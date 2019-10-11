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 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) МВФ (585) тарифи (386)

 Відсоток доходу української родини, який іде на оплату комунальних тарифів, знижуватиметься, - Зеленський

Одним із завдань влади є зменшення частки доходів, яку українські сім'ї витрачають на оплату тарифів на комунальні послуги.

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб були ринкові ціни. Для нашої країни - це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання. Я говорив із Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялися: якщо ми відкриємо ринок і якщо у нас будуть ринкові ціни, відсоток на оплату комунальних тарифів від доходу сім'ї має зменшитися. І це ми гарантуємо людям", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися.

"Людина ніколи не буде платити 50-80% від свого доходу або доходу сім'ї за комуналку. Ми працюємо над деякими речами, щоб тарифи зменшилися", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153354
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте мне телеканал 1+1 и я превращу толпу в стадо свиней и пообещаю ему снижение тарифов! - Геббельс

Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1262
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Можете считать как хотите, но ЗЕ придется вместе со всей командой Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8088 бежать в Ростов
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Не забудьте довести до відома "тарифів", що вони мають зменшитися. Бо поки що вони на Зебіла клали той орган, яким він на роялі грає.
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