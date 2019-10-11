 Концентрація і продаж землі іноземцям, - Зеленський назвав недоліки урядового законопроєкту про ринок землі

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалювати закон у тому вигляді, який не влаштовує українців, не влаштовує селян, приймати і підписувати в цьому вигляді ми не будемо ... В цій редакції закону не буде", - сказав президент.
При цьому Зеленський вказав на два недоліки законопроєкту - неврегульоване питання з продажем землі іноземцям і можливість концентрації в одних руках до 200 тис. га землі.
"Концентрація - це неправильно. Є такі області, де у нас буде три фермери на всю область. Це знову буде монополія. Це помилково. Це обговорювалося з фермерами, обговорювалося з нашим прем'єр-міністром. Я не вважаю, що це помилка, але я бачу, що суспільство це не сприймає. Я думаю, що це питання і відтермінування для іноземців - це дві головні речі", - сказав він.
И это такая бомба- может так рвануть- мало не покажется! "Землю- кгестьянам" (c)
Но это и гигантский двигатель! Гитлер после правильно проведённой земельной реформы из полнейшего нищеброда и ж0пы за 5-летку стал мощнейшей мировой державой.
плюсов тьма:
- к бене отпадают все претензии по гражданству.
- "Концентрация и продажа земли иностранцам" проблема - отпадает сама собой
- все лакеи завтра же будут обдвоегражданены, а значит совершенно официально защищены украинским законом.
- как самому любимому елбасы - Президенту Украины первому предложить выбор 2го гражданства - он смекнет, он смиркует и правильно всех и все разведет....
И никто не откажется от гражданства стран EC, Канады, США и т.д, И как дальше?
Запрет двойного гражданства для простых граждан не обладающих доступом к гостайне, это идиотизм в современном мире.
корни уже пущены и растут - внуки.
во вторых, я именно от етой вечной дурковни и прокацаплености и уехал.
в третьих - мне никто не мешает не больше 6ти месяцев в году жить в Украине без потери амерского гражданства, но - 6 месяцев в году я не могу себе позволить - ты же не будешь ети 6 месяцев обеспечивать мою семью? - та я и не позволю.
так - разговор пустышка...
и да - если шо с двойным гражданством поменяется, мне придется на украинское гражданство претендовать и доказывать, бо уехал еще с совейской паспортиной,
де то вроде валяется краснокожая....
Украинцев только в США 3.5 миллионов человек, и надо иметь квадратную голову чтобы не привлечь этих людей к развитию Украины.
говорил за двойное гражданство США - Украина.
а за "квадратную голову" - вы и правда считаете,
шо лечь под кацапню, по зеленому так,
ето лучший способ привлечь украинцев обратно в Украину? - сщитайте дальше....
ну если сепары будут голосовать и влиять, почему диаспоре нельзя?
вы начинаете надоедать, шановный...
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корни уже пущены и растут - внуки.
во вторых, я именно от етой вечной дурковни и прокацаплености и уехал.
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А какой толк от твоего голоса?
Нет. так мира долго не будет!
"Зеленский пожаловался, что ему не дают договорится с Коломойским. Так и говорит, хотел бы договорится. Но не дают ему. Хотел, мол, защитить Украину от страшного Коломойского. Но не дают. Не дают сказать, что Украина ничего не должна Коломойскому и договорится с ним об этом.Праведный гнев просто таки. Гневаемся вместе с президентом.Надо уточнить только надо, почему не дают. Не дает МВФ. И не дает потому, потому что Коломойский должен Украине, а не наоборот. И сойтись тут посередине означает простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. И президент Украины готов простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. А вот МВФ не готов. Удивительное рядом. Злой МВФ, душитель народов, заботится о налогоплательщиках Украины. А президент Украины хочет договориться.Приходится пока договариваться с Коломойским по мелочам. Тут в Центрэнерго сошлись пополам, Коломойскому прибыли, государству убытки. Там сошлись попалам в цене на электричество для заводов Коломойского. Мелочь, но приятно...."
научатся делать землю в космосе тогда и рассуждай о рынке земли
у них нет родины
это как жы2, где бабки
там и родина
Поэтому и с землёй и с бизнесами- как бы лезут по головам. Про предков никто не **********- они разные у всех. Пляшут лишь с того- что есть сейчас. Твои предки кого-то обэбали? Это не беда- если ты мудак- то ты это всё равно просрёшь- и тебя съест кто-то новенький. Пусть он только налог государству опять заплатит за сожранное.
Майже усі паї знаходяться в довгостроковій оренді. Закон забороняє укладати договори оренди землі менше, ніж на 7 років.
Тобто реально на ринок прямо після його відкриття вийде незначна кількість паїв, я б оцінив у 5-10%.
Єдиний реальний варіант розірвати договір оренди - за згодою обох сторін. І тут якраз закладена міна. Холдинги, які орендують у селян паї прийдуть з заманливою пропозицією: розриваємо договір оренди за обопільною згодою прямо зараз, але підписуємо таку угоду тільки в пакеті з продажем землі за півціни. І дуже багато селян погодяться прямо зараз отримати ці кількадесят тисяч гривень. І більшість паїв опиняться за безцінь у власності тих, хто їх зараз і орендує. От де небезпека. А не якісь міфічні іноземці і концентрації.
Давайте, Квартал, принимайте закон о продаже черноземов, все уже заждались, давно "мешки" с гривной держат, чтобы сбросить курс.
да или нет?
который не пашет и не засеивает мужик на тракторце,
а то и из коником - вже под иностанцями - забудьте...
В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. В Голландии - 100 %.