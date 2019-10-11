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 Політика України, Економіка
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Все про:законопроект (803) Зеленський (3187) земля (392)

 Концентрація і продаж землі іноземцям, - Зеленський назвав недоліки урядового законопроєкту про ринок землі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення урядового законопроєкту про відкриття ринку землі в нинішній редакції не буде.

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалювати закон у тому вигляді, який не влаштовує українців, не влаштовує селян, приймати і підписувати в цьому вигляді ми не будемо ... В цій редакції закону не буде", - сказав президент.

При цьому Зеленський вказав на два недоліки законопроєкту - неврегульоване питання з продажем землі іноземцям і можливість концентрації в одних руках до 200 тис. га землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший страх, що нашою державою володітимуть іноземці і диктуватимуть нам умови, як жити, - член правління ВАР Голуб

"Концентрація - це неправильно. Є такі області, де у нас буде три фермери на всю область. Це знову буде монополія. Це помилково. Це обговорювалося з фермерами, обговорювалося з нашим прем'єр-міністром. Я не вважаю, що це помилка, але я бачу, що суспільство це не сприймає. Я думаю, що це питання і відтермінування для іноземців - це дві головні речі", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153355
 
 
 Топ коментарі
 
Приватизація підприємств призвела до знищення тисяч підприємств, масового безробіття та перетворення України у відсталу аграрно-сировинну країну. Ринок землі призведе до її скуповування олігархами та іноземними корпораціями. В результаті селяни втратять і землю, і роботу, інвестиції в аграрний сектор скоротяться, ціни на продукти зростуть. За землю в кінцевому підсумку заплатять споживачі, тобто пересічні громадяни.
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Поднимают вопрос отдельно продажи земли иностранцам! Та все наши олигархи-украинцы, как таковыми и не являются! И не только Беня! А до 200 тыс. га в одни руки - просто антигосударственная политика! За такое - в отставку,с последующим отдыхом лет 10-15 за счет государства и конфискацией движимого и недвижимого имущества, активов и проч.
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Sergey Fursa
"Зеленский пожаловался, что ему не дают договорится с Коломойским. Так и говорит, хотел бы договорится. Но не дают ему. Хотел, мол, защитить Украину от страшного Коломойского. Но не дают. Не дают сказать, что Украина ничего не должна Коломойскому и договорится с ним об этом.Праведный гнев просто таки. Гневаемся вместе с президентом.Надо уточнить только надо, почему не дают. Не дает МВФ. И не дает потому, потому что Коломойский должен Украине, а не наоборот. И сойтись тут посередине означает простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. И президент Украины готов простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. А вот МВФ не готов. Удивительное рядом. Злой МВФ, душитель народов, заботится о налогоплательщиках Украины. А президент Украины хочет договориться.Приходится пока договариваться с Коломойским по мелочам. Тут в Центрэнерго сошлись пополам, Коломойскому прибыли, государству убытки. Там сошлись попалам в цене на электричество для заводов Коломойского. Мелочь, но приятно...."
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Тут спешить ни в коем случае нельзя- я это без смеха говорю. Надо всё основательно обдумать и взвесить. Малейшая неточность сразу приведёт к многомиллиардным утечкам.

И это такая бомба- может так рвануть- мало не покажется! "Землю- кгестьянам" (c)

Но это и гигантский двигатель! Гитлер после правильно проведённой земельной реформы из полнейшего нищеброда и ж0пы за 5-летку стал мощнейшей мировой державой.
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За такие ,ошибки' подают в отставку. Это не ошибка, а очередная попытка дерибана,- Ну что ж не получилось с землей с налета при думаем как то по другому- Лавры Гонтаревой не дают покоя.Ей и кобелю можно а мы что хуже. Вот и вся програма правительства соросят.
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походу назрела пора Украине признать легитимным 2е гражданство.
плюсов тьма:
- к бене отпадают все претензии по гражданству.
- "Концентрация и продажа земли иностранцам" проблема - отпадает сама собой
- все лакеи завтра же будут обдвоегражданены, а значит совершенно официально защищены украинским законом.
- как самому любимому елбасы - Президенту Украины первому предложить выбор 2го гражданства - он смекнет, он смиркует и правильно всех и все разведет....
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Вот вы, откажетесь от гражданства США в пользу украинского? Нет, даже под пыткой не откажетесь )))
И никто не откажется от гражданства стран EC, Канады, США и т.д, И как дальше?
Запрет двойного гражданства для простых граждан не обладающих доступом к гостайне, это идиотизм в современном мире.
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нет не откажусь,
корни уже пущены и растут - внуки.
во вторых, я именно от етой вечной дурковни и прокацаплености и уехал.
в третьих - мне никто не мешает не больше 6ти месяцев в году жить в Украине без потери амерского гражданства, но - 6 месяцев в году я не могу себе позволить - ты же не будешь ети 6 месяцев обеспечивать мою семью? - та я и не позволю.
так - разговор пустышка...
и да - если шо с двойным гражданством поменяется, мне придется на украинское гражданство претендовать и доказывать, бо уехал еще с совейской паспортиной,
де то вроде валяется краснокожая....
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Пожить 6 месяцев туристом можно где угодно, а вот приехать спокойно и поработать, это совершенно разные вещи. Если заглянуть в любую технологичную компанию в Израиле, там немало профессионалов высокого уровня говорящих на родном французом, немецком, английском и т.д. Эти люди не приехали бы работать сюда, если бы Израиль им трахал мозг про единственное гражданство и прочую чушь, вместо того чтобы спокойно и быстро давал гражданство и право на работу. И эти люди, в том числе, в немалой степени генерируют развитие.
Украинцев только в США 3.5 миллионов человек, и надо иметь квадратную голову чтобы не привлечь этих людей к развитию Украины.
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у меня плохо с информацией по Израилю и его проблемами по гражданству - ну не интересовало никогда.
говорил за двойное гражданство США - Украина.

а за "квадратную голову" - вы и правда считаете,
шо лечь под кацапню, по зеленому так,
ето лучший способ привлечь украинцев обратно в Украину? - сщитайте дальше....
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Ну да, двойное гражданство которое позволит украинцам из диаспоры приехать в Украину и попробвать жить и работать, не обрубая связь со своей прежней жизнью, это конечно же лечь под кацапов. Все или ничего. Так вы говорите от совков убежали? ))
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опять дурковня - право голосовать, больше ничего не надо.
ну если сепары будут голосовать и влиять, почему диаспоре нельзя?
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Потому что сепары граждане Украины, а украинцы в диаспоре не имеют, и не будут иметь право на гражданство Украины, потому что, еще раз повторю, никто не откажется от гражданства США, Канаде и т.д
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я именно про ето и говорил - двойное гражданство США-Украина....
вы начинаете надоедать, шановный...
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И тогда двойное гражданство тебе даст право голосовать на равне с теми кто там живет постоянно.Но-
====
корни уже пущены и растут - внуки.
во вторых, я именно от етой вечной дурковни и прокацаплености и уехал.
=====
А какой толк от твоего голоса?
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мы врядли когда друг друга поймем, хоть 8 раз перелогинься...
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"Я не считаю, что это ошибка, но я вижу, что общество это не воспринимает. Я думаю, что этот вопрос и отсрочка для иностранцев - эти две главные вещи", - сказало Остап и его понесло. Ведь обещал пуйлу отдать по кусочкам Ротенбергам - а тут..

Нет. так мира долго не будет! Концентрация и продажа земли иностранцам, - Зеленский назвал недостатки правительственного законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 4671
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Треба дозволити одній людині купити всю українську землю?
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Sergey Fursa
"Зеленский пожаловался, что ему не дают договорится с Коломойским. Так и говорит, хотел бы договорится. Но не дают ему. Хотел, мол, защитить Украину от страшного Коломойского. Но не дают. Не дают сказать, что Украина ничего не должна Коломойскому и договорится с ним об этом.Праведный гнев просто таки. Гневаемся вместе с президентом.Надо уточнить только надо, почему не дают. Не дает МВФ. И не дает потому, потому что Коломойский должен Украине, а не наоборот. И сойтись тут посередине означает простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. И президент Украины готов простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. А вот МВФ не готов. Удивительное рядом. Злой МВФ, душитель народов, заботится о налогоплательщиках Украины. А президент Украины хочет договориться.Приходится пока договариваться с Коломойским по мелочам. Тут в Центрэнерго сошлись пополам, Коломойскому прибыли, государству убытки. Там сошлись попалам в цене на электричество для заводов Коломойского. Мелочь, но приятно...."
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Дуже сильно роздута проблема з ринком землі. Цифри по Україні: Ринок сільськогосподарської землі - $80 млрд. Ринок житла - $500 млрд. Активи промисловості - $600 млрд. Немає змісту зарегульовувати ринок землі. Нічого страшного в купівлі землі іноземцями немає, так само як в купівлі ними підприємств чи нерухомості. Чомусь для приватизації ми вітаємо участь іноземців, а землю - не дамо. Це середньовічні «скрєпи», найгірші зразки заліщанської «сакральності». А проти концентрації антимонопольні механізми у нас працюють нормально, з поправкою на людський фактор, коли посадові особи захищають не інтереси народу. Проблема з визначенням кінцевих бенефіціарів актуальна для всього світу, ми не унікальні. Потрібно вдосконалювати існуючі антимонопольні механізми, а не вводити окремі норми проти концентрації землі. Тим більше, що для землі та ж проблема з визначенням бенефіціарів нікуди не дівається. Механізми концентрації за допомогою підставних осіб будуть працювати так само, як і в інших галузях.
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Приватизація підприємств призвела до знищення тисяч підприємств, масового безробіття та перетворення України у відсталу аграрно-сировинну країну. Ринок землі призведе до її скуповування олігархами та іноземними корпораціями. В результаті селяни втратять і землю, і роботу, інвестиції в аграрний сектор скоротяться, ціни на продукти зростуть. За землю в кінцевому підсумку заплатять споживачі, тобто пересічні громадяни.
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Тобто слід було берегти державну власність і продовжувати будувати комунізм? Зрозуміло.
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Лучше своими яйцами поиграйся, а твоими цифрами стоимости земли и жилья в Украине!
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Рынок золота упал в 7 раз когда испанцы завезли его после открытия Америки.Вот когда
научатся делать землю в космосе тогда и рассуждай о рынке земли
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Ось у мене є 2 гектари сільськогосподарської землі. Я міський житель, і взагалі живу і працюю не в Україні. Я зовсім не збираюся цю землю обробляти. А 70% моїх співвітчизників кажуть мені: дзуськи, не маєш ти права цю землю продати, тримай її в своїй власності, поки живий, і передай у спадок своїм нащадкам!
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гастрабайтерам не положена земля
у них нет родины
это как жы2, где бабки
там и родина
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Так що робити? Відібрати у мене землю тепер? Може, Вам віддати? Треба щось рішать!
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Я могу сказать- как примерно с этим выглядит в США. И не только с этим- а со многим. Тут время течёт лишь в одну сторону- вперёд. Отматывать взад- слишком муторно, это в 100 раз тяжелее- и вообще невозможно.

Поэтому и с землёй и с бизнесами- как бы лезут по головам. Про предков никто не **********- они разные у всех. Пляшут лишь с того- что есть сейчас. Твои предки кого-то обэбали? Это не беда- если ты мудак- то ты это всё равно просрёшь- и тебя съест кто-то новенький. Пусть он только налог государству опять заплатит за сожранное.
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Держава має викупити землю в тих хто хоче її продати.
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Ніж продати державі, краще хай вже у мене буде.
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Між тим якось ніде мені не доводилося бачити реального моделювання подій, які відбудуться після відкриття ринку землі. А буде це виглядати наступним чином.
Майже усі паї знаходяться в довгостроковій оренді. Закон забороняє укладати договори оренди землі менше, ніж на 7 років.
Тобто реально на ринок прямо після його відкриття вийде незначна кількість паїв, я б оцінив у 5-10%.
Єдиний реальний варіант розірвати договір оренди - за згодою обох сторін. І тут якраз закладена міна. Холдинги, які орендують у селян паї прийдуть з заманливою пропозицією: розриваємо договір оренди за обопільною згодою прямо зараз, але підписуємо таку угоду тільки в пакеті з продажем землі за півціни. І дуже багато селян погодяться прямо зараз отримати ці кількадесят тисяч гривень. І більшість паїв опиняться за безцінь у власності тих, хто їх зараз і орендує. От де небезпека. А не якісь міфічні іноземці і концентрації.
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Зиц-председателей Фунтов (с украинским гражданством) еще никто не отменял!
Давайте, Квартал, принимайте закон о продаже черноземов, все уже заждались, давно "мешки" с гривной держат, чтобы сбросить курс.
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Надо продать за символическую цену иностранцу )(уйлу ... А то после капитуляции и возможной потерей суверенитета Украины.. )(уйло свободно придёт и за бесплатно на правах главаря метрополии и завоевателя колонии " малороссии" заберёт сколько захочет и какую захочет дармою для него украинскую землю...
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влд.акс. - беня иностранец в Украине или нет?
да или нет?
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Поднимают вопрос отдельно продажи земли иностранцам! Та все наши олигархи-украинцы, как таковыми и не являются! И не только Беня! А до 200 тыс. га в одни руки - просто антигосударственная политика! За такое - в отставку,с последующим отдыхом лет 10-15 за счет государства и конфискацией движимого и недвижимого имущества, активов и проч.
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не знаю успокоит ли вас ето или разозлит, но любой клочек украинской земли,
который не пашет и не засеивает мужик на тракторце,
а то и из коником - вже под иностанцями - забудьте...
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"Концентрация и продажа земли иностранцам, - Зеленский назвал недостатки правительственного законопроекта о рынке земли" - Израилю не повезло с руководством страны, там одни дураки, в отличии от наших. Тоже самое в Канаде, в Голландии. - Большая часть земель Канады- 90,3 % находится в государственной собственности
В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. В Голландии - 100 %.
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