 Концентрація і продаж землі іноземцям, - Зеленський назвав недоліки урядового законопроєкту про ринок землі

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалювати закон у тому вигляді, який не влаштовує українців, не влаштовує селян, приймати і підписувати в цьому вигляді ми не будемо ... В цій редакції закону не буде", - сказав президент.

При цьому Зеленський вказав на два недоліки законопроєкту - неврегульоване питання з продажем землі іноземцям і можливість концентрації в одних руках до 200 тис. га землі.

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"Концентрація - це неправильно. Є такі області, де у нас буде три фермери на всю область. Це знову буде монополія. Це помилково. Це обговорювалося з фермерами, обговорювалося з нашим прем'єр-міністром. Я не вважаю, що це помилка, але я бачу, що суспільство це не сприймає. Я думаю, що це питання і відтермінування для іноземців - це дві головні речі", - сказав він.