче, що армія всім забезпечена. Оригінальний спосіб розкрадання армії, шкода, що не дали продовжити... Росії треба припинити говорити "нас там немає", - Зеленський про переговори з РФ щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 3063
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Мені вже запізно. А чому ти не ідеш туди?
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Оно то так,но и АТо не поохо.Например мы воюем не с армией ,а с террористами.И в плен их брать не обязательно
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Так то так, але є одне АЛЕ. Тоді дії військових розцінюються за законами мирного часу як злочинні. Виходить що громадяни України вбивають громадян України. Як приклад: коли сепари на автомобілі (які сигналили фарами в море) не зупинились на блок-посту, по ним відкрили вогонь і вбили якусь пасажирку. Як це розцінювати в мирний час?
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Росії треба припинити говорити "нас там немає" , це просьба , чи погроза, чи маячня з дурки?
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Пане президенте! Вам попередники передали завірений нотаріусом документ на дім-Україну. Так розбудовуйте його, не змінюйте його і її межі, бо може виникнути інша власність і інші претенденти. Одним словом, не чіпайте цей дім своїми руками, щоб його торкатися треба мати освіту,і це не рояль!
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Ще є один варіант у кацапів, "ми там є, як миротворці, бо ви там якось воюєте" Так?
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ЗЕля хоче путлера підкупити своєю щирістю) путлер може навіть слезу пустити на публіку, він же професійний чекіст ще з часів 80 х років працював у НДР на штазі, а ЗЕля актор який випадково у політику заліз, ламер.
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Ну да , конечно.
Это все равно что требовать от хирурга справку о том что " не специально " убил больного.
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,,Все звонки совершил ЯЯ ,, - офигеть !! Богдан наверное обиделся .
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"Я позвонил хозяину президенту Российской ********* В.Путину, у нас состоялся дружественный обмен мнениями и согласия получается что на счёт скорой капитуляции Украины . Все предательские звонки к лютому врагу оккупанту совершал только я. С меня корона не упадет а если чего )(уйло взаме что небудь существенное даст типа моих 30 кровавых кремлёвских сребреников честно мной заработанных на мире - капитуляции ,И я действительно хочу закончить войну на любых условиях и даже уничтожения Украин кой державы прокаркал .кремлёвский .. резидент капитулянт..
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Та ну нах.й! Оце так відкриття Зебіла - "капитана Очевидность".
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