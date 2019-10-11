 Відсоток доходу української родини, який іде на оплату комунальних тарифів, знижуватиметься, - Зеленський

Про це під час пресмарафону заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб були ринкові ціни. Для нашої країни - це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання. Я говорив із Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялися: якщо ми відкриємо ринок і якщо у нас будуть ринкові ціни, відсоток на оплату комунальних тарифів від доходу сім'ї має зменшитися. І це ми гарантуємо людям", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що прожитковий мінімум у 2020 році має збільшитися.

"Людина ніколи не буде платити 50-80% від свого доходу або доходу сім'ї за комуналку. Ми працюємо над деякими речами, щоб тарифи зменшилися", - підкреслив він.